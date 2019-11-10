Xiaomi beş açılır ön kameraya sahip telefon tasarladı

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Xiaomi birbiri ardına yeni telefonlar çıkarmayı sürdürürken aynı zamanda ilginç tasarım patentleri almaya da devam ediyor. Çinli teknoloji devi bu kez daha önce benzeri görülmemiş bir akıllı telefon tasarımını patentledi.

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Hatırlarsanız Vivo Nex 3 çift açılır ön kamera ile piyasaya sürülmüştü. Ancak şimdiye kadar hiçbir şirketin açılır-kapanır mekanizmaya beş kamera yerleştirdiğine şahit olmadık.

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Patentte katlanabilir telefon var

Çin Patent Ofisi'ne sunulan patentin taslak çizimleri de ortaya çıktı. Görüntüde katlanabilir formda bir cihaz yer alıyor. Ayrıca açılır-kapanır ön kamera mekanizmasında beş sensöre yer verildiğini görüyoruz.

Patent geçtiğimiz Cuma günü onaylanarak yayınlandı. Ancak tescil edilmiş olması gerçeğe dönüşeceğini garanti etmiyor. Xiaomi'nin bu tasarımı akıllı telefonlarında kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek.