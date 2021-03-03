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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor

    Mart ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Mart 2021, 19:15 (4 gün)
    5b
    1
    43
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Mart ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler"

    Bu ay Game Pass'in kütüphanesi spor oyunları anlamında güzel bir şekilde genişliyor. Ancak sistemden ayrılan oyunlar arasında da daha önce aktardığımız gibi önemli oyunlar bulunuyor. Bu ayın ilk yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

    Eklenecek Oyunlar

    4 Mart

    • Football Manager 2021 (PC)
    • Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol)
    • NBA 2K21 (Konsol)

    Mart Ayı İçerisinde

    • Star Wars: Squadrons (EA Play üzerinden Ultimate Game Pass üyeliği olanlar için) 

    15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar

    • Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)
    • Astrologaster (PC)
    • Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)
    • Kona (Konsol)
    • The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)


    https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-game-pass-adds-football-manager-2021-nba-2k21-and-more-in-early-march
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gamepass tokatlamaya devam ediyor.



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    gamepass tokatlamaya devam ediyor. ...
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    Yanıtla +44
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle güzel oyunları bu servisle ucuza oynayıp eğlenmek varken kalkıp Gamepass'e "Çöppass" demek Xbox'a "Çöpbox" demek nasıl bir şeydir anlamak zor gerçekten? Bu insanlar bile ve isteye kendilerini bu tip şeylerden mahrum bırakıyorlar sırf başka bir platformun fanatiği olduğu için. Benim aklım almıyor şahsen.
    Böyle güzel oyunları bu servisle ucuza oynayıp eğlenmek varken kalkıp Gamepass'e "Çöppass" demek Xbox'a "Çöpbox" demek nasıl bir şeydir anlamak zor gerçekten? B...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    İplenemeyen Adam (Troll İplenmeyenoğulları) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Selamlar. Bilgisayarımdan xbox game pass almak istiyorum da fm21 hemen kaldırılır mı acaba? Yani 1-2 ay mı durur?
    1 Yanıt Yanıtla
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    K Krone 2 gün ( Mesaj Silindi ) İplenemeyen Adam
    Durur baya merak etme.
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    Targaryen96 3 gün ( Mesaj Silindi )
    star wars squadrons süper oldu benim için. İndirimdeyken alsam mı almasam mı kararsız kalıyordum gamepass bedava verdi
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    O ozgeleringeris 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tebrik etmekten öte ne denir ki helal olsun
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    Arkın. (Yunus Atalay ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    FM kanser ediyor. Hiç arayüz kullanıcı dostu değil.
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    themahzen (Atakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Spor oyunları bana hitap etmiyor bu ayda boş geçti benim için. Birkaç aydır bana göre güzel oyunlar gelmiyor sisteme
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    The Real Nick 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nba 21 k 2k games denemek istiyordum iyi denk geldi , hadi bi gta 6 abi ya (ekstra istek :)) )
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    aschil (Tuncay Şahin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    EA play oyunları ve birinci parti oyunlar hiçbir zaman kalkmıyor. Anlaşmalı 3. Parti oyunlar genelde 1 yıldan sonra kalkıyor.

    Bu ay çok iyi ayrıca.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gamepass iyi hoş da şu oyunların kaldırılması olayı hoş değil. Çok kötü. Yani o sıralar oynadın oynadın yoksa oyunu unut gibi oluyor, oyuncuyu sıkıştırıyor. Bu servis böyle olmamalıydı.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Hatchway (Oğuzhan Uysal) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Nasıl olacak hocam ilelebet mi durcak orda ..adam sana 3 saatte oyna bitir demiyor ki .. en az 3 ay kalıyor beğenirsen alıyorsun daha sonra yani ne bekliyonuz ki anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    aschil (Tuncay Şahin) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Sıkıştırma falan yok. O oyunların eklenme tarihine bakin. En az 10 kere bitirirsiniz.
    Yanıtla +1
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    Lachowski (Meli Okay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    keşke gamepass e eklenmeden 1 hafta önce alınmış şeyler iade edilse. ne yani şimdi bu ben fm 21 2k21 aldım 5 gün olmadı 600 tl üstü param çöpe gitti.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    P Proprietor (Akif Altun) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Lachowski
    Diğer oyunlar neyse de ea oyunlarını almanız biraz sizin hatanız her yıl bu oyunlar ea playe ekleniyor yeni yapılan bir şey değil ama yine de çok fazla oynamadıysanız iade talebinde bulunun belki kabul ederler
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    B BeyazBüyü (Erdal Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Lachowski
    Oyunları xbox store üzerinden aldıysanız eğer, satın aldıktan sonra ki 14 gün içerisinde iade edip paranızı geri alabilirsiniz.

    https://support.xbox.com/tr-TR/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/refund-orders

    Oturum açıp oyunları bu adres üzerinden iade edebilirsiniz.
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    Dante 4 gün ( Mesaj Silindi )
    PS'cilerin uğramadığı başlıklar.
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    S Skylined (.... ....) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Dante
    Onlar çoğunlukla bir oyuna 500 TL verebilecek kadar zengin

    Bende psciyim ama artık efor güç maaş hiç bir şey yetmiyor playstation a. Taktik belli 3 yıl bekle indirimden al e o zamanda bir anlamı tadı kalmıyor oyunun

    Ps5 alır mıyım evet ama plus dan gelen oyunlar dışında oyun alabileceğimi sanmıyorum. Series s ile şuan iyiyim.
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    4983 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox game pass, mart 2021 ve
    4 etiket daha fm 2021 nba 2k21 game pass Yazılım
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