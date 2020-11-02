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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı

    Popüler battleroyale türündeki oyun Fortnite'ın yeni nesil konsollarda hangi yükseltmeler ile karşımıza çıkacağı resmi olarak detaylandırıldı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı
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    Son birkaç yılın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ın yeni nesildeki geliştirmelerinin detayları Epic Games tarafından resmi olarak açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor"

    Oyunun Epic Games tarafından resmi olarak açıklanan geliştirmelerine geçmeden önce Fornite'ın yeni nesil sürümünün baştan geliştirildiğini ve konsolların tüm gücünü kullanacağını hatırlatalım. Her iki konsol için de açıklanan geliştirmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Series X/S'te Fortnite

    SERIES X'TE 4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS

    Xbox Series X ile Fortnite'ı daha önce hiçbir Xbox'ta görülmemiş büyüleyici görsellerle 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabilirsiniz.


    SERIES X'TE DİNAMİK GÖRSELLER VE FİZİK

    Patlamalara göre hareket eden bitkiler ve ağaçlara, daha akıcı duman ve su efektleri (daha havalı duman ve sıvı efektleri) ile yepyeni Fırtına ve bulut efektlerine sahip daha dinamik ve daha fazla etkileşimli bir dünya sizi bekliyor.


    SERIES S'TE 1080P ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS

    İstediğiniz oyun moduna atlayın ve 60 FPS'te sorunsuz çalışan 1080P çözünürlüğün tadını çıkarın. XBox Series S, aynı zamanda Series X'teki birçok görsel özelliği de destekleyecek.


    MAÇLARA DAHA ÇABUK GİRİN

    Yükleme performansı biraz daha gelişti. Sadece görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyunu başlattıktan sonra maçlara da daha çabuk girebileceksiniz.


    GELİŞMİŞ BÖLÜNMÜŞ EKRAN

    Xbox Series X|S'te Bölünmüş Ekran da 60 FPS destekli.

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    Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı

    PlayStation 5'te Fortnite

    4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS

    PlayStation 5 ile Fortnite'ı daha önce hiçbir PlayStation'da görülmemiş büyüleyici görsellerle 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabilirsiniz.

    DİNAMİK GÖRSELLER VE FİZİK

    Patlamalara göre hareket eden bitkiler ve ağaçlara, daha akıcı duman ve su efektleri (daha havalı duman ve sıvı efektleri) ile yepyeni Fırtına ve bulut efektlerine sahip daha dinamik ve daha fazla etkileşimli bir dünya sizi bekliyor.

    DUALSENSE KONTROL CİHAZI ÖZELLİĞİ

    DualSense kontrol cihazının verdiği dokunmatik geribildirim sayesinde Susturuculu Hafif Makineli Tüfek veya Sürgülü Keskin Nişancı Tüfeği'ni kendi elinizde tutuyormuş gibi hissedeceksiniz. Genel titreşim desteğine ek olarak, yeni DualSense kontrol cihazına menzilli silahlar için dokunmatik tetik geribildirimi özelliği ekledik.

    PS5 ANA SAYFASINDAN FAVORİ MODUNUZU SEÇİN

    Fortnite, PS5'in Aktivitelerini destekliyor; PS5'le ister Tekli, ister Çiftli ister de Ekipli mod seçili olarak doğrudan Battle Royale Lobisi'ne gidebilirsiniz. Lobi'ye girdikten sonra yapmanız gereken tek şey istediğiniz modda eşleştirme sırasına girmek!

    MAÇLARA DAHA ÇABUK GİRİN

    Yükleme performansı biraz daha gelişti. Sadece görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyunu başlattıktan sonra maçlara da daha çabuk girebileceksiniz.

    GELİŞMİŞ BÖLÜNMÜŞ EKRAN

    PS5'te Bölünmüş Ekran da 60 FPS destekli.



    https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/day-1-ready-fortnite-arrives-next-week-on-xbox-series-x-s-and-ps5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gene 120 fps değil :D playstation 6 ile de 8k 60 fps yaparlar. sonra 16k 60 fps.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xbox series s denildiği gibi 1440p için 60fps olayını pek tutturamayacak gibi. Aynı bu şekilde grafiksel fark yaratmamak adına çözünürlükler 1080p olarak sunulacak genelde, belki bazı oyunlarda 1440p görülür. Ayrıca neden xbox gamepad için ufak detaylar eklemekten kaçınıyor anlamıyorum. Tamam ele iyi oturuyor, bence önceki dualsense'den daha iyiydi ama şuan yeni nesil dualsense ile adamlar yeni bir his ekledi. Nasıl ki iphone için hassas ve gelişmiş geri bildirim veren titreşim motoru haptic touch varsa xbox'da bu tarz detayları ile öne çıkmalı. Zaten fiyatlar aynı gamepad olarak, konsolda donanım olarak kağıt üstünde önde ama genel kullanıcı deneyimi her zaman önemlidir. Demiyorum ki üflemeli detaylar olsun, takla attırıp yan çevirip kullanalım ama bir şeyler de olsun be...
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eskiden grafiklerin üst düzey olması, gerçeğe yakın olması oyunu cazip kılan en önemli neden iken, günümüzde insanlar görsellikten çok güzel vakit geçirmeye odaklanmış durumda. Epic Games, Fortnite ile gerçekten müthiş işlere imza atıyor. Fortnite büyüdükçe Epic Games Store'dan kullanıcılarına teşekkür etmeyi farklı yollarla gösteriyor.

    Sonuç olarak Kazan-kazan güzel işliyor gibi.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) The Brand Planet
    Kişiye göre değişiyor. Ben halen daha ara sıra elime PSP alıp oynarım. Aynı şekilde Nintendo da hiçbir zaman grafiğe önem vermedi. Bence gerçekçi grafik, oyun terimi çıktığından beri önemli (Wolfenstein mesela) ancak hiçbir zaman en önemli neden olduğunu düşünmüyorum.
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