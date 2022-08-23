Tam Boyutta Gör

Otomotiv sektörü yeni teknolojik gelişmeler odağında köklü bir dönüşüm içerisine girdi ve bu süreç her zaman iyi sonuçlar getirmiyor. ABD'li otomotiv devi Ford, son yaptığı duyuruda yaklaşık 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Ford CEO'su Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford tarafından çalışanlara gönderilen bir e-postada, işten çıkarmaların Ford'u otomotiv pazarında daha rekabetçi hale getirmek için yapılan dönüşüm planının bir parçası olduğu belirtildi. İşten çıkarmaların ABD, Kanada ve Hindistan'da yapılacağı ifade edildi.

Eski Apple çalışanı Apple Car'ın sırlarını çalmakla suçlanıyor 4 sa. önce eklendi

Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Ford, diğer pek çok üretici gibi elektrikli araç pazarında liderlik koltuğuna oturmak istiyor. ABD'li şirket bu kapsamda içten yanmalı motorlu (ICE) ve elektrikli araç operasyonlarını ikiye ayırmıştı. Bu kapsamda Ford Blue şirketi ICE operasyonlarına odaklanırken Model E şirketi de tamamen elektrikli araçlarla ilgileniyor. Şimdilik işten çıkarmaların hangi tarafta yapıldığı belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford, 'dönüşüm planı' kapsamında 3 bin kişiyi işten çıkaracak