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Honda, Avrupa'daki elektrifikasyon sürecini hızlandırıyor. Japon üretici, satışa sunacağı iki yeni crossover'ın ipuçlarını paylaştı. Bunlardan bir tanesi hibrit, diğeri de tamamen elektrikli olacak.

e:Ny1 olarak adlandırılan Honda elektrikli crossover prototipi 2023'te piyasaya sürülecek. B-SUV olarak karşımıza çıkacak modelin Honda-e'de kullanılan platformun uzatılmış bir versiyonu üzerine inşa edilmesi mümkün. Elektrikli araç dünyasında Honda ürün gamının çekirdeğini oluşturacağı belirtilen modelin tasarım dili yeni HR-V'ye çok benziyor.

Elektrikli crossover'ın teknik detayları henüz belli değil ancak isminden dolayı daha önce Çin'de tanıtılan e:NS1 ve e:NP1 konseptleriyle ilişkisi olma ihtimali düşünülebilir. Söz konusu konseptlerde Çin'deki ölçümlere göre 500 km'ye kadar sürüş menzili sağlayacağı söylenen 68.8 kWsa'lik batarya paketi kullanıldığı belirtilmişti.

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Herhangi bir isimle anılmayan Honda hibrit crossover ise C-SUV olarak karşımıza çıkacak. Araçla ilgili paylaşılan çizim görselleri oldukça tanıdık çünkü Kuzey Amerika'da satılacak yeni HR-V'nin ön gösterimi olarak da bu görseller kullanılmıştı. Bu da aynı modelin Avrupa'ya özel hibrit motor ve farklı bir isimle gelebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Yeni modelin de Honda'nın e:HEV isimli full hibrit teknolojisini kullanması mümkün.

Bunun dışında düz siz değerli okurlarımızla paylaştığımız yeni Civic e:HEV de yakında Avrupa'daki ürün gamına katılacak. Ayrıca yeni nesil CR-V de hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarla piyasaya sürülecek.

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Honda, yeni elektrikli SUV modelinin görsellerini paylaştı