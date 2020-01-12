Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi

Xiaomi’nin uygun fiyata üst seviye yonga seti sunma amacıyla kurduğu alt markası Pocophone’un ilk modeli oldukça beğenildi. Pocophone F1 isimli bu model uzun süre kendisinden bahsettirmeyi başardı. Bu kadar başarının ardından haliyle Poco F2 modelinin ne zaman çıkacağı tartışılmaya başlandı. Bugüne kadar ara ara sızıntılar olsa da Xiaomi yeni Pocophone modeli çıkarmayacak gibi görünüyordu. Bugün ortaya çıkan isim tescili ise kafalara tekrardan soru işareti yerleştirdi.

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Uzun süren bekleyiş

Pocophone F1, 2018 yılının Ağustos ayında duyurulmuştu. O zamandan bu yana Poco markası altında başka hiçbir model çıkmadı. Poco F2 isminin tescillenmesi ise umutları tekrar yeşertti. Çin’de yapılan bu isim tescili Poco F2’nin yolda olduğunun kanıtı nitelikte. Poco F1’in çıkışına baktığımızda ise firmanın 2018 yılının Ağustos ayındaki tanıtımı gerçekleştirmeden önce Haziran ayında isim tescili aldığını görüyoruz. Dolayısıyla ihtimaller daha da artıyor.

Poco F1 ülkemize geç gelse de raflara yerleşmiş bir modeldi. Yine uygun fiyata üst düzey yonga seti ile karşımıza çıkacağını düşünürsek Poco F2 modeli de ülkemizde büyük başarı yakalayabilir. Bildiğiniz üzere son günler Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri hakkında dedikodular dolanıyor. Tahminler Poco F2’nin Şubat veya Mart ayında, bu iki modelle birlikte Hindistan’da tanıtılacağı yönünde. Uzun bekleyiş değecek bir model çıkacak mı, hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2020/01/11/xiaomi-files-trademark-application-for-poco-f2/

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