FNSS KAPLAN ZPT ilk kez ortaya çıktı: Endonezya ortaklığıyla geliştirilecek

Endonezya ordusunun 30 ton sınıfında paletli zırhlı personel taşıyıcı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen KAPLAN ZPT, FNSS’nin önceki projelerinde elde ettiği deneyimlerle şekillendi. FNSS, daha önce KAPLAN MT (HARIMAU) tank projesinde gösterdiği başarı ile Endonezya Savunma Bakanlığı’nın dikkatini çekmiş ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğini bir üst seviyeye taşıyarak yeni bir anlaşmaya imza atmıştı.
Üretim ve teslimat süreci başlıyor
FNSS ve PT Pindad tarafından ortak yürütülecek olan bu proje kapsamında, üretimin 2025 yılında başlaması bekleniyor. İlk aracın Türkiye’de FNSS tesislerinde, ikinci aracın ise Endonezya’da PT Pindad tarafından üretilmesi planlanıyor. Projenin teslimatlarının ise 2026 yılı sonunda gerçekleşmesi hedefleniyor.
KAPLAN ZPT, FNSS ve PT Pindad tarafından geliştirilecek olup, hem Türkiye hem de Endonezya’da kapsamlı testlere tabi tutulacak. KAPLAN ZPT, FNSS’nin KAPLAN ailesi içerisinde yer alacak ve geleceğin muharebe sahası gereksinimlerine uygun olarak tasarlanacak. Araç, gelişmiş balistik koruma, sınıfının en iyisi mayın koruma sistemleri ve üstün ateş gücüyle dikkat çekiyor. 13 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan KAPLAN ZPT, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hızda hareket edebilme kabiliyeti sunarken, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde mürettebata daha konforlu bir seyahat imkanı sağlıyor.
FNSS’nin önceki projelerinde kullanılan parça ve alt sistemlerin büyük oranda KAPLAN ZPT’de de kullanılması, hem lojistik kolaylık hem de güvenilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacak.
FNSS KAPLAN ZPT özellikleri
- Güç-Ağırlık Oranı: >22 Hp/ton
- Mürettebat Kapasitesi: 13 (Nişancı, Sürücü ve Komutan dâhil)
- Motor: Dizel
- Transmisyon: Otomatik
- Azami Yol Hızı: 70 km/s
- Menzil: 450 km
- Meyil Tırmanma: 60%
- Yan Meyil: 30%
- Dik Engel Aşma: 0.9 m
- Hendek Aşma: 2.2 m
- Palet Sistemi: Palet Ayarlayıcılı ve Değiştirilebilir Pedli, Çelik Palet / Kompozit Kauçuk Palet
- Süspansiyon Sistemi: Burulabilen Mil
- Kule Tipi: İnsanlı veya İnsansız Kule Sistemleri
- Ana Teçhizat: 12.7 ile 40 mm arası Otomatik
- İkincil Teçhizat (Eş Eksenli): 7.62 mm MG
- Yatay Dönüş: 360° Sürekli
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)