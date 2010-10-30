Ford, yeni sitesinde tam elektrikli otomobilleri diğer versiyonlarla karşılaştırıyor

Focus BEV ve Transit Connect BEV gibi modelleri şimdiden lanse eden ve 2012 yılına kadar toplamda 5 elektrikli modeli tanıtacak olan Ford, müşterilerin kafasındaki karışıklıkları gidermek amacıyla önemli bir site hazırladı. Geliştirdiği teknolojileri anlattığı sitenin bir bölümünde geleneksel içten yanmalı motorlar, hibritler, plug-in hibritler ve tam elektrikli otomobiller arasındaki farkları anlatan Ford, bu sistemlerin hepsini kullanacağı ve aradaki farkları açıklamak için böyle bir site hazırlamış.

Özellikle plug-in hibritler ile tam elektrikli otomobillerin karıştırıldığı düşünülürse Ford'un akıllı bir hamle yaptığı söylenebilir. Bazı aceleci kullanıcıların açıklamaları okumak istemeyeceğini de tahmin eden Ford, siteye çeşitli videolar ekleyerek bu sistemlerin farkını daha anlaşılır hale getirmeye çalışmış. Transit BEV ve Focus BEV'den başka iki lityum-iyon bataryalı hibrit ve bir de plug-in hibrit model hazırlayan Ford, galerilere gelen ve sistemler hakkında bilgisi olmayan müşterilere bu site sayesinde gerekli bilgileri de verebilecek.

Şimdilik sadece İngilizce olarak hazırlanan sitenin, elektrikli modellerin tanıtılıp Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Türkçe olarak da yayına gireceğini söyleyebiliriz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.