Fortnite'ın yeni nesil konsollardaki iyileştirmeleri açıklandı

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Son birkaç yılın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite'ın yeni nesildeki geliştirmelerinin detayları Epic Games tarafından resmi olarak açıklandı.

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Oyunun Epic Games tarafından resmi olarak açıklanan geliştirmelerine geçmeden önce Fornite'ın yeni nesil sürümünün baştan geliştirildiğini ve konsolların tüm gücünü kullanacağını hatırlatalım. Her iki konsol için de açıklanan geliştirmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox Series X/S'te Fortnite

SERIES X'TE 4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS

Xbox Series X ile Fortnite'ı daha önce hiçbir Xbox'ta görülmemiş büyüleyici görsellerle 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabilirsiniz.



SERIES X'TE DİNAMİK GÖRSELLER VE FİZİK

Patlamalara göre hareket eden bitkiler ve ağaçlara, daha akıcı duman ve su efektleri (daha havalı duman ve sıvı efektleri) ile yepyeni Fırtına ve bulut efektlerine sahip daha dinamik ve daha fazla etkileşimli bir dünya sizi bekliyor.



SERIES S'TE 1080P ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS

İstediğiniz oyun moduna atlayın ve 60 FPS'te sorunsuz çalışan 1080P çözünürlüğün tadını çıkarın. XBox Series S, aynı zamanda Series X'teki birçok görsel özelliği de destekleyecek.



MAÇLARA DAHA ÇABUK GİRİN

Yükleme performansı biraz daha gelişti. Sadece görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyunu başlattıktan sonra maçlara da daha çabuk girebileceksiniz.



GELİŞMİŞ BÖLÜNMÜŞ EKRAN

Xbox Series X|S'te Bölünmüş Ekran da 60 FPS destekli.

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PlayStation 5'te Fortnite

4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 60 FPS

PlayStation 5 ile Fortnite'ı daha önce hiçbir PlayStation'da görülmemiş büyüleyici görsellerle 4K çözünürlük ve 60 FPS'te oynayabilirsiniz.

DİNAMİK GÖRSELLER VE FİZİK

Patlamalara göre hareket eden bitkiler ve ağaçlara, daha akıcı duman ve su efektleri (daha havalı duman ve sıvı efektleri) ile yepyeni Fırtına ve bulut efektlerine sahip daha dinamik ve daha fazla etkileşimli bir dünya sizi bekliyor.

DUALSENSE KONTROL CİHAZI ÖZELLİĞİ

DualSense kontrol cihazının verdiği dokunmatik geribildirim sayesinde Susturuculu Hafif Makineli Tüfek veya Sürgülü Keskin Nişancı Tüfeği'ni kendi elinizde tutuyormuş gibi hissedeceksiniz. Genel titreşim desteğine ek olarak, yeni DualSense kontrol cihazına menzilli silahlar için dokunmatik tetik geribildirimi özelliği ekledik.

PS5 ANA SAYFASINDAN FAVORİ MODUNUZU SEÇİN

Fortnite, PS5'in Aktivitelerini destekliyor; PS5'le ister Tekli, ister Çiftli ister de Ekipli mod seçili olarak doğrudan Battle Royale Lobisi'ne gidebilirsiniz. Lobi'ye girdikten sonra yapmanız gereken tek şey istediğiniz modda eşleştirme sırasına girmek!

MAÇLARA DAHA ÇABUK GİRİN

Yükleme performansı biraz daha gelişti. Sadece görseller daha çabuk yüklenmekle kalmayacak, oyunu başlattıktan sonra maçlara da daha çabuk girebileceksiniz.

GELİŞMİŞ BÖLÜNMÜŞ EKRAN

PS5'te Bölünmüş Ekran da 60 FPS destekli.

https://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/day-1-ready-fortnite-arrives-next-week-on-xbox-series-x-s-and-ps5

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