Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Meizu bundan tam bir yıl önce, üzerinde hiçbir fiziksel tuş ve delik olmayan Meizu Zero isimli bir akıllı telefon tanıtmıştı. Ayrıca cihaz 18W güçte kablosuz olarak şarj edilebilen ilk telefon olarak lanse edildi.

İlginizi Çekebilir

10x optik zoom'lu Oppo Reno ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi"

Meizu Zero için başlatılan kitlesel fonlama kampanyasında gerekli finansman miktarının sadece yarısı toplanabildi. Bu yüzden akıllı telefon piyasaya sürülemedi. Şimdi ise cihazın prototipini gösteren yeni fotoğraflar internete düştü.

Tam Boyutta Gör

Çıkış tarihi bilinmiyor

Yayınlanan görüntüler akıllı telefonun ön ve arka panelini gözler önüne seriyor. Duyuru sırasında Meizu Zero'nun 5.99 inç AMOLED ekran taşıyacağı ve mSound 2.0 teknolojisi sayesinde ekranın hoparlör işlevi görebileceği belirtilmişti.

Buna ek olarak akıllı telefonun diğer özellikleri arasınmda Snapdragon 845 işlemci, suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikası ve ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunuyor. Meizu Zero'nun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda herhangi bir bigi yok.

http://www.slashleaks.com/l/meizu-zero-live-images

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.