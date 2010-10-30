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Ford, yeni sitesinde tam elektrikli otomobilleri diğer versiyonlarla karşılaştırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Ford, yeni sitesinde tam elektrikli otomobilleri diğer versiyonlarla karşılaştırıyor
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Focus BEV ve Transit Connect BEV gibi modelleri şimdiden lanse eden ve 2012 yılına kadar toplamda 5 elektrikli modeli tanıtacak olan Ford, müşterilerin kafasındaki karışıklıkları gidermek amacıyla önemli bir site hazırladı. Geliştirdiği teknolojileri anlattığı sitenin bir bölümünde geleneksel içten yanmalı motorlar, hibritler, plug-in hibritler ve tam elektrikli otomobiller arasındaki farkları anlatan Ford, bu sistemlerin hepsini kullanacağı ve aradaki farkları açıklamak için böyle bir site hazırlamış.

Özellikle plug-in hibritler ile tam elektrikli otomobillerin karıştırıldığı düşünülürse Ford'un akıllı bir hamle yaptığı söylenebilir. Bazı aceleci kullanıcıların açıklamaları okumak istemeyeceğini de tahmin eden Ford, siteye çeşitli videolar ekleyerek bu sistemlerin farkını daha anlaşılır hale getirmeye çalışmış. Transit BEV ve Focus BEV'den başka iki lityum-iyon bataryalı hibrit ve bir de plug-in hibrit model hazırlayan Ford, galerilere gelen ve sistemler hakkında bilgisi olmayan müşterilere bu site sayesinde gerekli bilgileri de verebilecek.

Şimdilik sadece İngilizce olarak hazırlanan sitenin, elektrikli modellerin tanıtılıp Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Türkçe olarak da yayına gireceğini söyleyebiliriz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Ford, yeni sitesinde tam elektrikli otomobilleri diğer versiyonlarla karşılaştırıyor
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DH Misafiri 9 yıl
Elektrikli uçakta yaptılar araştırmadan bilgi vermeyin
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drs2479 9 yıl
ha şöyle teknoloji gelişssin dünya nüfüsü kontrol altında olsun..şu güzelim yuvarlaga iyi bakalım...star wars tadında şehirlerde gül gibi yaşayıp gidelim..
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Inalough 9 yıl
haber için teşekkürler
Batuist sana katılmamak elde değil bu konuda
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Batuist 9 yıl
En iyi reklam budur işte.. neyin nasıl olduğunu anlatmak.. çok güzel harika demekle olmuyor artık insanlar bilinçli ve buna göre hareket etmek istiyor.. aslında bunu bütün reklam sektörü kavrayabilse ne kadar güzel olur..
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TuVNeRa 9 yıl
Firmalar art arda elektrikli modeller çıkardıklarına göre Mad Max yaşayacağımız günler yakın.
Ama elektrikli uçak yapamadılar hala...
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