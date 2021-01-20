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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu NUTS, Apple Arcade'e geliyor

    Tek oyunculu ve gizemli bir gözlem yapma oyunu olan NUTS, Apple Arcade geliyor. Ayrıca oyun PC ve Nintendo Switch için de çıkışını yapacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu NUTS, Apple Arcade'e geliyor

    Yayıncılığını Noodlecake'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Joon, Pol, Muutsch, Char & Torfi'nin yaptığı tek oyunculu ve gizemli bir gözlem yapma oyunu olan NUTS, Apple Arcade' geliyor.

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    NUTS, 22 Ocak'ta Apple Arcade sahipleri için ücretsiz bir şekilde erişime açılacak aynı zamanda oyun 4 Şubat'ta Switch ve PC için de yayınlanacak.

    Apple Arcade, ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    https://apps.apple.com/app/nuts/id1467043989

    Tanıtım Yazısı

    Karavanını donat, GPS'ini çalıştır, haritanı aç ve Melmoth Ormanı'nın derinliklerine dal. Çömez bir saha araştırmacısı olarak gündüzleri kameraları yerleştir, gece video kayıtlarını seyret ve koşuşturan sincapların hareketlerini izle. Yiyeceklerini nereye saklıyorlar? Hangi karmaşık yolları izliyorlar? Ve neden bu kadar tuhaf davranıyorlar?

    • İzleme ve takip etme üzerine kurulu oynanış şekli
    • Tamamı seslendirilmiş, sürükleyici hikâye
    • Oyunculara kendilerini canlı bir ormanda hissettiren iddialı grafik tarzı ve ses efektleri

    Kameralarını Ayarla
    Görev talimatları sana nereden başlayacağını söylese de ekipmanını en iyi şekilde nasıl yerleştireceğini deneme yanılma yöntemiyle kendin bulmalısın. Gizemli Melmoth Ormanı'nda gündüzleri harikaları ve gizemleri keyifle keşfedeceksin ama geceleri...

    Video Kayıtlarını Analiz Et
    Kendi kurduğun kontrol merkezinde gündüz çektiğin görüntüleri incelemelisin. Görevini tamamlamak için çektiğin videoları tara ve araştırma enstitüsündeki şefin Dr. Nina Scholz'a kanıtları gönder. Her ikiniz de konu üzerinde çalışırsanız belki de gerçekten neler olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz.

    İşe Koyul
    Viago Üniversitesi'nin araştırmalarında sen o büyük çarkın sadece ufak bir parçasısın. Üniversite seni tek başına Melmoth Ormanı'nda külüstür bir karavana gönderiyor. Görevin, ormandaki sincapların yuvasını bulmak ve ne tür gizemli işler çevirdiklerini ortaya çıkarmak.



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    7 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    18 saat önce
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