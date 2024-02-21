Elektrikli bisiklet sürücüleri, normal bisiklet sürücülerinden daha fazla egzersiz yapıyor!

Tam Boyutta Gör Çelişkili gibi gelse de, elektrikli bisikletler ortalamada normal bisikletlerden daha fazla spor yaptırıyor. Yapılan bir çok araştırma elektrikli bisiklet kullanan kişilerin pedallı bisiklet kullananlara göre daha fazla egzersiz yaptığını gösteriyor.

Bisikletlerini daha uzun kullanıyorlar

Bu şaşırtıcı bulgunun nedenleri üzerinde düşününce kulağa mantıklı geliyor. Sürücüye yardımcı olan bir motor ve bataryaya sahip olduklarından elektrikli bisiklet sürücüleri daha fazla kilometre kat etme eğiliminde oluyor. Araştırmalar, ortalama olarak e-bisiklet sürücülerinin pedallı bisiklet sürücülerinden daha uzun süre bisiklet sürdüklerini buldu. Sadece daha fazla saat kaydetmekle kalmıyorlar, aynı zamanda çok daha fazla kilometre de kaydediyorlar. Biraz pedal desteği alsalar da hâlâ çok fazla pedal çeviriyorlar.

Elektrik motoru sürüşün en zorlu kısımları olan yokuşlarda ve kalkışta yardımcı olduğundan dolayı bisiklet sürmek daha az yorucu olduğu için araştırmacılar, elektrikli bisiklet sürücülerinin daha uzun sürüşe çıkma eğilimde olduklarını keşfettiler.

Araştırmacılar ayrıca e-bisiklet sürücülerinin elektrikli bisiklet sürmeyi daha keyifli bulduklarını ortaya koydular. Dolayısıyla daha eğlenceli bulunan bir etkinliğe daha fazla zaman harcama eğilimi göstermenin gayet olağan olduğunu belirttiler.

2021'de yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların çoğunda e-bisiklet sürmeye yönelik olumlu algı olduğu ortaya çıktı. Katılımcılar e-bisikletle işe gidip gelmenin daha kolay ve eğlenceli olduğunu söyledi.

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Bisikletlerini daha sık kullanıyorlar

Araştırmalar ayrıca elektrikli bisiklet sürücülerinin daha istikrarlı sürüş eğiliminde olduğunu da ortaya koyuyor. Birçok kişi için e-bisiklet, günlük kullanılan araç haline geldi ve işe gidip gelme veya günlük işler için arabanın yerini aldı. Diğerleri için ise e-bisikletler tamamen eğlence amaçlı araçlar olarak görülüyor.

Elektrikli bisikletler ayrıca doğa sürüşlerinde de kullanıcıyı daha az yorduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Bütün bu bulgular, elektrikli bisikletlerin insanları spor yapmaktan alıkoyduğu yönündeki bilginin doğru olmadığını gösteriyor.

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