Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Peugeot Motocycles, Pulsion Euro 5’i haziranda Türkiye'de satışa sunacak

    Kendi ürün ve hacim sınıfında hem ABS hem de SBC fren sistemi sunan tek motosiklet olduğu belirtilen Pulsion Euro 5'in fiyatı henüz belli değil. Pulsion Euro 5'in özellikleri haberimizde:
    Oy Ver

    Peugeot Pulsion Euro 5 haziranda Türkiye'de satışa sunulacak
    Tam Boyutta Gör

    Peugeot Motocycles, mevcut 125cc serisini tamamlayan Pulsion Euro 5’i İsotlar Motor güvencesiyle Haziran ayında Türkiye’de piyasaya sürecek.

    Öne çıkan özellikler

    • Euro 5 motor - 125 cc
    • Şanzıman - Otomatik CVT
    • 8.800 RPM'de maksimum 10,6 kW (14,4 hp) güç,
    • 6.900 RPM'de maksimum 12,4 Nm tork
    • Tüketim - 2.5L
    • Premium donanım: DRL, tam LED, TFT gösterge paneli, akıllı anahtar, USB soketi
    • Birleştirilmiş ABS ve SBC fren sistemi
    • Ön/arka süspansiyon hareketi - 95/90 mm
    • Ön/arka frenler - Disk fren 260/210 mm

    Fransa'da üretilen Pulsion Euro 5; yüksek düzeyde donanım, benzersiz performans, optimum konfor ve kusursuz güvenliği bir araya getiriyor. Kendi ürün ve hacim sınıfında hem ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) hem de SBC (Senkronize Fren Sistemi) fren sistemi sunan tek motosiklet olma özelliğine sahip olan Pulsion Euro 5, kullanıcısına şehir içi yolculuklarında güvenli bir tutuş sağlamayı vadediyor.

    ABS, tekerlekleri kilitlemeden güvenli frenleme sağlarken, SBC teknolojisi ile frenleme, sol (arka) fren koluyla uygulandığında bile ön ve arka tekerleklere dağıtılır. Bununla birlikte acil fren durumunda sürücünün güvenliğini artırmak için uyarılar otomatik olarak tetiklenir. Pulsion Euro 5 ayrıca, gürültü emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltmak için LFE (düşük sürtünme verimliliği) teknolojisi ile donatılmış.

    Peugeot Pulsion Euro 5 haziranda Türkiye'de satışa sunulacak

    Müşteri ihtiyaçlarının analiziyle yeniden tasarlanan Allure ve GT versiyonu

    Allure ve GT versiyonlarında; adım adım GPS yönlendirmesi, sürücü telefonuna gelen SMS'in ilk 30 karakterinin okunabilmesi, telefondaki numaranın veya bildirim panelinin görüntülenebilmesi gibi parametrelerin bulunduğu i-Connect gösterge paneli yer alıyor.

    Peugeot Motocycles, motorseverlerin ihtiyaçlarını analiz ederek Allure versiyonunu yeniden tasarladı. Bu tasarım sürücünün ekranlı jet ve tam yüz kaskını kolayca taşıyabileceği anlamına geliyor. 39L'lik bir üst çanta ve 39L'lik bir koltuk altı saklama bölmesi ile donatılan Allure, toplam 78L yük kapasitesi sunacak.

    Peugeot Pulsion, 3 tekerlekli ağabeyi Peugeot Metropolis’ te olduğu gibi, üst kasasında tam LED aydınlatması, motorun gövdesiyle aynı renklerde boyanmış cüretkar duruşu ve spor kaplamasıyla sınıfının en iyisi olacak. Özellikle Pulsion GT’ nin Saten Titanyum rengi keskin hatlarını güçlendirirken, sarı hatları benzersiz tasarımını vurguluyor.

    Peugeot Pulsion Euro 5 haziranda Türkiye'de satışa sunulacak

    Peugeot Metropolis gibi, Pulsion serisi de önde kedi gözü şeklinde tasarlanan DRL'lere (gündüz farları) ve Peugeot tasarımının parlak imzalarından ilham alan "3 pençeli" arka lambalara sahip.

    Peugeot PowerMotion Euro 5 motor ailesi, serideki ve kategorisindeki en güçlü motor ailesi olarak sunulacak. 125cc Pulsion motor, 8800 RPM'de maksimum 10,6 kW (14,4 HP) güç ve 12,4 Nm tork üretiyor.

    Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak scooter'ın Fransa'daki fiyatına baktığımızda 4.549 euro seviyesinden başladığını görüyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız