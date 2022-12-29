Yeni Ford Puma ST Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

- Yeni Ford Puma ST, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İç tasarımda ergonomi, konfor ve stil bir arada
- Üstün performans için geliştirildi
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Yeni Ford Puma ST, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Ford Puma ST’de alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi, dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir izlenim kazanıyor.
Puma ST’nin cesur ve sportif tasarımı, Ford ST logosunun entegre edildiği ön tampondan başlıyor. Özel tasarım ön tampon güçlü bir görünümün yanı sıra daha fazla denge ve çekiş için ön tarafın baskı kuvvetini neredeyse %80 oranında artırıyor. Büyük arka tavan spoyleri de Puma’nın aerodinamik performansını bir üst seviyeye taşırken, arka tampondaki göz alıcı difüzör görenleri büyülüyor.
İç tasarımda ergonomi, konfor ve stil bir arada
Yeni Puma ST modelinde ileri teknoloji ile inovasyondan izler taşıyan fonksiyonellik, her sürüşte keyifli bir araç içi deneyim sunmak için bir arada kullanılıyor. 12,3 inç tam dijital gösterge paneli ve gelişmiş 8 inç dokunmatik ekran, Ford SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyor. Ayrıca 80 litrelik yenilikçi Ford MegaBox zemin altı eşya koyma alanı, geniş yük ve depo alanı arayan kullanıcılar için günlük kullanımda ekstra kolaylık yaratıyor.
Üstün performans için geliştirildi
Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen heyecan verici yeni Puma ST, ister günlük rutinler isterse hafta sonu aktiviteleri olsun kullanıcılara aradığı ideal performansı sağlıyor. Performans geliştirmeleri sayesinde ve 200 PS gücündeki 1,5 litrelik Ford EcoBoost motoruyla 0-100 km’ye yalnızca 6,7 saniyede ulaşıyor. Çift çıkışlı egzoz sistemi performansı en üst düzeye taşırken, aktif egzoz subabı özelliği ile de üç silindirli motorun doğal sportif sesini bir üst seviyeye yükseltiyor.
Puma ST; Büyüleyici Yeşil, Buz Beyazı, Akik Siyah, Fantastik Kırmızı, Kurşun Gri, Ada Mavisi ve Manyetik Gri olmak üzere 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.
Göz alıcı ve sağlam dış tasarımını aynı zamanda çok aşamalı özel bir boyama sürecine borçlu olan Puma ST, balmumu enjekte edilmiş çelik gövde bölümlerinden koruyucu üst kaplamaya kadar yeni malzemeler ve uygulama süreçleriyle üretiliyor. Böylece uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü koruyabiliyor.
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d