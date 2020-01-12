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    Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi

    Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markası Pocophone, ilk modelin ardından gözlerden kayboldu. Bugün Poco F2 isminin haklarının alınmasıyla, gözler tekrar Pocophone’a çevrildi.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi
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    Xiaomi’nin uygun fiyata üst seviye yonga seti sunma amacıyla kurduğu alt markası Pocophone’un ilk modeli oldukça beğenildi. Pocophone F1 isimli bu model uzun süre kendisinden bahsettirmeyi başardı. Bu kadar başarının ardından haliyle Poco F2 modelinin ne zaman çıkacağı tartışılmaya başlandı. Bugüne kadar ara ara sızıntılar olsa da Xiaomi yeni Pocophone modeli çıkarmayacak gibi görünüyordu. Bugün ortaya çıkan isim tescili ise kafalara tekrardan soru işareti yerleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu"

    Uzun süren bekleyiş

    Pocophone F1, 2018 yılının Ağustos ayında duyurulmuştu. O zamandan bu yana Poco markası altında başka hiçbir model çıkmadı. Poco F2 isminin tescillenmesi ise umutları tekrar yeşertti. Çin’de yapılan bu isim tescili Poco F2’nin yolda olduğunun kanıtı nitelikte. Poco F1’in çıkışına baktığımızda ise firmanın 2018 yılının Ağustos ayındaki tanıtımı gerçekleştirmeden önce Haziran ayında isim tescili aldığını görüyoruz. Dolayısıyla ihtimaller daha da artıyor.

    Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi
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    Poco F1 ülkemize geç gelse de raflara yerleşmiş bir modeldi. Yine uygun fiyata üst düzey yonga seti ile karşımıza çıkacağını düşünürsek Poco F2 modeli de ülkemizde büyük başarı yakalayabilir. Bildiğiniz üzere son günler Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri hakkında dedikodular dolanıyor. Tahminler Poco F2’nin Şubat veya Mart ayında, bu iki modelle birlikte Hindistan’da tanıtılacağı yönünde. Uzun bekleyiş değecek bir model çıkacak mı, hep birlikte göreceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/11/xiaomi-files-trademark-application-for-poco-f2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mav1li 1 hf.
    Poco f1 ısınınca performasının %40 ına yakını kaybediyor. SD730 dan çok farkı kalmıyordu. F2 de böyle gelecekse hiç gelmesin.

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    smart1978 1 hf.
    Snapdragon 865 li gelmezse ucuz dahi olsa mevcut kitlesinin tercih edecegini sanmam yani onca aradan sonra eskimis islemci ile gelmemeli de.
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    intel7mix 1 hf. smart1978
    Uygun gelirse yine tutulur yeter ki fiyatı uygun gelsin.
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