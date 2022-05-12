Peugeot Motocycles, Pulsion Euro 5’i haziranda Türkiye'de satışa sunacak

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Peugeot Motocycles, mevcut 125cc serisini tamamlayan Pulsion Euro 5’i İsotlar Motor güvencesiyle Haziran ayında Türkiye’de piyasaya sürecek.

Öne çıkan özellikler

Euro 5 motor - 125 cc

Şanzıman - Otomatik CVT

8.800 RPM'de maksimum 10,6 kW (14,4 hp) güç,

6.900 RPM'de maksimum 12,4 Nm tork

Tüketim - 2.5L

Premium donanım: DRL, tam LED, TFT gösterge paneli, akıllı anahtar, USB soketi

Birleştirilmiş ABS ve SBC fren sistemi

Ön/arka süspansiyon hareketi - 95/90 mm

Ön/arka frenler - Disk fren 260/210 mm

Fransa'da üretilen Pulsion Euro 5; yüksek düzeyde donanım, benzersiz performans, optimum konfor ve kusursuz güvenliği bir araya getiriyor. Kendi ürün ve hacim sınıfında hem ABS (Kilitlenmeyen fren sistemi) hem de SBC (Senkronize Fren Sistemi) fren sistemi sunan tek motosiklet olma özelliğine sahip olan Pulsion Euro 5, kullanıcısına şehir içi yolculuklarında güvenli bir tutuş sağlamayı vadediyor.

ABS, tekerlekleri kilitlemeden güvenli frenleme sağlarken, SBC teknolojisi ile frenleme, sol (arka) fren koluyla uygulandığında bile ön ve arka tekerleklere dağıtılır. Bununla birlikte acil fren durumunda sürücünün güvenliğini artırmak için uyarılar otomatik olarak tetiklenir. Pulsion Euro 5 ayrıca, gürültü emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltmak için LFE (düşük sürtünme verimliliği) teknolojisi ile donatılmış.

Müşteri ihtiyaçlarının analiziyle yeniden tasarlanan Allure ve GT versiyonu

Allure ve GT versiyonlarında; adım adım GPS yönlendirmesi, sürücü telefonuna gelen SMS'in ilk 30 karakterinin okunabilmesi, telefondaki numaranın veya bildirim panelinin görüntülenebilmesi gibi parametrelerin bulunduğu i-Connect gösterge paneli yer alıyor.

Peugeot Motocycles, motorseverlerin ihtiyaçlarını analiz ederek Allure versiyonunu yeniden tasarladı. Bu tasarım sürücünün ekranlı jet ve tam yüz kaskını kolayca taşıyabileceği anlamına geliyor. 39L'lik bir üst çanta ve 39L'lik bir koltuk altı saklama bölmesi ile donatılan Allure, toplam 78L yük kapasitesi sunacak.

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Peugeot Pulsion, 3 tekerlekli ağabeyi Peugeot Metropolis’ te olduğu gibi, üst kasasında tam LED aydınlatması, motorun gövdesiyle aynı renklerde boyanmış cüretkar duruşu ve spor kaplamasıyla sınıfının en iyisi olacak. Özellikle Pulsion GT’ nin Saten Titanyum rengi keskin hatlarını güçlendirirken, sarı hatları benzersiz tasarımını vurguluyor.

Peugeot Metropolis gibi, Pulsion serisi de önde kedi gözü şeklinde tasarlanan DRL'lere (gündüz farları) ve Peugeot tasarımının parlak imzalarından ilham alan "3 pençeli" arka lambalara sahip.

Peugeot PowerMotion Euro 5 motor ailesi, serideki ve kategorisindeki en güçlü motor ailesi olarak sunulacak. 125cc Pulsion motor, 8800 RPM'de maksimum 10,6 kW (14,4 HP) güç ve 12,4 Nm tork üretiyor.

Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak scooter'ın Fransa'daki fiyatına baktığımızda 4.549 euro seviyesinden başladığını görüyoruz.

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Peugeot Pulsion Euro 5 haziranda Türkiye'de satışa sunulacak