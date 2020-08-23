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    Fortnite yeni turnuvası ile Apple’ı protesto ediyor

    #FreeFortnite sloganı ile başlayan turnuvada sıralamaya giren oyuncular sloganın logosunu taşıyan hediyelik eşyalar kazanacak. Ayrıca baskı yapmak isteyenlere de dosya hazırlandı.
    3 gün
    6,4b
    2
    31
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite yeni turnuvası ile Apple’ı protesto ediyor
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    Uygulama içerisinde doğrudan ödeme yöntemi kullandığı için Fortnite oyunu önce App Store ardından da Google Play mağazasında yasaklanan Epic Games; hakkını mahkemelerde arayacağını belirtmişti. Ne varki stüdyonun Apple’a karşı ayrı bir kini var gibi.

    Protesto turnuvası

    Fortnite oyunu iki mağazadan da kaldırıldı ancak Apple ile Epic Games arasında sürtüşme yaşanmış ve Apple bastıran taraf olmuştu. Görünen o ki Epic Games bunu hazmedemedi ve protesto amaçlı bir turnuva başlattı.

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    Free Fortnite adıyla başlayan turnuvada Apple’ın 1984 yılındaki gökkuşağı renkleri ve bir lama logosu kullanılmış. Metinde de Apple’ın kullandığı fontlar dikkat çekiyor. Turnuvada sıralamaya giren oyuncuların bu logoyu taşıyan hediyelik eşya kazanma şansı olacak.

    Epic Games ayrıca Free Fortnite baskısı yapmak isteyenleri de unutmamış. Tişört ve şapkalar için baskı yapmak isteyenler firmanın sitesinde gerekli dosyaları indirebilirler. Firma mutlaka metin ve lama logosunun beraber kullanılmasını istiyor.

    Lama logosu



    https://www.slashgear.com/epic-pokes-at-apple-again-this-time-with-free-fortnite-asset-pack-22634598/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yuhaser (yusuf filik) 3 gün en beğenilen
    Ya o değilde Apple ın sunduğu bahane çok komik. Müşterilerimiz için koyduğumuz kurallar bla bla bla. Ulan müşteri için %30 mu kesilir.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 3 gün (düzenlendi) yuhaser
    Hiç Apple hizmetlerini kullanmadığın belli . Destek olsun, cihazlarda sunduğu güvenlilik olsun bunların hepsini bu ücretler sayesinde sunuyor. Bunlar olmasa Apple bugünkü Apple olmazdı.
    Hiç Apple hizmetlerini kullanmadığın belli [resim] . Destek olsun, cihazlarda sunduğu güvenlilik olsun bunların hepsini bu ücretler sayesinde sunuyor. Bunlar olm...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    ismailşanlı 1 gün
    güzel olmuş böyle güzel atışmaları seviyorum
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    Dediğimdedik 2 gün yeni yorumcu
    Bu kavganın ne ile sonuçlanacağını çok merak ediyorum
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Devletin köprü, yol, okul, altyapı, silah sistemleri vesaire için aldığı vergiye çok olur mu diyenler Apple söz konusu olunca yüzde 30 hakkı kardeşim diyor. Çok enteresan.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 2 gün
    Pazar değeri 2 trilyon dolarla rekor kırmış firmaya sen kim oluyorsun da kafa tutuyorsun, heeey Epic Games sen kimsin be! Hem adamın mağazasında uygumala yayınlayacaksın hem de kazancından komisyon vermeyeceksin! Adam gelecek senin dükkanını kiralayacak, eşek yüküyle de para kazanacak ama san kira ödemeyeceksin, oldu! İstediğin kadar protesto yap, kaybeden sen olacaksın.
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    zunerall (Hindu Papanreu) 2 gün
    Epic'in tutumu bence tamamen iki yüzlülük. Hiçbir şekilde samimi bulmuyorum. Komisyon miktarına itirazı olabilir amenna. Komisyon azdır/çoktur tartışmasında da değilim.

    Madem komisyon yüksekti, niye en başında her şeye "tamam" deyip uygulamanı yayınladın? Adamların kuralları var ve bunu da açık açık belirtiyorlar. Ama diyorsun ki ben bunu tanımıyorum, kuruş komisyon vermeden kendi üzerimden de oyun-içi satış yaparım. Sebep? Adamlar uygulama mağazasını hayrına mı işletiyor?

    Aynı komisyonu aynı oranda Google da alıyor. Hani nerede Google'a itiraz? Madem komisyon miktarına savaş açıyorsun, hepsine yürü. Niye sadece Apple?

    Tekelcilik vs. ayaklarına yatıp mağduru oynuyorlar, Epic'e özel oyunlar ne iş? Steam'e gelmesi için 1 yıl bekleyen, son dakika Steam'den çekilen oyunlar? Oyuncular Epic'e gelsin diye dünyanın hile/hurdası ama iş kendine gelince veryansın ediyorlar...
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    435 2 gün zunerall
    Konu tam bilinmeden yorum yapınca böyle oluyor.

    Google ve diğer tüm markalarda alternatif store olabiliyor. Apple ürünlerinde AppStore zorunlu. Dolayısıyla bu tekeldir, zaten rekabete aykırı davranıp kafana göre hak talep edemezsin.



    Mesela Amazon ve spotify gibi şirketlerin %15 ödediği biliniyor. AppStore ‘daki oyunların %70 epic’in ürettiği unreal motoruyla yapıldığını düşünürsek epic de benim neyim eksik diyebilir. Windows kullanan tüm PC’lerden Microsoft cebren %30 ücret talep etse buna karşı çıkmaz miydin?

    Çıkarsan senin bu tavrın iki yüzlülük olur.



    adamların çekilmesinin Apple cihazlarda oyun dünyasının bitmesi demek olur. Kısacası epic boş şirket değil, ayrıca bu savaşa gireceğine, diğerlerinin yaptığı gibi %30 arttırır fiyatı bu ücreti sana bana ödetebilirdi. Bu şirkete iki yüzlü demek cehaletten başka bir şey değil.
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Epic neyse de Wordpress'e yaptıkları ne ahlaki ne hukuki.
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    3qzotix (bekir yıldız) 3 gün
    Apple Çin'li bir firma olsaydı ABD tekelcilikten dolayı Apple'a en az 50milyar dolarlık bir dava açmıştı.
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    TearsForFears 3 gün
    Apple'da tekel var o mağaza harici oyuna ulaşamıyorsun. Ama androidde böyle sıkıntı yok apk yi indir kur oyna. O yüzden apple ın bu tekelciliği kırmak lazım.
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    DARTH_BLACK 3 gün
    tüketici tarafında apple haksızdır.Bu tip olaylarda apple ın tekelci zihniyeti kabul edilmemeli,epic games davasında haklıdır.
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    *GameOver* (Durukan ) 3 gün (düzenlendi)
    free reklam güzel olmuş fortnite severek oynasam da apple sonuna kadar haklı bu konuda
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    6446 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    uygulama haber, free fortnite ve Yazılım
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