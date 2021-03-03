PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

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Sony Avrupa, PlayStation Store'da Mart ayının ilk indirimlerini bugün başlattı. "Eleştirmenlerin Seçimi" başlıklı yeni kampanya döneminde onlarca kaliteli oyun önemli indirimler almış durumda.

PS4'ün en sevilen özel oyunlarından olan Bloodborne şu anda 54 TL gibi uygun bir ücretle satın alınabiliyor. 2019'un sevilen yapımlarından Metro Exodus'un fiyatı ise 63 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca NBA 2K21, Persona 5 ve The Crew 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor.

Eleştirmenlerin Seçimi indirimleri iki hafta sürecek ve 18 Mart TSİ 02.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimleri aşağıda listeledik.

NBA 2K21 -- 139,72 TL

-- 139,72 TL A Way Out -- 44,22 TL

-- 44,22 TL The Crew 2 --- 59,80

--- 59,80 Metro Exodus -- 62,65 TL

-- 62,65 TL Persona 5 Ultimate Edition -- 68,85 TL

-- 68,85 TL Until Dawn -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Middle-earth: Shadow of War -- 105,08 TL

-- 105,08 TL Far Cry 4 -- 59,07 TL

-- 59,07 TL L.A. Noire -- 84,50 TL

-- 84,50 TL Stellaris: Console Edition - Standard Edition -- 59,07 TL

-- 59,07 TL Need for Speed Deluxe Edition -- 35,80 TL

-- 35,80 TL Blasphemous -- 57,00 TL

-- 57,00 TL Tom Clancy's Ghos Recon Breakpoint Standard Edition -- 117,25 TL

-- 117,25 TL Tom Clancy's Ghos Recon Wildlands Standard Edition -- 68,70 TL

-- 68,70 TL The Division 2 Standard Edition -- 39,27 TL

-- 39,27 TL Bloodborne -- 54,60 TL

-- 54,60 TL Rayman Legends -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Rise of the Tomb Raider -- 43,80 TL

-- 43,80 TL Dragon Ball Xenovers 2 -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Final Fantasy XV Royal Edition -- 79,50 TL

-- 79,50 TL Saints Row: The Third Remastered -- 80,55 TL

-- 80,55 TL Death Stranding -- 154,44 TL

-- 154,44 TL Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- The Prince's Edition -- 127,80 TL

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