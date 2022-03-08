Uykusuz Dergi’den NFT başarısı

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Geçen yıl henüz NFT rüzgârı yolun başındayken bu sektöre adım atan ilk kurumsal yapı olan Uykusuz Dergi başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Özel Fırat NFT koleksiyonu Trader Joe pazar yerinde sergilenecek.

Fırat NFT koleksiyonu

Geçen yıl Terra Virtua ile iş birliğine giderek Avalanche ağı üzerinde Fırat NFT koleksiyonları oluşturan Uykusuz Dergi, bu hafta önemli bir açıklama yaptı. Avalanche ağının önemli DEX platformu Tader Joe ile özel bir ortaklık imzalandı.

Uykusuz Dergi de NFT işine el atıyor 1 yıl önce eklendi

Anlaşmaya göre sevilen Fırat karakterinin özel bir NFT koleksiyonu, Trader Joe’nin yeni açılacak NFT pazar yerinde açılışı yapma hakkı kazandı. Haber hem Uykusuz Dergi hem de Trader Joe hesaplarından duyuruldu. Sergi Firat On The Joe’s Farm adını taşıyor.

Cem Yılmaz ve Redik Anadol gibi kişisel çabaları bir kenara bırakırsak ülkemizde kurumsal olarak NFT çalışmaları yapan gördüğümüz kadarıyla tek girişim Uykusuz Dergi gibi duruyor. Üstelik global çapta önemli anlaşmalar yaparak.

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