Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri

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Ford, en çok tercih edilen ticari araç modellerinden Transit’in ek donanım ve özelliklere sahip 'Limited' ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik 'Frigo Van' versiyonlarını satışa sundu.

Yeni Ford Transit Minibüs 'Limited' 339.800 TL'den, Transit Van 'Limited' 251.800 TL'den ve Transit 'Frigo Van' ise 252.900 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcılarında müşterileri bekliyor.

Ford Transit Limited

Ford Transit'in Limited versiyonu, Trend ve Deluxe versiyonlarına ek olarak yeni özellik ve ek donanımlarıyla dikkat çekiyor. Transit Limited'da Deluxe versiyona ek olarak gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16’’ inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam ve yağmur sensörü bulunuyor.

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Yeni Transit Limited’in iç tasarımında ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzunun yanı sıra iç konsola eklenen krom detaylar dikkati çekiyor.

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Ford Transit Frigo Van

Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 metreküp ve 12,4 metreküp baz araç üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan yeni 'Frigo Van' versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli taşıma/nakliye avantajları sunuyor. '+5' santigrat derece soğutma sınıfında, ATP belgesine sahip, Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor.

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor. Bu sayede motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlanıyor. Araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın arka yük kısmında, standart soğutucu ünite ve 65mm izolasyon kalınlığına sahip, modüler paneller bulunuyor. Modüler paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan haline dönüştürülebiliyor.

Açıklamaya göre, Transit Frigo Van araçlar anahtar teslim olarak ve Ford Otosan ‘3 yıl sınırsız kilometre garantisi’ ile müşterilere sunuluyor.

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