Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Geçtiğimiz günlerdeki sızıntılar sayesinde neredeyse tüm özellikleri açığa çıkan Ford Mustang Mach-E artık resmi bilgi ve görsellerle karşımızda. Adından da anlaşılacağı üzere Ford’un ikonik modeli Mustang’den ilham alan elektrikli crossover’ın pek çok versiyonu mevcut.

Ford Mustang Mach-E’nin dış tasarımını geçen hafta sızan görsellerle çok detaylı olmasa da görmüştük. Kaslı ön kaputu, ızgara görünümlü altıgen paneli, ince LED farları ve dikey hava girişlerine sahip ön tamponu ile oldukça sportif bir görünüme sahip. Tasarımın devamında ise yatık ön camı, coupe benzeri eğimli tavanı, gizli kapı kolları, geniş bir arka spoyler ve üç dikey parçadan oluşan stop lambaları dikkat çekiyor.

Ford Mustang Mach-E’nin iç mekanında oldukça sade bir tasarım diline yer verilmiş. Yüksek kaliteli ve yumuşak malzemelerin kullanıldığı alanda multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon, onun hemen arkasında 10.2 inç dijital gösterge ekranı, merkezde ise dikey olarak yerleştirilmiş 15.5 inç bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Mustang Mach-E’nin opsiyonları arasında 10 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, ısıtmalı direksiyon, aşalım pedallar ve ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor.

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Ford Mustang Mach-E’nin bagaj hacmi 821 litre. Arka koltukların katlanmasıyla birlikte bu değer 1,688 litreye kadar çıkarılabiliyor. Bu da yeterli gelmezse, ön kaputun altında da 136 litrelik ekstra depolama alanı mevcut.

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Ford Mustang Mach-E’nin pek çok versiyonu mevcut: Select, Premium, California Route 1, First Edition ve GT. Ayrıca bu versiyonların bazılarında arkadan itiş (RWD) veya dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneklerinin yanı sıra standart menzil veya uzun menzil opsiyonu da mevcut. Aşağıdaki tabloda tüm bu seçenekleri ve başlangıç fiyatlarını listeledik:

Donanım Versiyon Çekiş Sistemi Menzil Motor Başlangıç Fiyatı Select Standart Menzil RWD 370 km 255 bg/415 Nm 43.895 dolar Select Standart Menzil AWD 340 km 255 bg/565 Nm Premium Standart Menzil RWD 370 km 255 bg/415 Nm 50.600 dolar Premium Standart Menzil AWD 340 km 255 bg/415 Nm Premium Uzun Menzil RWD 482 km 282 bg/415 Nm Premium Uzun Menzil AWD 435 km 333 bg/565 Nm California Route 1 Uzun Menzil RWD 482 km 282 bg/415 Nm 52.400 dolar First Edition Uzun Menzil AWD 435 km 333 bg/565 Nm 59.900 dolar GT Uzun Menzil AWD 400 km 466 bg/830 Nm 60.500 dolar

Gelelim şarj konusuna. Ford’un Mustang Mach-E müşterilerine standart olarak verdiği mobil şarj aleti ile aracı şarj etmek bir saatte 35 kilometre menzil kazandırıyor. Opsiyonel olarak sunulan Ford Connect şarj istasyonu ile bu değer bir saatte 52 kilometreye çıkıyor. Standart menzili bir Mustang Mach-E’nin 150 kW hızlı şarj istastonunda yüzde 10’dan yüzde 80 doluma ulaşması ise yaklaşık 40 dakika sürüyor.