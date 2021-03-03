FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor

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Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Mart ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

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Bu ay Game Pass'in kütüphanesi spor oyunları anlamında güzel bir şekilde genişliyor. Ancak sistemden ayrılan oyunlar arasında da daha önce aktardığımız gibi önemli oyunlar bulunuyor. Bu ayın ilk yarısında eklenecek ve kaldırılacak oyunları tarihleri ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Eklenecek Oyunlar

4 Mart

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol)

NBA 2K21 (Konsol)

Mart Ayı İçerisinde

Star Wars: Squadrons (EA Play üzerinden Ultimate Game Pass üyeliği olanlar için)

15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar

Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)

Astrologaster (PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)

Kona (Konsol)

The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)

https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-game-pass-adds-football-manager-2021-nba-2k21-and-more-in-early-march

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