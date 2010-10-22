Ford, İstanbul Autoshow'da elektrikli Focus'u sergileyecek

29 Ekim 2010 tarihinde başlayacak İstanbul Autoshow'da iddialı modeller göreceğimizden hiç şüpheniz olmasın.Ford Otosan da bu fuar için hazırlanan otomobil firmaları arasında. Özellikle Ecoboost motor teknolojisinin ve elektrikli otomobili Focus BEV'nin Türk müşterilerle ilk defa tanışacak olmasından dolayı marka için İstanbul Autoshow çok önemli konumda.

Fuarda sergilenecek elektrikli otomobil Focus II Hatchback karoserine sahip. Focus BEV adı verilen bu model, 23 kilowatt-saat enerjili lityum iyon batarya paketi ve 136 beygirlik elektrik motoruyla donatılmış. Maksimum olarak 128 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin, maksimum alabileceği yol 120 kilometre. Focus BEV'nin elektrik tüketimi ise : 0,128 kilowat-saat/ kilometre.

Focus BEV'yi Ford standında inceleyen müşteriler aynı zamanda Transit Connect BEV hakkında da bilgi alabilirler. Transit Connect BEV, markanın hafif ticari aracı Transit Connect'in elektrikli versiyonu. Transit Connect BEV, 28 kilowatt-saat enerjili lityum-iyon bataryalar ve 115 beygir gücünde elektrik motoruyla donatılmış. Bu sayede maksimum olarak 120 kilometre/saat hıza ulaşabilen aracın menzili ise 128 kilometre.

Autoshow'a katılma şansı yakalayabilirseniz yeni C-MAX, makyajlı S-MAX ve Yeni Focus gibi modellerin sergileneceği Ford standına uğramadan geçmeyin, bu sayede Ford'un yeni teknolojilerini tanıma şansı yakalayabileceksiniz.