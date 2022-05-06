Fisker, 965 km menzile sahip dört kapılı üstü açılır elektrikli otomobil hazırlıyor

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Fisker, SUV modeli Ocean'ın ardından çıkaracağı otomobillerle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Şirketin kurucusu Henrik Fisker, bu kez de Project Ronin adı altında geliştirilen bir modelin ipuçlarını paylaştı.

İpucu görseline baktığımızda Ronin'in oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Ancak asıl dikkat çeken detay otomobilin gövde tipi. Zira Fisker'ın belirttiğine göre bu araç "dört kapılı üstü açılabilir spor otomobil" olarak elektrikli araç dünyasında yepyeni bir segmen yaratacak.

Henrik Fisker'ın verdiği bilgiye göre Ronin'de 965 kilometre sürüş menzili hedefleniyor. Bu menzilin elde edilmesi için otomobilde aktif aerodinamik ögelerden ve doğrudan aracın iskeletine entegre edilen yenilikçi batarya tasarımından faydalanılacak.

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Ronin, yolcuların giriş çıkışını kolaylaştıran "benzersiz" kapılara sahip olacak. Tasarımdan anlaşıldığı kadarıyla arka kapılar oldukça kısa ve geriye doğru açılacak. Yolcular, Ronin'in içinde lüks, sürdürülebilir ve vegan bir yapıyla karşılaşacak. Görselde entegre başlıklara sahip koltuklar ve konsoldaki tablet ekranlar dikkat çekiyor.

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Tamamen elektrikli bir otomobil olan Ronin, üç elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak. Teknik veriler henüz belli değil ancak 0-100 km/s hedefinin 2 saniyeye yakın olmasından oldukça güçlü bir otomobil olmasını bekleyebiliriz. Üstelik Fisker'ın iddiasına göre bu etkileyici performans Ronin'in menzilini etkilemeyecek.

Fisker, Ronin ile ilgili 2023'ün Ağustos ayında bir prototip tanıtacak. Üretimine 2024'ün ikinci yarısında başlanması planlanan modelin başlangıç fiyatı 200 bin doların biraz altında olacak. Ronin, Fisker'ın üçüncü otomobili olacak. Şu sıralar Ocean'ın üretimine hazırlanan şirket, ikinci modeli olarak Pear isimli bir crossover hazırlıyor.

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Fisker, 965km menzilli üstü açılır elektrikli otomobil hazırlıyor