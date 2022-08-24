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    Fitbit üç yeni ürün tanıttı: Sense 2, Versa 4 ve Insprie 3

    Fitbit, kısa bir süre önce popüler giyilebilir cihazlarını yeni modelleriyle güncelledi. Tanıtılan Fitbit Sense 2, Versa 4 ve Insprie 3 spor takibi ve uzun pil ömürleriyle dikkat çekiyor.
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    Fitbit üç yeni ürün tanıttı: Sense 2, Versa 4 ve Insprie 3
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    Popüler marka Fitbit, bir süredir sessizliğini koruyordu. Firma akıllı Sense, Versa 3 ve Insprie 2 modellerini 2020 yılında piyasaya sürmüştü ve o zamandan bu markaların devam modellerini tanıtmamıştı. Ancak bugün, Google’ın sahibi olduğu Fitbit, üç yeni model ile karşımıza çıkıyor: Sense 2, Versa 4 ve Insprie 3.

    Fitbit Sense 2 ve Versa 4

    Sense 2 ve Versa 4 önemli güncellemeler almış durumda. Her iki modelde de aktivite takibi hedef özellik konumunda. Bununla birlikte cihazlarda stres, uyku takibi ve eşleştirilmiş kalp atış hızı izlemesi bulunuyor. Bunların yanı sıra iki cihazın da pil ömrü 6 gün olarak belirlenmiş. Aynı şekilde iki cihazda da Google’ın Wear OS sürümü çalışmıyor fakat Google Wallet ve Google Maps uygulamaları kullanılabilir olacak.

    Sense 2 ve Versa 4 halihazırda an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Firma Sense 2 için 299 Dolar fiyat belirlerken Versa 4 için ise 229 Dolar etiket biçmiş. Ön sipariş ile ürünleri aldığınızda ek olarak 6 aylık Fitbit Premium aboneliği hediye ediliyor. Sevkiyatlar ise 23 Eylül’de başlayacak.

    Fitbit üç yeni ürün tanıttı: Sense 2, Versa 4 ve Insprie 3
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    Fitbit Inspire 3

    Daha çok izleyici olarak niteleyebileceğimiz giriş seviyesi giyilebilir cihaz Inspire 3, 10 günlük pil ömrü ile dikkat çekiyor. Yine 6 aylık Fitbit Premium abonelik imkanı sunulan cihaz 99 Dolar fiyat etiketine sahip. Her zaman açık olan renkli AMOLED ekranının yanı sıra Inspire 3’te bu fiyat bandında rakiplerinde olmayan bir dizi özellik bulunuyor.

    Adım sayar gibi klasik Fitbit istatistiklerinin yanında Inspire 3’te kandaki oksijen düzeyi (SpO 2) cilt sıcaklığı ve EKG gibi ölçümler yer almakta. Bununla birlikte kalp atış hızınızı yükselten aktivitelerde cihaz sizi ayrıca bilgilendirecek. Fakat belirtmek gerekir ki, temel özelliklerin yanında daha ayrıntılı detaylara erişebilmek için yıllık 80 dolar olan Fitbit Premium aboneliği gerekmekte.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 18 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 20 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 20 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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