Bethesda yönetmeni The Elder Scrolls 6'nın Xbox'a özel bir oyun olacağına çok inanmıyor

Yeni nesil konsolların çıkışına çok az bir süre kaldı ve şirketlerin, konsolların çıkışından önce girdiği rekabet gerçekten çok ilginç. Özellikle Xbox tarafında oldukça ciddi adımlar atılıyor ve bu adımların da sanırım en başında Bethesda'yı satın alması geliyor.İlginizi Çekebilir Xbox Series X, Kasım ayında çıkıyor: Çıkışta birinci parti oyun yok
Ayrıca Bkz. "Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi"
Microsoft'un Bethesda'yı satın almasında bu yana da çoğu oyuncunun kafasında tek bir soru var: Bethesda oyunları Xbox özel mi olacak? Bethesda oyunları arasında en çok merak edilen oyun da sanırım The Elder Scrolls VI. Bu soru işareti ile ilgili hala resmi açıklama yok.
Bethesda'nın yapımcısı, yönetmeni ve oyun tasarımcısı olan Todd Howard ise geçtiğimiz gün konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Todd Howard, The Elder Scrolls VI'nın sadece Xbox ailesine geleceğine inanmanın biraz zor olduğunu söyledi.
The Elder Scrolls VI'nın çıkış tarihi veya çıkış platformları hala bilinmiyor. Şu ana kadar oyunla ilgili sadece bir teaser paylaşıldı. Peki sizce The Elder Scrolls VI, Xbox'a özel bir oyun olur mu? Elbette PC'yi dışarda tutarak soruyoruz çünkü her ihtimalde de PC'ye gelecektir.
https://www.dualshockers.com/the-elder-scrolls-6-todd-howard-xbox/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Adam oyunu PS da almaz pc, xCloud da GamePass ile oynar derseniz MS için bir kayıp söz konusu değil zaten istediği bu.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3085 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
tes 6, the elder scrolls 6 ve