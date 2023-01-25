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    Ford, Almanya'daki fabrikasını Çinli BYD'ye satabilir

    Yeni nesil elektrikli araçlarının üretim üssü olarak Valensiya fabrikasını tercih eden Ford'un Almanya'daki Saarlouis fabrikası için BYD ile görüştüğü iddia ediliyor.
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    Ford, Almanya'daki fabrikasını Çinli BYD'ye satabilir Tam Boyutta Gör
    Romanya'daki fabrikasını geçen yıl Ford Otosan'a devreden Ford'un şimdi de Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikasını satmak için Çinli BYD ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

    Wall Street Journal'ın haberine göre Ford yöneticileri önümüzdeki hafta Çin'e giderek BYD yöneticileriyle Saarlouis fabrikasının potansiyel satışını değerlendirecek. Görüşmeler şimdilik çok erken aşamada ve sonuca bağlanması uzun bir zaman alabilir ancak tarafların satışa olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Söz konusu fabrikada 4600 kişi çalışıyor.

    Saarlouis fabrikasının geleceği bir süredir belirsiz. Söz konusu tesiste şu anda Ford Focus üretiliyor ancak bu modelin üretimi 2025 yılında sona erecek. Üstelik şirket, yeni nesil elektrikli araçlarının üretimi için bu fabrika yerine Valensiya'daki fabrikayı tercih etti. Ayrıca Köln'deki üretim tesisi de Ford'un Avrupa'da sadece elektrikli araç satma hedefinde önemli bir rol oynayacak.

    Çinli BYD, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satıcısı oldu. Bazı Avrupa ülkelerinde üç elektrikli modeliyle varlık gösteren şirket, pazardaki büyümesini güçlendirmek için Avrupa'da elektrikli otomobil üretmeyi hedefliyor. BYD'nin halihazırda Macaristan'da elektrikli otobüs fabrikası bulunuyor.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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