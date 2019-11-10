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    Firefox tarayıcısı 15 yaşında

    Popüler web tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox bundan tam 15 yıl önce hayatımıza girmişti. İşte Netscape Navigator'dan bayrağı devralan tarayıcının kısa bir öyküsü.
    1 hf.
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    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Firefox tarayıcısı 15 yaşında
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    Firefox'u kullanmasanız bile mutlaka varlığından haberdarsınızdır. Popüler web tarayıcısı 15'inci yaşını kutluyor. Firefox'un 1.0 numaralı ilk sürümü 9 Kasım 2004 tarihinde, yani bundan tam 15 yıl önce hayatımıza girmişti.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı"

    Tarayıcının “Phoenix” adlı ilk halka açık sürümü ise 2002'nin Eylül ayında yayınlandı. Aslına bakılırsa Firefox'un geçmişi daha da eskiye dayanıyor. Zira 1994'te çıkan Netscape Navigator'ın halefi olarak kabul edildiğini belirtelim.

    Tarayıcı pazarında önemli bir yere geldi

    Mozilla Firefox zaman içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesi kazanarak tarayıcı pazarında kendisine hatırı sayılır bir yer edinmeyi başardı. Ayrıca şu anda aktif olarak gelişmeye devam ediyor.

    Firefox, kısa bir süre önce Alman Siber Güvenlik Ajansı tarafından, asgari güvenlik gereksinimlerini karşılayan tek tarayıcı olarak gösterildi. Teste Google Chrome 76, Microsoft Internet Explorer 11 ve Microsoft Edge 44 de katılmıştı.



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    Ussuz 1 hf. en beğenilen
    Bir ara firefox cuyduk sonra ne olduysa chromea kaydık daha da bırakamadık
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yandex browser sadece 32-Bit sürümü var. Bu bile bırakman için gereken bir neden, zaten Chromium alt yapısını kullanıyor. Chromium seviyorsan Brave, Vivaldi, Opera, Slimjet, Chromium Edge gibi tarayıcılara göz atabilirsin. -- Mozilla ise CPU sorununu çözmediği sürece düşük ya da kaliteli sistem fark etmeksizin tavsiye etmem. Opera ve Mozilla fanboyları biraz kanserdir yorumlarına pek bakma. Bu tarayıcılar ne yazık ki performans konusunda diğer Chromium tarayıcılarına göre kötüler. Eskiden bellek canavarı Chrome bile şimdi bu tarayıcılardan daha iyi durumda.
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    skywalker06 1 hf.
    2007'den beri firefox kullanıyorum gayette memnunum.İyi ki var bir ara android telefon alınca eşleşme düzgün olsun diye chrome kullanıyım dedim olmadı. Ne varsa firefoxta var.
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    ezicioyuncu 1 hf.
    Ilk ciktigi zamandan itibaren kullaniyorum, o zamanlar 256mb ram ile explorer dan kat kat performans veriyordu, alisinca birakamadim :)
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    grupima 1 hf.
    Olur da bir gün Yandex.Browser'ı bırakmayı başarabilirsem (her birkaç ayda bir, bir sürü tarayıcı kurup her birini bir veya birkaç gün kullanıp deniyorum bırakmayı ama olmuyor), o gün geldiğinde ana tarayıcım olacaktır Firefox... Son zamanlarda müthiş toparladı güzel oldu. Sevgilimin eski 2008 model Vestel laptop'ında da kasmadan çalışan tek tarayıcı Firefox.. Oldukça iyi... Elbette benim için şimdilik ikinci tarayıcım olarak, yedek olarak iş görüyor.
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    alaz1903 1 hf.
    Bir ara Firefoxçuydum sonra bazı dandik spyware tarayıcıları (anladın sen!) denedim hemen tövbe edip Firefox'a geri döndüm.
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    Paetzold 1 hf.
    Eski güzel günlere gittik yine
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    mkyb 1 hf.
    Firefox ile Google'ın anasayfasından tanışmıştım. Google arama kutusunun altında öneriyordu. Denemiş ve memnun kalmıştım. O dönem Windows XP ile gelen İE6 kullanıyordum. Sekmeli tasarım anlayışı çok hoşuma gitmişti.

    Sonradan Google Chrome geçtim ve hala devam. Chrome'dan vazgeçemiyorum zira tüm şifrelerim ve kullanıcı adlarım Google'da. Tek tıkla mobil tarayıcıda bile giriş yapabiliyorum.
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    Galaxy. 1 hf.
    Eskiden kullanırdım iyiydi
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    Eeltorm 1 hf.
    Bir ara Firefox'cuydum sonra Opera kullanmaya başladım sonra başka browser kullanmadım.
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    nicosia 1 hf.
    Yıllarca kullandım sonrasında çalıştığım yerdeki pc xp olduğu için verimli çalışmadığı için Chrome'a ardından Yandex'e geçmiştim şimdi 1 aydır tekrar Firefox'a döndük. Özlemişiz valla, bir de rami sömürmese.
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