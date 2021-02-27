Uykusuz Dergi de NFT işine el atıyor

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Kripto para piyasasının yeni çılgınlığı NFT yani benzersiz işareti olan ve değiştirilemeyen kripto paralar haline geldi. 600 bin dolara kadar alıcı bulabilen NFT çılgınlığına Uykusuz Dergi de katılıyor.

Uykusuz Dergi NFT oluyor

NFT deyimi non-fungible token olarak tanımlanan değiştirilemeyen ve benzersiz paraları ifade ediyor. Yani Bitcoin veya Ethereum gibi ticaret yapılamıyor ve belirlenen kurallar çerçevesinde üreten kişiye has kalıyor. Bunları bir nevi esere benzetebiliriz.

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Benzersiz ve belirli kuralların bloğa işlenebilir olması NFT ürünleri için bir pazar oluşmasını sağladı. Son derece kolay bir şekilde oluşturabileceğiniz NFT ürünlerini yine ilgili pazar alanlarında satabiliyorsunuz. Bugüne kadar NFT pazarlarında 200 milyon dolardan fazla satış oldu ve 6 milyon yakın ürün satıldı. Sadece son bir haftada 60 milyon dolar civarında satış yapıldı.

Uykusuz Dergi de bazı çizerlerin eserlerini NFT olarak dijital koleksiyona dönüştürmeyi planladıklarını duyurdu. Bunun için önemli NFT hazırlama platformlarından Terra Virtua ile görüşmeler sürdürülüyor.

Henüz yol haritası net değil ancak muhtemelen özel olarak hazırlanmış eserler satışa sunulacak ve bu benzersiz eserler sadece tek bir kişinin cüzdanında olacak. Önümüzdeki dönemde sanat dünyasında NFT trendini daha sık görecek gibiyiz.

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