FNSS KAPLAN ZPT ilk kez ortaya çıktı: Endonezya ortaklığıyla geliştirilecek

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Tam Boyutta Gör Savunma sanayisinin öncü şirketlerinden FNSS Savunma Sistemleri, Endonezyalı PT Pindad ile imzaladığı ortak geliştirme ve üretim sözleşmesi kapsamında tasarlanan KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı (KAPLAN ZPT) aracını, ilk kez SAHA EXPO’da görücüye çıkardı.

Endonezya ordusunun 30 ton sınıfında paletli zırhlı personel taşıyıcı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen KAPLAN ZPT, FNSS’nin önceki projelerinde elde ettiği deneyimlerle şekillendi. FNSS, daha önce KAPLAN MT (HARIMAU) tank projesinde gösterdiği başarı ile Endonezya Savunma Bakanlığı’nın dikkatini çekmiş ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğini bir üst seviyeye taşıyarak yeni bir anlaşmaya imza atmıştı.

Üretim ve teslimat süreci başlıyor

FNSS ve PT Pindad tarafından ortak yürütülecek olan bu proje kapsamında, üretimin 2025 yılında başlaması bekleniyor. İlk aracın Türkiye’de FNSS tesislerinde, ikinci aracın ise Endonezya’da PT Pindad tarafından üretilmesi planlanıyor. Projenin teslimatlarının ise 2026 yılı sonunda gerçekleşmesi hedefleniyor.

KAPLAN ZPT, FNSS ve PT Pindad tarafından geliştirilecek olup, hem Türkiye hem de Endonezya’da kapsamlı testlere tabi tutulacak. KAPLAN ZPT, FNSS’nin KAPLAN ailesi içerisinde yer alacak ve geleceğin muharebe sahası gereksinimlerine uygun olarak tasarlanacak. Araç, gelişmiş balistik koruma, sınıfının en iyisi mayın koruma sistemleri ve üstün ateş gücüyle dikkat çekiyor. 13 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan KAPLAN ZPT, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hızda hareket edebilme kabiliyeti sunarken, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde mürettebata daha konforlu bir seyahat imkanı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör KAPLAN ZPT’nin modüler yapısı, aracı çeşitli görevler için uyarlanabilir hale getiriyor. Tanksavar füzeleri, güdümlü silah sistemleri gibi aktif koruma seçenekleriyle donatılabilen araç, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı görev ekipmanlarının entegrasyonuna da imkan tanıyor. Ayrıca, insanlı ve insansız kule sistemleri ile 30 mm ve 35 mm kalibrede hafif ve orta silahların yanı sıra 120 mm havan sistemleri de araca entegre edilebilecek.

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FNSS’nin önceki projelerinde kullanılan parça ve alt sistemlerin büyük oranda KAPLAN ZPT’de de kullanılması, hem lojistik kolaylık hem de güvenilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacak.

FNSS KAPLAN ZPT özellikleri

Tam Boyutta Gör

Güç-Ağırlık Oranı: >22 Hp/ton

Mürettebat Kapasitesi: 13 (Nişancı, Sürücü ve Komutan dâhil)

Motor: Dizel

Transmisyon: Otomatik

Azami Yol Hızı: 70 km/s

Menzil: 450 km

Meyil Tırmanma: 60%

Yan Meyil: 30%

Dik Engel Aşma: 0.9 m

Hendek Aşma: 2.2 m

Palet Sistemi: Palet Ayarlayıcılı ve Değiştirilebilir Pedli, Çelik Palet / Kompozit Kauçuk Palet

Süspansiyon Sistemi: Burulabilen Mil

Kule Tipi: İnsanlı veya İnsansız Kule Sistemleri

Ana Teçhizat: 12.7 ile 40 mm arası Otomatik

İkincil Teçhizat (Eş Eksenli): 7.62 mm MG

Yatay Dönüş: 360° Sürekli

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