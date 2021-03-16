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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Otosan resmen duyurdu: Yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek

    Ford Otosan, bugün KAP'a yaptığı açıklamayla yeni Transit Custom (dizel, hibrit ve elektrikli) ve Volkswagen Transporter'ın 2023 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli'de üretileceğini duyurdu.
    16 Mart 2021, 16:00 (9 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan resmen duyurdu: Yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek

    Ford ve Volkswagen iş birliği kapsamında yeni nesil Volkswagen Transporter'ın Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında üretileceği bir süredir konuşuluyordu fakat Ford Otosan'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.

    Ford Otosan'ın bugün KAP'a yaptığı "1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşmaları İmzalanması" başlıklı açıklamayla birlikte durum resmiyet kazanmış oldu. Bu durumu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da duyurdu. Ford Otosan'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

    "Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır.

    İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir.

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    Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir.

    Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.

    Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir.

    İlgili anlaşmaların onayına ilişkin yönetim kurulu kararı tüm üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

    Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

    Söz konusu yatırım, Şirketimiz tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650,000 adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir."



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    SaB0 (M KSKN) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki bize faydası var arkadaş, hökümet “Yerli Üretim” vergisi yapıştırır merak etmeyin.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Meticulous 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiorino-nemo-bipper üçlüsüne benzer bir durum olacak.
    Yanıtla
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    wehrmacht (- -) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demekki neymiş...

    Otosan daha iyisini yapana kadar mış....
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    think of idea (A####### ######) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) wehrmacht
    Aynen :)



    Amarok da aynı kaderi paylaşacak :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SaB0 (M KSKN) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki bize faydası var arkadaş, hökümet “Yerli Üretim” vergisi yapıştırır merak etmeyin.
    Yanıtla +7
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    B bytkgb 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    neden Volkswagen kendi fabrikasında üretmiyor da forda ürettiriyor bilgilendirirseniz sevinirim
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    SnHerbokolog (A ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) bytkgb
    Çünkü fabrikası yok, çünkü yatırımı yok
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) bytkgb
    Transporter ile Transit ortak platform paylaşacak diye hatırlıyorum. O yüzden aynı fabrikada üretilecek ikisi de. Vw neden şu anki fabrikalarına yeni yatırım yapsın ortak üretilecek fabrika varken.


    Doğru hatırlamışım.

    https://www.carmagazine.co.uk/car-news/industry-news/ford/ford-and-vw-partnership-2018-vans-strategic-alliance/
    1 Yanıt Yanıtla +1
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