Yeni Ford Puma ST Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Ford, otomobil severlerin artan ilgisine paralel olarak SUV karakterini yansıtan crossover modelleriyle ürün portföyünü zenginleştirmeye devam ediyor. Avrupa’da B-SUV segmentinde en çok satan araçlardan olan, Ford’un performans ve tasarım DNA’sından izler taşıyan Puma’nın yeni ST modeli ilk kez Türkiye’ye geliyor. Agresif tasarımı ve performansıyla öne çıkan yeni Ford Puma ST'nin fiyatı henüz açıklanmadı.

Yeni Ford Puma ST, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Ford Puma ST’de alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi, dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir izlenim kazanıyor.

Puma ST’nin cesur ve sportif tasarımı, Ford ST logosunun entegre edildiği ön tampondan başlıyor. Özel tasarım ön tampon güçlü bir görünümün yanı sıra daha fazla denge ve çekiş için ön tarafın baskı kuvvetini neredeyse %80 oranında artırıyor. Büyük arka tavan spoyleri de Puma’nın aerodinamik performansını bir üst seviyeye taşırken, arka tampondaki göz alıcı difüzör görenleri büyülüyor.

İç tasarımda ergonomi, konfor ve stil bir arada

Tam Boyutta Gör Ford Puma ST’nin iç tasarımında ise ergonomi, inovatif yaklaşım ve konfor ön plana çıkıyor. Şık ve etkileyici hatların bir araya geldiği tasarımda Ford Performance eşik plakaları, altı düz, deri kaplı direksiyon ve ST vites topuzu modele sportif bir hava katıyor. Ford Performance spor koltuklar hem daha fazla konfor için bel desteği sunuyor hem de güvenli bir yol deneyimi sağlıyor. Panoramik cam tavan ise araç içindeki ferahlığı artırıyor.

Yeni Puma ST modelinde ileri teknoloji ile inovasyondan izler taşıyan fonksiyonellik, her sürüşte keyifli bir araç içi deneyim sunmak için bir arada kullanılıyor. 12,3 inç tam dijital gösterge paneli ve gelişmiş 8 inç dokunmatik ekran, Ford SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyor. Ayrıca 80 litrelik yenilikçi Ford MegaBox zemin altı eşya koyma alanı, geniş yük ve depo alanı arayan kullanıcılar için günlük kullanımda ekstra kolaylık yaratıyor.

Üstün performans için geliştirildi

Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen heyecan verici yeni Puma ST, ister günlük rutinler isterse hafta sonu aktiviteleri olsun kullanıcılara aradığı ideal performansı sağlıyor. Performans geliştirmeleri sayesinde ve 200 PS gücündeki 1,5 litrelik Ford EcoBoost motoruyla 0-100 km’ye yalnızca 6,7 saniyede ulaşıyor. Çift çıkışlı egzoz sistemi performansı en üst düzeye taşırken, aktif egzoz subabı özelliği ile de üç silindirli motorun doğal sportif sesini bir üst seviyeye yükseltiyor.

Tam Boyutta Gör Ford Puma ST, yenilikçi özellikleri ve üstün teknolojisi ile yola odaklanmaya yardımcı oluyor. Her açıdan özel bir sürüş deneyimi için tasarlanan Puma ST, Ford Performance araçlarında ilk defa sunulan ECO modu da dahil olmak üzere dört sürüş modu seçeneğiyle geliyor. Sofistike Spor Teknolojileri olarak, sınırlı kaymalı diferansiyeli, patentli kuvvet yönlendirme yayları ve benzersiz direksiyon sistemi hem sağlam hem de güvenli bir yol tutuşu sağlıyor.

Puma ST; Büyüleyici Yeşil, Buz Beyazı, Akik Siyah, Fantastik Kırmızı, Kurşun Gri, Ada Mavisi ve Manyetik Gri olmak üzere 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Göz alıcı ve sağlam dış tasarımını aynı zamanda çok aşamalı özel bir boyama sürecine borçlu olan Puma ST, balmumu enjekte edilmiş çelik gövde bölümlerinden koruyucu üst kaplamaya kadar yeni malzemeler ve uygulama süreçleriyle üretiliyor. Böylece uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyabiliyor.

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Ford Puma ST Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri