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Fisker, Chevrolet'ye cevap verdi: Karma, menzili arttırılmış tek elektrikli otomobil!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Fisker, Chevrolet'ye cevap verdi: Karma, menzili arttırılmış tek elektrikli otomobil!
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Çoğunluk için adı pek duyulmamış bir marka olsa da Fisker dünyanın en önemli elektrikli otomobil üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor.Özellikle Chevrolet Volt'un hybrid mi yoksa menzili arttırılmış bir elektrikli otomobil mi olduğu konusunda tartışmalar sürerken bir açıklama da Fisker'den geldi ve bu açıklama Chevrolet'yi pek memnun etmeyecek gibi gözüküyor.

Fisker'a göre markanın elektrikli otomobili Karma, menzili arttırılmış ilk ve tek elektrikli otomobil. Fisker yaptığı basın açıklamasında Chevrolet Volt'ta tekerlekler ile içten yanmalı motorun bağlantısı olduğuna atıfta bulunarak, 'Karma'da benzinli motor ile tekerleklerin mekanik hiç bir bağlantısı yok.' cümlesi de bunu kanıtlar nitelikte olarak göze çarpıyor. Karma'daki benzinli motor sadece generatöre güç vererek iki elektrikli rotorun çalışmasını ve otomobili hareket ettirmesini sağlıyor.

Karma'daki 2.0 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor 238 beygir güç üretiyor. Otomobilin iki adet elektrikli motoru bulunuyor ve bu motorların her biri ise 204 beygir güç üretebiliyor. İki elektrikli motor bir arada çalıştığında üretilen tork ise Bugatti Veyron'dan bile fazla, 1300 NM! Lityum-iyon bataryaları sayesinde tamamen elektrikle 80 kilometreye kadar yol alabilen Karma, menzil arttırıcı turbo benzinli motoru da devreye girdiğinde 300 kilometre yol alabiliyor. 0'dan 96 kilometre/saat hıza 5.8 saniyede ulaşabilen otomobilin maksımum hızı ise 201 kilometre/saat.

Fisker, Chevrolet'ye cevap verdi: Karma, menzili arttırılmış tek elektrikli otomobil!
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Fisker, Chevrolet'ye cevap verdi: Karma, menzili arttırılmış tek elektrikli otomobil!
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ogkasa 9 yıl
araba müthiş ayrıca o tork değeri ney öle :S yük taşımicak bu araba o tork ne öle
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testy 9 yıl




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Jason Becker 9 yıl
Tipi aynı Ferrari 599'a benziyor
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