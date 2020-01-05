Pixel 4a, XL modeli olmadan piyasaya çıkabilir

Google, Pixel serisi için bir ilki gerçekleştirerek orta seviye Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini raflara yerleştirdi. Gelen bilgilere göre Pixel 3a serisi firmanın yüzünü güldürmeyi başardı. Dolayısıyla Pixel 4a sesleri de şimdiden duyulmaya başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlere cihazların render görüntülerini aktarmıştık. Bugün ise Pixel 4a XL isimli bir model olmayacağı öğrenildi.

Tek model

Pixel serisi ilk duyurulduğundan bu yana, standart Pixel modeline ek olarak ekran ve batarya boyutu gibi temel farklılıklar içeren XL modeli de bulunuyordu. Uzun zamandır devam eden bu gelenek, görünen o ki Pixel 4a ile birlikte bozulacak. OnLeaks tarafından yayınlanan görsellerin ardından bir video hazırlayan popüler içerik üreticisi Dave Lee, Pixel 4a hakkında bazı bilgilere sahip olduğunu belirtti. O bilgilerden biri de Pixel 4a XL isimli bir modelin olmadığı. Daha önceden Pixel serisinin birlikte sızdırıldığını düşündüğümüzde, bu sene yalnızca bir modelden bahsedilmesi zaten oldukça şüpheliydi.

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Yine aynı kaynağa göre Pixel 4a ile dikkat çekici renk seçimlerine devam edilecek. Google Pixel 4’ün turuncu renginin popülerliği ortadayken firmanın bu akımı sürdürmeyi tercih etmesi de gayet doğal. Bu seneki sürpriz rengin ise mavi olması bekleniyor. Her ne kadar ülkemizde görme şansı yakalayamasakta görünen o ki orta seviye Pixel'ler, Google'ın telefon macerasına can katacak.

https://www.gizmochina.com/2020/01/04/there-will-be-no-pixel-4a-xl/

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