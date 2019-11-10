Firefox tarayıcısı 15 yaşında

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Firefox'u kullanmasanız bile mutlaka varlığından haberdarsınızdır. Popüler web tarayıcısı 15'inci yaşını kutluyor. Firefox'un 1.0 numaralı ilk sürümü 9 Kasım 2004 tarihinde, yani bundan tam 15 yıl önce hayatımıza girmişti.

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Tarayıcının “Phoenix” adlı ilk halka açık sürümü ise 2002'nin Eylül ayında yayınlandı. Aslına bakılırsa Firefox'un geçmişi daha da eskiye dayanıyor. Zira 1994'te çıkan Netscape Navigator'ın halefi olarak kabul edildiğini belirtelim.

Tarayıcı pazarında önemli bir yere geldi

Mozilla Firefox zaman içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesi kazanarak tarayıcı pazarında kendisine hatırı sayılır bir yer edinmeyi başardı. Ayrıca şu anda aktif olarak gelişmeye devam ediyor.

Firefox, kısa bir süre önce Alman Siber Güvenlik Ajansı tarafından, asgari güvenlik gereksinimlerini karşılayan tek tarayıcı olarak gösterildi. Teste Google Chrome 76, Microsoft Internet Explorer 11 ve Microsoft Edge 44 de katılmıştı.