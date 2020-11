Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil konsolların çıkışına çok az bir süre kaldı ve şirketlerin, konsolların çıkışından önce girdiği rekabet gerçekten çok ilginç. Özellikle Xbox tarafında oldukça ciddi adımlar atılıyor ve bu adımların da sanırım en başında Bethesda'yı satın alması geliyor.

Microsoft'un Bethesda'yı satın almasında bu yana da çoğu oyuncunun kafasında tek bir soru var: Bethesda oyunları Xbox özel mi olacak? Bethesda oyunları arasında en çok merak edilen oyun da sanırım The Elder Scrolls VI. Bu soru işareti ile ilgili hala resmi açıklama yok.

Bethesda'nın yapımcısı, yönetmeni ve oyun tasarımcısı olan Todd Howard ise geçtiğimiz gün konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Todd Howard, The Elder Scrolls VI'nın sadece Xbox ailesine geleceğine inanmanın biraz zor olduğunu söyledi.

The Elder Scrolls VI'nın çıkış tarihi veya çıkış platformları hala bilinmiyor. Şu ana kadar oyunla ilgili sadece bir teaser paylaşıldı. Peki sizce The Elder Scrolls VI, Xbox'a özel bir oyun olur mu? Elbette PC'yi dışarda tutarak soruyoruz çünkü her ihtimalde de PC'ye gelecektir.

