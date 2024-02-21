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    Anlık Bildirim

    Elektrikli bisiklet sürücüleri, normal bisiklet sürücülerinden daha fazla egzersiz yapıyor!

    Çelişkili gibi gelse de, elektrikli bisikletler ortalamada normal bisikletlerden daha fazla spor yaptırıyor. Bir çok araştırma, e-bisiklet kullanıcılarının daha fazla egzersiz yaptığını gösteriyor.
    Elektrikli bisiklet sürücüleri daha fazla egzersiz yapıyor! Tam Boyutta Gör
    Çelişkili gibi gelse de, elektrikli bisikletler ortalamada normal bisikletlerden daha fazla spor yaptırıyor. Yapılan bir çok araştırma elektrikli bisiklet kullanan kişilerin pedallı bisiklet kullananlara göre daha fazla egzersiz yaptığını gösteriyor.

    Bisikletlerini daha uzun kullanıyorlar

    Bu şaşırtıcı bulgunun nedenleri üzerinde düşününce kulağa mantıklı geliyor. Sürücüye yardımcı olan bir motor ve bataryaya sahip olduklarından elektrikli bisiklet sürücüleri daha fazla kilometre kat etme eğiliminde oluyor. Araştırmalar, ortalama olarak e-bisiklet sürücülerinin pedallı bisiklet sürücülerinden daha uzun süre bisiklet sürdüklerini buldu. Sadece daha fazla saat kaydetmekle kalmıyorlar, aynı zamanda çok daha fazla kilometre de kaydediyorlar. Biraz pedal desteği alsalar da hâlâ çok fazla pedal çeviriyorlar.

    Elektrik motoru sürüşün en zorlu kısımları olan yokuşlarda ve kalkışta yardımcı olduğundan dolayı bisiklet sürmek daha az yorucu olduğu için araştırmacılar, elektrikli bisiklet sürücülerinin daha uzun sürüşe çıkma eğilimde olduklarını keşfettiler.

    Araştırmacılar ayrıca e-bisiklet sürücülerinin elektrikli bisiklet sürmeyi daha keyifli bulduklarını ortaya koydular. Dolayısıyla daha eğlenceli bulunan bir etkinliğe daha fazla zaman harcama eğilimi göstermenin gayet olağan olduğunu belirttiler.

    2021'de yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların çoğunda e-bisiklet sürmeye yönelik olumlu algı olduğu ortaya çıktı. Katılımcılar e-bisikletle işe gidip gelmenin daha kolay ve eğlenceli olduğunu söyledi.

    Bisikletlerini daha sık kullanıyorlar

    Araştırmalar ayrıca elektrikli bisiklet sürücülerinin daha istikrarlı sürüş eğiliminde olduğunu da ortaya koyuyor. Birçok kişi için e-bisiklet, günlük kullanılan araç haline geldi ve işe gidip gelme veya günlük işler için arabanın yerini aldı. Diğerleri için ise e-bisikletler tamamen eğlence amaçlı araçlar olarak görülüyor. 

    Elektrikli bisikletler ayrıca doğa sürüşlerinde de kullanıcıyı daha az yorduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Bütün bu bulgular, elektrikli bisikletlerin insanları spor yapmaktan alıkoyduğu yönündeki bilginin doğru olmadığını gösteriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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