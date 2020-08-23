Fortnite yeni turnuvası ile Apple’ı protesto ediyor

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Uygulama içerisinde doğrudan ödeme yöntemi kullandığı için Fortnite oyunu önce App Store ardından da Google Play mağazasında yasaklanan Epic Games; hakkını mahkemelerde arayacağını belirtmişti. Ne varki stüdyonun Apple’a karşı ayrı bir kini var gibi.

Protesto turnuvası

Fortnite oyunu iki mağazadan da kaldırıldı ancak Apple ile Epic Games arasında sürtüşme yaşanmış ve Apple bastıran taraf olmuştu. Görünen o ki Epic Games bunu hazmedemedi ve protesto amaçlı bir turnuva başlattı.

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Free Fortnite adıyla başlayan turnuvada Apple’ın 1984 yılındaki gökkuşağı renkleri ve bir lama logosu kullanılmış. Metinde de Apple’ın kullandığı fontlar dikkat çekiyor. Turnuvada sıralamaya giren oyuncuların bu logoyu taşıyan hediyelik eşya kazanma şansı olacak.

Epic Games ayrıca Free Fortnite baskısı yapmak isteyenleri de unutmamış. Tişört ve şapkalar için baskı yapmak isteyenler firmanın sitesinde gerekli dosyaları indirebilirler. Firma mutlaka metin ve lama logosunun beraber kullanılmasını istiyor.

Lama logosu

https://www.slashgear.com/epic-pokes-at-apple-again-this-time-with-free-fortnite-asset-pack-22634598/

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