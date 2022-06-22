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    Mondeo'nun ardından bir veda daha: İşte Ford Focus üretiminin sona ereceği tarih

    Ford Avrupa'nın Başkanı Stuart Rowley, Ford Focus üretiminin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak sonlandırılacağını doğruladı. Şu anda Focus'un üretildiği Almanya'daki fabrikanın geleceği belirsiz.
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    Ford Focus üretiminin sonlandırılacağı tarih belli oldu
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    Geçtiğimiz aylarda Mondeo'nun fişini çeken Ford, bir modeline daha veda etmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Ford Focus üretimi 2025 yılında sonlandırılacak.

    Ford Avrupa'nın Başkanı Stuart Rowley, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada Ford Focus üretiminin planlı bir şekilde sonlandırılacağını doğruladı. Sevilen modelin üretildiği Saarlouis fabrikasının geleceği ise henüz belirsiz.

    Yeni nesil elektrikli araç üretim merkezi olarak tercihini İspanya'nın Valensiya kentindeki fabrikadan yana kullanan Ford, Almanya'daki Saarlouis tesisi için farklı fırsatları değerlendiriyor. Öyle ki Stuart Rowley, konuyla ilgili açıklamasında "Saarlouis'teki araç üretimi için başka bir üreticiye satmak da dahil alternatif fırsat arayışındayız. Planlama döngümüzde Saarlouis'te üretilecek ek bir model yok" ifadelerine yer verdi.

    Ford Focus üretiminin sonlandırılacağı tarih belli oldu
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    Kapanma ihtimali bulunan Saarlouis tesisinde 4 bin 600 çalışanın bulunduğu bildiriliyor. Bazı çalışanlar Ford'un Almanya'daki Köln tesisine transfer edilebilir ancak bu durum yine de pek çok kişinin işsiz kalmasıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Öte yandan Valensiya fabrikası yeni nesil elektrikli araç üretimi için tercih edilmiş olsa da burada da işten çıkarmalar olacak. Zira Rowley bu konuda "Gerçek şu ki elektrikli araç üretimi daha az insan gerektiriyor" dedi.

    Focus'a dönecek olursak, 1998 yılında ilk nesliyle üretim hayatına başlayan kompakt modelin üretiminde son dönemde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle teslim sürelerinde 12 aya varan gecikme yaşanabilen modelle alakalı en büyük problemlerden biri de savaş meydanı haline gelen Ukrayna'da üretilen SYNC4 multimedya sistemi oldu. Ford zaten haziran ayının başında Focus üretimini büyük oranda azaltmak zorunda kalacaklarını duyurmuştu.

    Ford diğer otomotiv devleri gibi elektrifikasyona odaklanıyor. Bir dönem elektrikli versiyonu da üretilen ve ABD'de satılan Focus'un yeni nesil elektrikli araçlar arasında yer alıp almayacağı henüz belli değil. 

    Kaynakça https://www.motor1.com/news/593700/ford-focus-production-end-2025/ https://europe.autonews.com/automakers/ford-end-car-production-german-plant
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