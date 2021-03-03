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    PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'da Mart ayının ilk indirimleri bugün başladı. Eleştirmenlerin Seçimi başlıklı yeni kampanya dönemi iki hafta boyunca devam edecek.
    03 Mart 2021, 16:38 (Güncellendi, 4 gün)
    12,8b
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
    Tam Boyutta Gör

    Sony Avrupa, PlayStation Store'da Mart ayının ilk indirimlerini bugün başlattı. "Eleştirmenlerin Seçimi" başlıklı yeni kampanya döneminde onlarca kaliteli oyun önemli indirimler almış durumda.

    PS4'ün en sevilen özel oyunlarından olan Bloodborne şu anda 54 TL gibi uygun bir ücretle satın alınabiliyor. 2019'un sevilen yapımlarından Metro Exodus'un fiyatı ise 63 TL'ye gerilemiş durumda. Ayrıca NBA 2K21, Persona 5 ve The Crew 2 gibi oyunlarda da önemli indirimler dikkat çekiyor. 

    Eleştirmenlerin Seçimi indirimleri iki hafta sürecek ve 18 Mart TSİ 02.00'da sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimleri aşağıda listeledik.

    • NBA 2K21 -- 139,72 TL
    • A Way Out -- 44,22 TL
    • The Crew 2 --- 59,80
    • Metro Exodus -- 62,65 TL
    • Persona 5 Ultimate Edition -- 68,85 TL
    • Until Dawn -- 42,00 TL
    • Middle-earth: Shadow of War -- 105,08 TL
    • Far Cry 4 -- 59,07 TL
    • L.A. Noire -- 84,50 TL
    • Stellaris: Console Edition - Standard Edition -- 59,07 TL
    • Need for Speed Deluxe Edition -- 35,80 TL
    • Blasphemous -- 57,00 TL
    • Tom Clancy's Ghos Recon Breakpoint Standard Edition -- 117,25 TL
    • Tom Clancy's Ghos Recon Wildlands Standard Edition -- 68,70 TL
    • The Division 2 Standard Edition -- 39,27 TL
    • Bloodborne -- 54,60 TL
    • Rayman Legends -- 42,00 TL
    • Rise of the Tomb Raider -- 43,80 TL
    • Dragon Ball Xenovers 2 -- 42,00 TL
    • Final Fantasy XV Royal Edition -- 79,50 TL
    • Saints Row: The Third Remastered -- 80,55 TL
    • Death Stranding -- 154,44 TL
    • Ni no Kuni II: Revenant Kingdom -- The Prince's Edition -- 127,80 TL


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Persona 5 ultimate edition 68 lşraya kaçmaz almayan herkes alsın
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    alpino (alpay avcı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    çöp
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