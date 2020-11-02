Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı

Son birkaç yılın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ın yeni nesildeki geliştirmelerinin detayları Epic Games tarafından resmi olarak açıklandı.
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Oyunun Epic Games tarafından resmi olarak açıklanan geliştirmelerine geçmeden önce Fornite'ın yeni nesil sürümünün baştan geliştirildiğini ve konsolların tüm gücünü kullanacağını hatırlatalım. Her iki konsol için de açıklanan geliştirmeleri aşağıda bulabilirsiniz.
Xbox Series X/S'te Fortnite
SERIES X'TE 4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS
Xbox Series X ile Fortnite'ı daha önce hiçbir Xbox'ta görülmemiş büyüleyici görsellerle 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabilirsiniz.
SERIES X'TE DİNAMİK GÖRSELLER VE FİZİK
Patlamalara göre hareket eden bitkiler ve ağaçlara, daha akıcı duman ve su efektleri (daha havalı duman ve sıvı efektleri) ile yepyeni Fırtına ve bulut efektlerine sahip daha dinamik ve daha fazla etkileşimli bir dünya sizi bekliyor.
SERIES S'TE 1080P ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS
İstediğiniz oyun moduna atlayın ve 60 FPS'te sorunsuz çalışan 1080P çözünürlüğün tadını çıkarın. XBox Series S, aynı zamanda Series X'teki birçok görsel özelliği de destekleyecek.
MAÇLARA DAHA ÇABUK GİRİN
Yükleme performansı biraz daha gelişti. Sadece görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyunu başlattıktan sonra maçlara da daha çabuk girebileceksiniz.
GELİŞMİŞ BÖLÜNMÜŞ EKRAN
Xbox Series X|S'te Bölünmüş Ekran da 60 FPS destekli.İlginizi Çekebilir FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
PlayStation 5'te Fortnite
4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS
PlayStation 5 ile Fortnite'ı daha önce hiçbir PlayStation'da görülmemiş büyüleyici görsellerle 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabilirsiniz.
DİNAMİK GÖRSELLER VE FİZİK
Patlamalara göre hareket eden bitkiler ve ağaçlara, daha akıcı duman ve su efektleri (daha havalı duman ve sıvı efektleri) ile yepyeni Fırtına ve bulut efektlerine sahip daha dinamik ve daha fazla etkileşimli bir dünya sizi bekliyor.
DUALSENSE KONTROL CİHAZI ÖZELLİĞİ
DualSense kontrol cihazının verdiği dokunmatik geribildirim sayesinde Susturuculu Hafif Makineli Tüfek veya Sürgülü Keskin Nişancı Tüfeği'ni kendi elinizde tutuyormuş gibi hissedeceksiniz. Genel titreşim desteğine ek olarak, yeni DualSense kontrol cihazına menzilli silahlar için dokunmatik tetik geribildirimi özelliği ekledik.
PS5 ANA SAYFASINDAN FAVORİ MODUNUZU SEÇİN
Fortnite, PS5'in Aktivitelerini destekliyor; PS5'le ister Tekli, ister Çiftli ister de Ekipli mod seçili olarak doğrudan Battle Royale Lobisi'ne gidebilirsiniz. Lobi'ye girdikten sonra yapmanız gereken tek şey istediğiniz modda eşleştirme sırasına girmek!
MAÇLARA DAHA ÇABUK GİRİN
Yükleme performansı biraz daha gelişti. Sadece görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyunu başlattıktan sonra maçlara da daha çabuk girebileceksiniz.
GELİŞMİŞ BÖLÜNMÜŞ EKRAN
PS5'te Bölünmüş Ekran da 60 FPS destekli.
https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/day-1-ready-fortnite-arrives-next-week-on-xbox-series-x-s-and-ps5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Sonuç olarak Kazan-kazan güzel işliyor gibi.