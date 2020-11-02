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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor

    Microsoft'un, son dönemin popüler şirketlerinden Bethesda'yı satın alması ile birlikte tüm oyuncular Bethesda oyunlarının PlayStation'a gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
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    Özgür Eroğlu
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    Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor
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    Yeni nesil konsolların çıkışına çok az bir süre kaldı ve şirketlerin, konsolların çıkışından önce girdiği rekabet gerçekten çok ilginç. Özellikle Xbox tarafında oldukça ciddi adımlar atılıyor ve bu adımların da sanırım en başında Bethesda'yı satın alması geliyor.

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    Microsoft'un Bethesda'yı satın almasında bu yana da çoğu oyuncunun kafasında tek bir soru var: Bethesda oyunları Xbox özel mi olacak? Bethesda oyunları arasında en çok merak edilen oyun da sanırım The Elder Scrolls VI. Bu soru işareti ile ilgili hala resmi açıklama yok.

    Bethesda'nın yapımcısı, yönetmeni ve oyun tasarımcısı olan Todd Howard ise geçtiğimiz gün konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Todd Howard, The Elder Scrolls VI'nın sadece Xbox ailesine geleceğine inanmanın biraz zor olduğunu söyledi. 

    The Elder Scrolls VI'nın çıkış tarihi veya çıkış platformları hala bilinmiyor. Şu ana kadar oyunla ilgili sadece bir teaser paylaşıldı. Peki sizce The Elder Scrolls VI, Xbox'a özel bir oyun olur mu? Elbette PC'yi dışarda tutarak soruyoruz çünkü her ihtimalde de PC'ye gelecektir.



    https://www.dualshockers.com/the-elder-scrolls-6-todd-howard-xbox/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    52 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    MS'nin yerinde olsam kesinlikle PS hariç her platforma çıkarırırm. Sony'nin yıllardır yapmadığı çirkeflik kalmadı. Öyle saça böyle tarak misali, sahip oldukları oyun firmalarının hiçbir oyununu PS'e çıkartmasınlar. PC'ye çıktığı sürece herkes ulaşabiliyor zaten.
    MS'nin yerinde olsam kesinlikle PS hariç her platforma çıkarırırm. Sony'nin yıllardır yapmadığı çirkeflik kalmadı. Öyle saça böyle tarak misali, sahip oldukları...
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Playstation a gerek yok. Xbox + PC yeter.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten ortada bi anlaşma varsa xbox exclusive yapacaklarını sanmam, yeni oyunlarda olacaktır
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft Play Station a darbe vurmak istiyorsa bütün oyunlarını tam fiyattan PS a getirir oyunun açılışında Microsoft Game Studios yazar peşine Gamepass te ücretsiz diye kocaman yazdırır. Oyunu 80 Euro dan alan, gören vatandaş aynı oyunun aylık 10 Euroya dolu kütüphanede yer aldığını gördüğünde zaten Sony için tehlike çanları çok yüksek sesle çalmaya başlayacak. MS kendisine darbe vurmak isterse oyunu kendine çıkarır gel buradan oyna der, MS un izlediği yol haritasına göre bu büyük bir ters yön olacaktır ki görünürde böyle bir iz yok.

    Adam oyunu PS da almaz pc, xCloud da GamePass ile oynar derseniz MS için bir kayıp söz konusu değil zaten istediği bu.
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    choyrn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Timed exclusive olabilir xboxa ciktiktan 1 yil sonra ps ye cikar
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hele o oyun konsollara özel çıkıp da bilgisayara saçma sapan optimizasyon problemleri ile gelirse var ya...
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    -MoDeStUs- 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç milyar dolar şu firmaya para verdiler.ps tarafına çıkmaması imkansız.Ordan gelecek ciddi paraya sırt çevirecek halleri yok.
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    halilheyman 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    XBOX özel diye bir şey zaten yok. XBOX Ekosistemine özel oyun var. Phil Spencer'ın da dediği gibi Streaming'tr XBOX var, PC'de XBOX var, konsolda XBOX var. Playstation'a çıkmasına gerek yok. Phil Spencer röportajında kendi diyor o haberi bulup okuyabilirsiniz.
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    jayleen (Ramazan Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Todd Howard'ın kastettiği bu değil yalnız.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sağlıklı olsunda gerisi önemli değil :)
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah PS’a çıkmaz.
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    volcy123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Buzdolabi ve pc ye ciksa yeter.
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    3085 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    tes 6, the elder scrolls 6 ve
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