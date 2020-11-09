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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için trafiğe kapatılacak yollar açıklandı

    Formula 1 tanıtım çekimleri için İstanbul'daki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 9-10-11 Kasım 2020 tarihlerinde belli saatlerde kapalı olacak güzergahları duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için trafiğe kapatılacak yollar açıklandı
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    9 sezonluk aranın ardından Türkiye'ye gelen Formula 1 yarışlarının tanıtım filmi çekimleri nedeniye üç gün boyunca İstanbul'daki bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Valilik, geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve bu süre zarfında kullanılabilecek alternatif güzergahları paylaştı.

    Bugün yani 9 Kasım 2020 tarihinde kapatılacak yollar şöyle:

    Avrasya Tüneli (12.50 – 13.35 saatleri arasında):

    -Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine kapalı.
    -Namık Kemal Güney Avrasya Yolu’na giriş
    -Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.
    -Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara karşı kapatılacaktır.)

    Alternatif Güzergahlar:

    -Sahil Güney Sirkeci istikameti
    -Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti
    -Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne Unkapanı istikameti

    Beşiktaş/Arnavutköy (14.45 - 17.30 saatleri arasında):

    -Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.
    -Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi
    -Bebek Kuruçeşme Caddesi
    -Bebek Arnavutköy Caddesi
    -Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

    Alternatif Güzergahlar:

    -Dere Boyu Caddesi
    -Portokal Yokuşu
    -Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
    -Ahmet Adnan Saygun Caddesi
    -Kuruçeşme Çağrı Sokak
    -Yeşil Pınar Sokak
    -Arnavutköy Dere Sokak
    -Bebek Hamam Sokak

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz"

    2. gün 10 Kasım 2020 tarihinde kapatılacak yollar

    Kennedy Caddesi (8.30 - 11.45 saatleri arasında):

    -Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.
    -Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.
    -Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.
    -Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

    Alternatif Güzergahlar:

    -Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.
    -Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne yönlendirilecek.
    -Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek
    -Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne ve Hamidiye Kavşak’tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

    Galata Köprüsü (08.30 - 11.45 saatleri arasında):

    -Sarayburnu’ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.
    -Arabalı vapur giriş ve çıkışları
    -Galata Köprüsü – Karaköy istikameti
    -Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.
    -Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek
    -Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi’nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.
    -Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü’ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi’ne yönlendirilecektir.)

    Alternatif Güzergahlar:

    -Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.
    -Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na yönlendirilecek.
    -Ragıp Gümüşpala Caddesi – Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

    3. gün 11 Kasım 2020 tarihinde kapatılacak yollar

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü (13.45 - 16.00 saatleri arasında):

    -Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
    -Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
    -Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)
    -Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
    -Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

    Üsküdar (13.45 - 16.00 saatleri arasında):

    -Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım
    -Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım
    -Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
    -Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
    -Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

    Alternatif Güzergahlar:

    -Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
    -Yavuz Sultan Selim Köprüsü
    -Avrasya Tüneli
    -Nuhkuyusu Caddesi



    http://www.istanbul.gov.tr/formula-1-tanitim-cekimleri-icin-bazi-yollar-gecici-olarak-trafige-kapatilacak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    trkocaer (tr kocaer) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BOLDVIPER
    İstanbul' un tanıtımı için.
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    MrKattchup 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amaç tanıtım, zaten ülkenin itibarı bir şeyi kalmadı globalde en azından böyle bir tanıtım olsun, ki sadece burada yapılmıyor yarışların yapıldığı pek çok şehirde bu tür yol kapatıp f1 aracıyla çekim yapılıyor.
    Amaç tanıtım, zaten ülkenin itibarı bir şeyi kalmadı globalde en azından böyle bir tanıtım olsun, ki sadece burada yapılmıyor yarışların yapıldığı pek çok şehir...
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BOLDVIPER
    Olmaz kapatcaz.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    winwin35 (AsL ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bakü, Monaco, Singapur cadde pistlerinde, free practicleri düşünürsek yarış haftasında perşembeden itibaren şehir neredeyse komple kapanıyor.

    ülkenin reklamı yapılıyor cazibe merkezi oluyor, hem prestiji artıyor, hem organizasyona ev sahipliği yapması, hemde gelen seyircilerin turist olarak gelmesi ile ülkeye para giriyor.

    Elin Monaco'lusu, Azerbaycan'lısı, Singapur'lusu bunu milli bir durum olarak görüp bırak ses etmeyi gurur duyuyor.

    bir formula 1 aracının 2 kıta üzerinde seyahat etmesi gibi büyük, sınırlı, herkese nasip olmayan bir durumu bize nasip oluyor - ki bizim pist cadde pisti olmadığı için bu çekimler maximum 4 saat sürüyor. (tekrar hatırlatıyorum cadde pistlerinde 3 gün)

    Bazı kamiller işe gidemedim, eve varamadım diye ağlıyorlar.

    yurdum insanı işte bu kadar bencil, dar kafalı olabiliyor.

    yazık.
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    butterfly_effect_53 (Turabi Affan) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    An itibariyle İstanbul'da trafiğin dibine koymuş olaydır.

    Zaten bi b.ka yaradığı yok millet canından bezmiş.
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    Rusty (Yakup HELVACI) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Her taraf kasis çukur yama. Hele bi de seviyesi sıfırlanmamış rögar kapakları bolca mevcut. Bu arabalar tek kullanımlık olur artık burda.
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    mami61off (Mr Mhmmt) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yarış günü insanlar arabalarıyla gelebilecek mi araçtan izleme gibi birley yapsalardı karabatak gitmeyelim orakara habersiz
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    AirSupport (SK ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) mami61off
    Hayır girişler kapalıZ
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    MrKattchup 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amaç tanıtım, zaten ülkenin itibarı bir şeyi kalmadı globalde en azından böyle bir tanıtım olsun, ki sadece burada yapılmıyor yarışların yapıldığı pek çok şehirde bu tür yol kapatıp f1 aracıyla çekim yapılıyor.
    Yanıtla +8
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    tobepeople 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Seyircili olsaydı en azından trafik engellenmemiş olurdu; şuanda yapılanın ne faydası var, kim bilir trafik kapalı diye kaç kişi sorun yaşayacak. 15 Dk gibi gözükse de bir sürü bölgede 15 dk, başkan geçecek diye kaç defa yolu kapattılar kim bilir kaç saat öncesinden böyle yapacaklar. En kötüsü de İstanbul gibi bir yerde yapacak olmaları , kimin umurunda ki o 15 dk millete en az 2 saate mal olacak.
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    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olabilir bence
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    BOLDVIPER 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Madem seyirci olmayacak bırakında insanlar rahat etsin bari yolları niye kapatıyosunuz
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    trkocaer (tr kocaer) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BOLDVIPER
    İstanbul' un tanıtımı için.
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BOLDVIPER
    Olmaz kapatcaz.
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