Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı

    Xiaomi akıllı telefonlarda devrim yaratacak tasarım patentleri almaya devam ediyor. Çinli markanın son patenti, açılır-kapanır ön kamera mekanizmasına beş sensör sığdırmayı planladığını ortaya koydu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,3b
    1
    14
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi birbiri ardına yeni telefonlar çıkarmayı sürdürürken aynı zamanda ilginç tasarım patentleri almaya da devam ediyor. Çinli teknoloji devi bu kez daha önce benzeri görülmemiş bir akıllı telefon tasarımını patentledi.

    Ayrıca Bkz. ""Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek"

    Hatırlarsanız Vivo Nex 3 çift açılır ön kamera ile piyasaya sürülmüştü. Ancak şimdiye kadar hiçbir şirketin açılır-kapanır mekanizmaya beş kamera yerleştirdiğine şahit olmadık.

    Patentte katlanabilir telefon var

    Çin Patent Ofisi'ne sunulan patentin taslak çizimleri de ortaya çıktı. Görüntüde katlanabilir formda bir cihaz yer alıyor. Ayrıca açılır-kapanır ön kamera mekanizmasında beş sensöre yer verildiğini görüyoruz.

    Patent geçtiğimiz Cuma günü onaylanarak yayınlandı. Ancak tescil edilmiş olması gerçeğe dönüşeceğini garanti etmiyor. Xiaomi'nin bu tasarımı akıllı telefonlarında kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CeradeTairin 1 hf. en beğenilen
    Yetmez alttan üstten yanlardan her taraftan kamera çıksın.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TearsForFears 1 hf.
    Devrim yaratacak özellikmiş hadi oradan. Kamera sayısını yükseltmek mi devrim?
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    tasarım güzel görünüyor ama bu da mix alpha gibi uçuk bir şeye benziyor. fiyatı cep yakar. Ne olurdu şu kameraları abartmayıp daha uygun fiyatlı bir şeyler üretseler...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Darknesia 1 hf.
    Üniversitede A+ not alabilmek için uçuk tasarım yapmaya çalışan genç arkadaşlarımızın projeleri gibi olmuş. Tasarımsal ama işlevsiz :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CWaRRioR 1 hf.
    Kameraya açılabilir telefon yapmış adamlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    agent1453 1 hf.
    Yok altı tane.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    a_y_k_u_t 1 hf.
    2 kameradan fazlası gereksiz bence.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TearsForFears 1 hf.
    Devrim yaratacak özellikmiş hadi oradan. Kamera sayısını yükseltmek mi devrim?
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    flean 1 hf. esmerbuyucu
    Mantıkdışı yorum. Ona bakarsan Oppo'da aynı tasarımı Vivo'dan çaldı. Bugün Samsung ve Apple gibi büyük toplar dışında birçok firma pop-up mekanizmalı telefonlar üretmeye başladı bile.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf. flean
    Oppo ve Vivo aynı çatı firmasına ait.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    pro-üye 1 hf. esmerbuyucu
    Oppo find x ile bunun ne alakası var

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WmGMD 1 hf.
    Mi 45T
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    addidas_85 1 hf.
    Bundan 10 yıl önce dalga geçtiğimiz tasarımlar sonunda gerçeğe dönüyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3257 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, patent ve
    5 etiket daha tasarım Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle Apple Card hakkında soruşturma başlatıldı 1 hf. WhatsApp, şüpheli bulduğu gruplardaki kullanıcıları kalıcı olarak yasaklıyor 1 hf. Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi 1 hf. Nükleer felaket sonrası Fukuşima, yenilenebilir enerjiye göz kırpıyor 1 hf. Yıldırımın ne zaman ve nereye düşeceğini tahmin eden yapay zekâ temelli sistem geliştirildi 1 hf. Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor 1 hf. iPhone ile Mi Band 4'e saat arayüzü nasıl yüklenir? 1 hf. Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor 1 hf. 17 tane OnePlus 7T Pro ile yapılan piyano tura çıktı 1 hf. Günlük alışverişlerde kripto para dönemi 1 hf. Yara onarımı için bant geliştirildi 1 hf. MonsterLabo 3 kg ağırlığındaki pasif soğutucusunu satışa sundu 1 hf. Bu tankı sevdim "Corsair Crystal 680X incelemesi" 1 hf. Yeni nesil Apple Watch'lar ekrana gömülü parmak izi okuma sensörleri ile gelebilirler 1 hf. Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı 1 hf. Twitter'da artık konular takip edilebilecek 1 hf. Meizu 16s Pro'ya en iyi tasarım ödülü 1 hf. Firefox tarayıcısı 15 yaşında 1 hf. Diablo IV çapraz platform desteğiyle gelecek 1 hf. NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni görüntülerini paylaştı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı Sonraki AMD RX 5500’ü performans sınıfına konumlandırıyor 1 hf. GlobalFoundries ve SiFive ortaklığı HBM2e üretimine hazır 1 hf. Xiaomi'de 11 Kasım indirimleri | Telefon hediyeli video 1 hf. ADATA, 5G altyapılarına yönelik yeni SSD modelini duyurdu 1 hf. Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın 1 hf. "Taahhüdünüz bitti" aldatmacısının önüne geçilecek 1 hf. SpaceX, Falcon roketine ait parçanın Dünya’ya düştüğü anın videosunu yayınladı 1 hf. Türk dizilerine yurt dışında yoğun ilgi 1 hf. 3D yazıcı ile vasküler deri üretildi 1 hf. Xiaomi'nin en fantastik telefonu elimizde | Mi Mix Alpha 1 hf. Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu 1 hf. Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya ziyaretini tamamladı 1 hf. İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak 1 hf. Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı 1 hf. Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi 1 hf. Tip 2 diyabet hastalarında vitamin takviyesinin böbrek fonksiyonlarına etkisi 1 hf. AMD Navi 23 ile üst segmente oynayacak 1 hf. Huawei Y9s tanıtıldı! 1 hf. Samsung da 108 MP kameralı akıllı telefon geliştiriyor 1 hf. Instagram, beğenileri gizleme özelliğini ABD'de test etmeye başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim