Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti

Geride bıraktığımız 2019 yılı ile ilgili yeni veriler gelmeye devam ediyor. Görünen o ki 2019 yılı oyun firmaları için oldukça yararlı geçti. Bu firmalardan biri de Epic Games. Firmanın popüler oyunu Fortnite, 2019 yılında 1.8 milyar dolar rekor gelir elde etti.

Sektörde de büyüme devam ediyor

Fortnite 2019 yılında düzenlediği etkinlikler ile kendinden söz ettirmeyi başardı. Özellikle Avangers, Star Wars gibi büyük isimlerle ortaklaşa düzenlenen etkinlikler, oyuncuları tutmayı başardı. Hatta ünlü DJ, Marshmello oyun içinde bir konser bile vermişti. Fornite oynaması ücretsiz bir oyun olsa da oyun içinde satılan çeşitli kostümler gelirlerinin kaynağı oluyor. Tabii ki firmanın “Savaş Bileti” olarak tanımladığı sistem de bu gelirlere büyük katkı sağlıyor.

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Fortnite’ı kenara bırakıp oyun sektörünün tamamına baktığımızda ise 2019 yılında toplam 120 milyar dolar gelir elde edildiğini görüyoruz. 2018’e kıyasla yüzde 4 büyüme yaşanmış. Gelirlerin 64.4 milyar dolarlık büyük kısmı ise mobil oyunlara ait. Mobil oyunlardan sonra 29.4 milyar dolar ile bilgisayar oyunları ve 15.4 milyar dolar ile konsol oyunları geliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/04/fortnite-made-historic-1-8-billion-in-2019/

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