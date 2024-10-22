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    Anlık Bildirim

    FNSS KAPLAN ZPT ilk kez ortaya çıktı: Endonezya ortaklığıyla geliştirilecek

    FNSS KAPLAN ZPT ilk kez SAHA EXPO’da ortaya çıktı. Endonezyalı PT Pindad ile birlikte geliştirilen KAPLAN, Endonezya ordusunun 30 ton sınıfında paletli personel taşıyıcı ihtiyacını karşılayacak.
    FNSS KAPLAN ZPT ilk kez ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayisinin öncü şirketlerinden FNSS Savunma Sistemleri, Endonezyalı PT Pindad ile imzaladığı ortak geliştirme ve üretim sözleşmesi kapsamında tasarlanan KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT) aracını, ilk kez SAHA EXPO’da görücüye çıkardı.

    Endonezya ordusunun 30 ton sınıfında paletli zırhlı personel taşıyıcı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen KAPLAN ZPT, FNSS’nin önceki projelerinde elde ettiği deneyimlerle şekillendi. FNSS, daha önce KAPLAN MT (HARIMAU) tank projesinde gösterdiği başarı ile Endonezya Savunma Bakanlığı’nın dikkatini çekmiş ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğini bir üst seviyeye taşıyarak yeni bir anlaşmaya imza atmıştı.

    Üretim ve teslimat süreci başlıyor

    FNSS ve PT Pindad tarafından ortak yürütülecek olan bu proje kapsamında, üretimin 2025 yılında başlaması bekleniyor. İlk aracın Türkiye’de FNSS tesislerinde, ikinci aracın ise Endonezya’da PT Pindad tarafından üretilmesi planlanıyor. Projenin teslimatlarının ise 2026 yılı sonunda gerçekleşmesi hedefleniyor.

    KAPLAN ZPT, FNSS ve PT Pindad tarafından geliştirilecek olup, hem Türkiye hem de Endonezya’da kapsamlı testlere tabi tutulacak. KAPLAN ZPT, FNSS’nin KAPLAN ailesi içerisinde yer alacak ve geleceğin muharebe sahası gereksinimlerine uygun olarak tasarlanacak. Araç, gelişmiş balistik koruma, sınıfının en iyisi mayın koruma sistemleri ve üstün ateş gücüyle dikkat çekiyor. 13 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan KAPLAN ZPT, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hızda hareket edebilme kabiliyeti sunarken, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde mürettebata daha konforlu bir seyahat imkanı sağlıyor.

    FNSS KAPLAN ZPT ilk kez ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    KAPLAN ZPT’nin modüler yapısı, aracı çeşitli görevler için uyarlanabilir hale getiriyor. Tanksavar füzeleri, güdümlü silah sistemleri gibi aktif koruma seçenekleriyle donatılabilen araç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı görev ekipmanlarının entegrasyonuna da imkan tanıyor. Ayrıca, insanlı ve insansız kule sistemleri ile 30 mm ve 35 mm kalibrede hafif ve orta silahların yanı sıra 120 mm havan sistemleri de araca entegre edilebilecek.

    FNSS’nin önceki projelerinde kullanılan parça ve alt sistemlerin büyük oranda KAPLAN ZPT’de de kullanılması, hem lojistik kolaylık hem de güvenilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacak.

    FNSS KAPLAN ZPT özellikleri

    FNSS KAPLAN ZPT özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Güç-Ağırlık Oranı: >22 Hp/ton
    • Mürettebat Kapasitesi: 13 (Nişancı, Sürücü ve Komutan dâhil)
    • Motor: Dizel
    • Transmisyon: Otomatik
    • Azami Yol Hızı: 70 km/s
    • Menzil: 450 km
    • Meyil Tırmanma: 60%
    • Yan Meyil: 30%
    • Dik Engel Aşma: 0.9 m
    • Hendek Aşma: 2.2 m
    • Palet Sistemi: Palet Ayarlayıcılı ve Değiştirilebilir Pedli, Çelik Palet / Kompozit Kauçuk Palet
    • Süspansiyon Sistemi: Burulabilen Mil
    • Kule Tipi: İnsanlı veya İnsansız Kule Sistemleri
    • Ana Teçhizat: 12.7 ile 40 mm arası Otomatik
    • İkincil Teçhizat (Eş Eksenli): 7.62 mm MG
    • Yatay Dönüş: 360° Sürekli
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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