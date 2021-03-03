FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor

Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Mart ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.
Ayrıca Bkz. "PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler"
Bu ay Game Pass'in kütüphanesi spor oyunları anlamında güzel bir şekilde genişliyor. Ancak sistemden ayrılan oyunlar arasında da daha önce aktardığımız gibi önemli oyunlar bulunuyor. Bu ayın ilk yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.
Eklenecek Oyunlar
4 Mart
- Football Manager 2021 (PC)
- Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol)
- NBA 2K21 (Konsol)
Mart Ayı İçerisinde
- Star Wars: Squadrons (EA Play üzerinden Ultimate Game Pass üyeliği olanlar için)
15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar
- Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)
- Astrologaster (PC)
- Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)
- Kona (Konsol)
- The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)
https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-game-pass-adds-football-manager-2021-nba-2k21-and-more-in-early-march Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu ay çok iyi ayrıca.
https://support.xbox.com/tr-TR/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/refund-orders
Oturum açıp oyunları bu adres üzerinden iade edebilirsiniz.
Bende psciyim ama artık efor güç maaş hiç bir şey yetmiyor playstation a. Taktik belli 3 yıl bekle indirimden al e o zamanda bir anlamı tadı kalmıyor oyunun
Ps5 alır mıyım evet ama plus dan gelen oyunlar dışında oyun alabileceğimi sanmıyorum. Series s ile şuan iyiyim.
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