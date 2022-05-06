Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fisker, 965 km menzile sahip dört kapılı üstü açılır elektrikli otomobil hazırlıyor

    Henrik Fisker, sosyal medya üzerinden ipucu görsellerini paylaştığı Ronin'in özellikleri konusunda oldukça iddialı. Üstü açılabilen dört kapılı bir elektrikli araç kulağa ilginç geliyor doğrusu.
    Oy Ver

    Fisker, 965km menzilli üstü açılır elektrikli otomobil hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Fisker, SUV modeli Ocean'ın ardından çıkaracağı otomobillerle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Şirketin kurucusu Henrik Fisker, bu kez de Project Ronin adı altında geliştirilen bir modelin ipuçlarını paylaştı.

    İpucu görseline baktığımızda Ronin'in oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Ancak asıl dikkat çeken detay otomobilin gövde tipi. Zira Fisker'ın belirttiğine göre bu araç "dört kapılı üstü açılabilir spor otomobil" olarak elektrikli araç dünyasında yepyeni bir segmen yaratacak.

    Henrik Fisker'ın verdiği bilgiye göre Ronin'de 965 kilometre sürüş menzili hedefleniyor. Bu menzilin elde edilmesi için otomobilde aktif aerodinamik ögelerden ve doğrudan aracın iskeletine entegre edilen yenilikçi batarya tasarımından faydalanılacak.

    Fisker, 965km menzilli üstü açılır elektrikli otomobil hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ronin, yolcuların giriş çıkışını kolaylaştıran "benzersiz" kapılara sahip olacak. Tasarımdan anlaşıldığı kadarıyla arka kapılar oldukça kısa ve geriye doğru açılacak. Yolcular, Ronin'in içinde lüks, sürdürülebilir ve vegan bir yapıyla karşılaşacak. Görselde entegre başlıklara sahip koltuklar ve konsoldaki tablet ekranlar dikkat çekiyor.

    Tamamen elektrikli bir otomobil olan Ronin, üç elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak. Teknik veriler henüz belli değil ancak 0-100 km/s hedefinin 2 saniyeye yakın olmasından oldukça güçlü bir otomobil olmasını bekleyebiliriz. Üstelik Fisker'ın iddiasına göre bu etkileyici performans Ronin'in menzilini etkilemeyecek.

    Fisker, Ronin ile ilgili 2023'ün Ağustos ayında bir prototip tanıtacak. Üretimine 2024'ün ikinci yarısında başlanması planlanan modelin başlangıç fiyatı 200 bin doların biraz altında olacak. Ronin, Fisker'ın üçüncü otomobili olacak. Şu sıralar Ocean'ın üretimine hazırlanan şirket, ikinci modeli olarak Pear isimli bir crossover hazırlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 10 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız