Uykusuz Dergi’den NFT başarısı

Geçen yıl henüz NFT rüzgârı yolun başındayken bu sektöre adım atan ilk kurumsal yapı olan Uykusuz Dergi başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Özel Fırat NFT koleksiyonu Trader Joe pazar yerinde sergilenecek.
Fırat NFT koleksiyonu
Geçen yıl Terra Virtua ile iş birliğine giderek Avalanche ağı üzerinde Fırat NFT koleksiyonları oluşturan Uykusuz Dergi, bu hafta önemli bir açıklama yaptı. Avalanche ağının önemli DEX platformu Tader Joe ile özel bir ortaklık imzalandı.
Anlaşmaya göre sevilen Fırat karakterinin özel bir NFT koleksiyonu, Trader Joe’nin yeni açılacak NFT pazar yerinde açılışı yapma hakkı kazandı. Haber hem Uykusuz Dergi hem de Trader Joe hesaplarından duyuruldu. Sergi Firat On The Joe’s Farm adını taşıyor.
Cem Yılmaz ve Redik Anadol gibi kişisel çabaları bir kenara bırakırsak ülkemizde kurumsal olarak NFT çalışmaları yapan gördüğümüz kadarıyla tek girişim Uykusuz Dergi gibi duruyor. Üstelik global çapta önemli anlaşmalar yaparak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..