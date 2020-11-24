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    Trafik yönettiğiniz ücretsiz bulmaca oyunu Don't Crash, Android için çıktı

    Trafiği kontrol etmeye çalıştığınız basit bulmaca oyunu Don't Crash ücretsiz bir şekilde geçtiğimiz saatlerde Google Play üzerinden Android cihazlar için yayınlandı.
    3 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Trafik yönettiğiniz ücretsiz bulmaca oyunu Don't Crash, Android için çıktı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dream Tech'in yaptığı trafiği yönettiğiniz basit bulmaca oyunu Don't Crash, Android cihazlar için yayınlandı. 

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    Trafiği kontrol ederek araçların birbirine çarpmamasını sağlamaya çalıştığınız Don't Crash, genel olarak basit bir oyun gibi dursa da özellikle trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sizi fazlasıyla zorlayacak ve kendisine bağlayacak bir oyun. Minimalist grafiklere sahip olan Don't Cash, şu anda Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor ancak oyunun reklam içerdiğini belirtelim.

    Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için cihazınızda Android 4.4 veya sonraki bir sürümün kullanılıyor olması gerek ve ayrıca cihazınızda yaklaşık 57 MB'lık bir boş alan bulunması gerekiyor. Oyunun en son yayınlanan oynanış videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
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