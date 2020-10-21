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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi?

    Ford ve Volkswagen'in ortak platformda geliştireceği ticari araçları Kocaeli'de kurulacak bir tesiste üreteceğine dair haberlere Ford Otosan'dan yanıt geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi?
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    İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen'in birlikte ticari araç üretimini de kapsayan bir iş birliği sürecine girdiğini biliyoruz. Günün erken saatlerinde iki şirketin ortak geliştireceği ticari araçların Kocaeli'de üretileceği iddia edilmişti.

    Söz konusu iddialar üzerine Ford Otosan'dan açıklama geldi. Şirketin açıklamasında, Ford ve Volkswagen'in ortak platformda geliştireceği ticari araçların üretim yeri konusunda henüz somut bir karar alınmadığı ifade edildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

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    "21.10.2020 tarihinde medyada yer bulan, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye’de gerçekleştirileceğine dair haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunarız:

    Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Ford Otosan, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak ve otomotiv sektöründeki gelişmelere öncülük etmek konusunda her zaman olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürmektedir.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana  devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.

    Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır. Habere kaynak gösterilen Kocaeli Sanayi Odası, haberde bahsedilen içerikte resmi ya da gayri resmi bir açıklamaları olmadığını da kamuoyu ile paylaşmıştır. Görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır."



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 1 gün en beğenilen
    Yabancı firmalar için Türkiye'de üretim yapmak kadar mantıklı bir şey yoktur sanırım. Hem ucuz işgücü, hem teşvikler, hem de kaliteli üretim.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 22 sa.
    Türkiyede kaliteli işçilik..... Efsane kasa corolla nın üretildiği ülkelere daha sonra 99-2002 arası çıkan terraların üretim yerlerine bakınca insan anlıyor ülkedeki işçi kalitesini. Kedigöz corolla Türkiye de üretildi ancak ilk akla gelen yağ eksiltme sorunu oluştu ki önceki efsane kasalar japonya ve ingiltere de üretildi, bu arada efsane kasa corolla en az arıza veren arabalar listesinde başı çekiyor.
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    dımmışali (durmuş bahça) 23 sa.
    Ben kalteli bir işçilik olacağına inanmıyorum.
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    lterlemez 1 gün
    İyi bir haber ama, işte, ülke için yeterli faydayı sağlayan tür yatırımlar değil bunlar. Çünkü, işçi ve iç lojistik ve kısmi sıfırdan üretim gelirleri dışındaki tüm gelirler yurt dışı ağırlıklı gelirler. Yani, doğrudan ülke gelirine katkı sağlayan gelirler değil.
    Evet, bu tür yatırımlar teşvik edilmeli ama asıl teşvik edilmesi gereken yatırımlar bu tür yatırımlar değil.
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    monacomen 1 gün
    Özellikle otomobil firmaları için Dolar ve Euronun da Türkiye'de güçlü olması ile ucuz ve çok iş gücü ve teşvik olanakları çok iyi fırsat sunuyor. Dış politikada yabancı yatırımcıyı kaçırtacak hamleler yapmaktan vazgeçildiği sürece eminim ki yatırım konusunda daha cesur olacaklardır. Her şeyden önemlisi Türk insanı otomobil delisi, tam bir motor ustası, herkesin aklının fikrinin otomobil sahibi olmak olan bu ülkede gözü kapalı motor tamir eden ev babaları ile dolu. Türkiye'den iyi otomobil fabrikası kuracak yer az bulunur.
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    vs-fb (Vn S) 1 gün en beğenilen
    Yabancı firmalar için Türkiye'de üretim yapmak kadar mantıklı bir şey yoktur sanırım. Hem ucuz işgücü, hem teşvikler, hem de kaliteli üretim.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 1 gün vs-fb
    Doğu Avrupa teşvikler konusunda ülkemize göre çok çok cazip zaten bu sebeple 20 yıldır sıfırdan OEM yatırımı gelmiyor, bizim yerimize yüksek nakit teşvik sağlayan Doğu Avrupa ülkelerini tercih ediyorlar.
    Yanıtla +1
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün vs-fb
    Kaliteli üretim?

    Hangi yerli üretilen araba kaliteli?

    Megane Sedan? Egea? Civic? Corolla? Clio4-Clio5 Hangisi? Hepsi birbirinden vasat, işçilik hatalarıyla dolu araçlar.


    Daha geçen hafta Clio 5'in koltuğunu silen sahibini içinde unutulan maket bıçağı kesti haberi vardı.
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