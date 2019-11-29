Firefox, aygıt bilgilerini içeren dijital parmak izi verilerini, varsayılan olarak engelleyecek

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Çerezleri izlemek, şirketlerin tarama alışkanlıklarımızı takip etmelerinin tek yolu değildir; parmak izi de kullanabilirler. Ancak bu parmak izi, bildiğimizin aksine dijital bir parmak izi ve çok yakında Firefox bu işe noktayı koymaya hazırlanıyor.

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Firefox bu gidişata son verecek

İnsan parmak izleri benzersizdir ve aynı şey sanal dünyadaki parmak izleri için de geçerlidir. Dijital parmak izi, belirli bir kullanıcının yazılımını, ağ protokollerini, işletim sistemlerini veya donanım cihazlarını tespit etmek için kullanılabilecek benzersiz bir bilgi grubudur. Ziyaret ettiğimiz web siteleri de bu bilgilere kolay ve zahmetsiz bir şekilde ulaşarak, veri setleriyle ilişkilendirebiliyorlar.

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Kullanıcıların haberi bile olmadan paylaşılan bu dijital parmak izi verileri, yakında Firefox tarayıcılarda varsayılan olarak engellenecek. Şirketin 7 Ocak 2020 tarihinde piyasaya süreceği yeni versiyonda, Gelişmiş İzleme Koruması adı verilen özellik, artık web sitelerinin dijital parmak izimizi okumasının önüne geçecek. Parmak izi engellemenin etkinleştirilmesinin, bazı web sitelerinin görünümünün değişmesine de neden olacağı belirtilirken, Mozilla'nın bu sorunu çözmek için de çalışmalar yaptığını ifade edildi.

https://techdows.com/2019/11/mozilla-firefox-72-nightly-now-blocks-fingerprinting-scripts-by-default.html