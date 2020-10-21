Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi?

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İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen'in birlikte ticari araç üretimini de kapsayan bir iş birliği sürecine girdiğini biliyoruz. Günün erken saatlerinde iki şirketin ortak geliştireceği ticari araçların Kocaeli'de üretileceği iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar üzerine Ford Otosan'dan açıklama geldi. Şirketin açıklamasında, Ford ve Volkswagen'in ortak platformda geliştireceği ticari araçların üretim yeri konusunda henüz somut bir karar alınmadığı ifade edildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

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"21.10.2020 tarihinde medyada yer bulan, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye’de gerçekleştirileceğine dair haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunarız:

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Ford Otosan, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak ve otomotiv sektöründeki gelişmelere öncülük etmek konusunda her zaman olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürmektedir.

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Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.

Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır. Habere kaynak gösterilen Kocaeli Sanayi Odası, haberde bahsedilen içerikte resmi ya da gayri resmi bir açıklamaları olmadığını da kamuoyu ile paylaşmıştır. Görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır."

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