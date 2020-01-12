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    Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıl Ocak ayında tanıtılan Meizu Zero hakkında uzunca bir süredir haber yoktu. Fiziksel tuş ve delik içermeyen telefonun yeni fotoğrafları internete düştü.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı
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    Meizu bundan tam bir yıl önce, üzerinde hiçbir fiziksel tuş ve delik olmayan Meizu Zero isimli bir akıllı telefon tanıtmıştı. Ayrıca cihaz 18W güçte kablosuz olarak şarj edilebilen ilk telefon olarak lanse edildi.

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    Meizu Zero için başlatılan kitlesel fonlama kampanyasında gerekli finansman miktarının sadece yarısı toplanabildi. Bu yüzden akıllı telefon piyasaya sürülemedi. Şimdi ise cihazın prototipini gösteren yeni fotoğraflar internete düştü.

    Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi bilinmiyor

    Yayınlanan görüntüler akıllı telefonun ön ve arka panelini gözler önüne seriyor. Duyuru sırasında Meizu Zero'nun 5.99 inç AMOLED ekran taşıyacağı ve mSound 2.0 teknolojisi sayesinde ekranın hoparlör işlevi görebileceği belirtilmişti.

    Buna ek olarak akıllı telefonun diğer özellikleri arasınmda Snapdragon 845 işlemci, suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikası ve ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunuyor. Meizu Zero'nun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda herhangi bir bigi yok.



    http://www.slashleaks.com/l/meizu-zero-live-images Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Bir sene önce concept olarak gösterilmişti zaten Meizu Zero . Ayrıca bir sene önce Vivo Apex 2019 adında başka bir concept cihaz da gösterilmişti. Onun da hiçbir girişi yoktu.
    Bir sene önce concept olarak gösterilmişti zaten Meizu Zero . Ayrıca bir sene önce Vivo Apex 2019 adında başka bir concept cihaz da gösterilmişti. Onun da hiçbi...
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    oktayakgoz 1 hf.
    Telefon yere düşmüş heralde sol üst bi garip
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    redoano 1 hf.
    önü htc one X
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sanal Sim (eSim) kullanılacak. Ben çok beğendim.
    cnnturk.com/...
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    legend4u 1 hf.
    O ne okuz gibi cerceveler yahu
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    muroooo19 1 hf. runo134
    Hocam onunda teklomojisi vardı okumuştum. Ama mantığını unuttum şimdi.
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    runo134 1 hf.
    hoparlor , mikrofon nasil olcak
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    esmerbuyucu 1 hf. runo134
    Mikrofon deliği var.


    Hoparlör ekran titreşimiyle oluyor.
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    alito 1 hf.
    Arka kapağı açılıyor mu yani delik yok ne demek o anlamadım? Delik yoksa sim kart yuvasına nasıl erişiyoruz?
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    Gravaze 1 hf. alito
    eSim var cihazda. Fiziksel bir sim kart takmanıza gerek olmuyor.
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    WaylandIZMIR 1 hf.
    1500 lira iyi gider
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    AL3lMA 1 hf. WaylandIZMIR
    Bedava verseler daha iyi gider
    Yanıtla +1
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Bir sene önce concept olarak gösterilmişti zaten Meizu Zero . Ayrıca bir sene önce Vivo Apex 2019 adında başka bir concept cihaz da gösterilmişti. Onun da hiçbir girişi yoktu.
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    10227 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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