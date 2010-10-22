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Ford, İstanbul Autoshow'da elektrikli Focus'u sergileyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Ford, İstanbul Autoshow'da elektrikli Focus'u sergileyecek
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29 Ekim 2010 tarihinde başlayacak İstanbul Autoshow'da iddialı modeller göreceğimizden hiç şüpheniz olmasın.Ford Otosan da bu fuar için hazırlanan otomobil firmaları arasında. Özellikle Ecoboost motor teknolojisinin ve elektrikli otomobili Focus BEV'nin Türk müşterilerle ilk defa tanışacak olmasından dolayı marka için İstanbul Autoshow çok önemli konumda.

Fuarda sergilenecek elektrikli otomobil Focus II Hatchback karoserine sahip. Focus BEV adı verilen bu model, 23 kilowatt-saat enerjili lityum iyon batarya paketi ve 136 beygirlik elektrik motoruyla donatılmış. Maksimum olarak 128 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin, maksimum alabileceği yol 120 kilometre. Focus BEV'nin elektrik tüketimi ise : 0,128 kilowat-saat/ kilometre.

Focus BEV'yi Ford standında inceleyen müşteriler aynı zamanda Transit Connect BEV hakkında da bilgi alabilirler. Transit Connect BEV, markanın hafif ticari aracı Transit Connect'in elektrikli versiyonu. Transit Connect BEV, 28 kilowatt-saat enerjili lityum-iyon bataryalar ve 115 beygir gücünde elektrik motoruyla donatılmış. Bu sayede maksimum olarak 120 kilometre/saat hıza ulaşabilen aracın menzili ise 128 kilometre.

Autoshow'a katılma şansı yakalayabilirseniz yeni C-MAX, makyajlı S-MAX ve Yeni Focus gibi modellerin sergileneceği Ford standına uğramadan geçmeyin, bu sayede Ford'un yeni teknolojilerini tanıma şansı yakalayabileceksiniz.

Ford, İstanbul Autoshow'da elektrikli Focus'u sergileyecek
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bortecinenumu 9 yıl
Sıfır focus aldık diye mi çıkıyor bu elektrikli araç. Jantlar hoşuma gitti. 120 km gayet iyi bir kaç yıla 240 km ye çıkarırlar.
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Ogogo 9 yıl
swordmaster
136 beygir araba neden 120 km hıza ulaşabiliyor?

Vites koymamış olabilirler. Tek dişli ile maksimum 120 yapıyodur.
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hayati54 9 yıl
Elektrikli araç = Kömür, Benzin, Mazot , Nükleer enerji en temizi termal elektrik yani yine çevreci bir araç olmayacak belki kendi duman atmayacak ama attıracak


en iyisi ve en çevrecisi hibrit araçlar olacak.
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Makina Soğuk 9 yıl

Ogogo

swordmaster

136 beygir araba neden 120 km hıza ulaşabiliyor?


Vites koymamış olabilirler. Tek dişli ile maksimum 120 yapıyodur.

Alakası yok daha yüksek hızlarda bataryalar çok çabuk boşaldığı için hızı sınırlıyorlar.
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berkkarabacak 9 yıl
ELEKTRİKLİ ARABA HABERLERİ DEVAM... ÇOK TEŞEKKÜRLER
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homebird 9 yıl
İyi güzel yapmışsın da; bari yeni kasayla lanse etseydin arabayı.
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navigator_ 9 yıl
128 Km de yapmaz ya, çok az bence...
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