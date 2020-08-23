Fortnite yeni turnuvası ile Apple’ı protesto ediyor

Uygulama içerisinde doğrudan ödeme yöntemi kullandığı için Fortnite oyunu önce App Store ardından da Google Play mağazasında yasaklanan Epic Games; hakkını mahkemelerde arayacağını belirtmişti. Ne varki stüdyonun Apple’a karşı ayrı bir kini var gibi.
Protesto turnuvası
Fortnite oyunu iki mağazadan da kaldırıldı ancak Apple ile Epic Games arasında sürtüşme yaşanmış ve Apple bastıran taraf olmuştu. Görünen o ki Epic Games bunu hazmedemedi ve protesto amaçlı bir turnuva başlattı.İlginizi Çekebilir Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu
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Free Fortnite adıyla başlayan turnuvada Apple’ın 1984 yılındaki gökkuşağı renkleri ve bir lama logosu kullanılmış. Metinde de Apple’ın kullandığı fontlar dikkat çekiyor. Turnuvada sıralamaya giren oyuncuların bu logoyu taşıyan hediyelik eşya kazanma şansı olacak.
Epic Games ayrıca Free Fortnite baskısı yapmak isteyenleri de unutmamış. Tişört ve şapkalar için baskı yapmak isteyenler firmanın sitesinde gerekli dosyaları indirebilirler. Firma mutlaka metin ve lama logosunun beraber kullanılmasını istiyor.
https://www.slashgear.com/epic-pokes-at-apple-again-this-time-with-free-fortnite-asset-pack-22634598/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Madem komisyon yüksekti, niye en başında her şeye "tamam" deyip uygulamanı yayınladın? Adamların kuralları var ve bunu da açık açık belirtiyorlar. Ama diyorsun ki ben bunu tanımıyorum, kuruş komisyon vermeden kendi üzerimden de oyun-içi satış yaparım. Sebep? Adamlar uygulama mağazasını hayrına mı işletiyor?
Aynı komisyonu aynı oranda Google da alıyor. Hani nerede Google'a itiraz? Madem komisyon miktarına savaş açıyorsun, hepsine yürü. Niye sadece Apple?
Tekelcilik vs. ayaklarına yatıp mağduru oynuyorlar, Epic'e özel oyunlar ne iş? Steam'e gelmesi için 1 yıl bekleyen, son dakika Steam'den çekilen oyunlar? Oyuncular Epic'e gelsin diye dünyanın hile/hurdası ama iş kendine gelince veryansın ediyorlar...
Google ve diğer tüm markalarda alternatif store olabiliyor. Apple ürünlerinde AppStore zorunlu. Dolayısıyla bu tekeldir, zaten rekabete aykırı davranıp kafana göre hak talep edemezsin.
Mesela Amazon ve spotify gibi şirketlerin %15 ödediği biliniyor. AppStore ‘daki oyunların %70 epic’in ürettiği unreal motoruyla yapıldığını düşünürsek epic de benim neyim eksik diyebilir. Windows kullanan tüm PC’lerden Microsoft cebren %30 ücret talep etse buna karşı çıkmaz miydin?
Çıkarsan senin bu tavrın iki yüzlülük olur.
adamların çekilmesinin Apple cihazlarda oyun dünyasının bitmesi demek olur. Kısacası epic boş şirket değil, ayrıca bu savaşa gireceğine, diğerlerinin yaptığı gibi %30 arttırır fiyatı bu ücreti sana bana ödetebilirdi. Bu şirkete iki yüzlü demek cehaletten başka bir şey değil.
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