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    Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti

    Fortnite’ın başarası yeni rekorlarla taçlanmaya devam ediyor. 2019 yılında da dikkatleri üzerine çeken oyun, 1.8 milyar dolar gelir elde etti. Oyun sektöründe de büyümenin devam ettiği görülüyor.
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    Oyunlar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti
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    Geride bıraktığımız 2019 yılı ile ilgili yeni veriler gelmeye devam ediyor. Görünen o ki 2019 yılı oyun firmaları için oldukça yararlı geçti. Bu firmalardan biri de Epic Games. Firmanın popüler oyunu Fortnite, 2019 yılında 1.8 milyar dolar rekor gelir elde etti.

    Sektörde de büyüme devam ediyor

    Fortnite 2019 yılında düzenlediği etkinlikler ile kendinden söz ettirmeyi başardı. Özellikle Avangers, Star Wars gibi büyük isimlerle ortaklaşa düzenlenen etkinlikler, oyuncuları tutmayı başardı. Hatta ünlü DJ, Marshmello oyun içinde bir konser bile vermişti. Fornite oynaması ücretsiz bir oyun olsa da oyun içinde satılan çeşitli kostümler gelirlerinin kaynağı oluyor. Tabii ki firmanın “Savaş Bileti” olarak tanımladığı sistem de bu gelirlere büyük katkı sağlıyor.

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    Fortnite’ı kenara bırakıp oyun sektörünün tamamına baktığımızda ise 2019 yılında toplam 120 milyar dolar gelir elde edildiğini görüyoruz. 2018’e kıyasla yüzde 4 büyüme yaşanmış. Gelirlerin 64.4 milyar dolarlık büyük kısmı ise mobil oyunlara ait. Mobil oyunlardan sonra 29.4 milyar dolar ile bilgisayar oyunları ve 15.4 milyar dolar ile konsol oyunları geliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/04/fortnite-made-historic-1-8-billion-in-2019/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TITAN 2 hf. en beğenilen
    Velet oyunu
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    my precious 2 hf. TITAN
    Bence önyargılı konuşmamalısın sırf küçük yaşta oynayanlar var diye oyun velet oyunu mu oluyor ona bakarsan minecraft da velet oyunu senin bakış açından bakarsak Genç yaşda oynayan çok insan var...
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    vedkum 2 hf.
    Ankara'nın Yelli köyündeki kuzenime bile benim karttan sürekli paket alıyoruz kar eder tabi
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    TITAN 2 hf. en beğenilen
    Velet oyunu
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    my precious 2 hf.
    Oyunu sürekli füncel tutuyorlar.Vuda oyuncu kitlesinin hoşuna gidiyor.Her ay yeni event oluyor umarım bozmazlar...
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    tiestoly 2 hf.
    👍👍
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