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    Honda, yeni elektrikli SUV modelinin görsellerini paylaştı

    Avrupa pazarı için kısa vadede iki yeni SUV planlayan Honda, bu araçların ipucu görsellerini paylaştı. Yeni HR-V'ye çok benzeyen model tamamen elektrikli, çizimleri paylaşılan araç ise hibrit olacak.
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    Honda, yeni elektrikli SUV modelinin görsellerini paylaştı
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    Honda, Avrupa'daki elektrifikasyon sürecini hızlandırıyor. Japon üretici, satışa sunacağı iki yeni crossover'ın ipuçlarını paylaştı. Bunlardan bir tanesi hibrit, diğeri de tamamen elektrikli olacak.

    e:Ny1 olarak adlandırılan Honda elektrikli crossover prototipi 2023'te piyasaya sürülecek. B-SUV olarak karşımıza çıkacak modelin Honda-e'de kullanılan platformun uzatılmış bir versiyonu üzerine inşa edilmesi mümkün. Elektrikli araç dünyasında Honda ürün gamının çekirdeğini oluşturacağı belirtilen modelin tasarım dili yeni HR-V'ye çok benziyor.

    Elektrikli crossover'ın teknik detayları henüz belli değil ancak isminden dolayı daha önce Çin'de tanıtılan e:NS1 ve e:NP1 konseptleriyle ilişkisi olma ihtimali düşünülebilir. Söz konusu konseptlerde Çin'deki ölçümlere göre 500 km'ye kadar sürüş menzili sağlayacağı söylenen 68.8 kWsa'lik batarya paketi kullanıldığı belirtilmişti.

    Herhangi bir isimle anılmayan Honda hibrit crossover ise C-SUV olarak karşımıza çıkacak. Araçla ilgili paylaşılan çizim görselleri oldukça tanıdık çünkü Kuzey Amerika'da satılacak yeni HR-V'nin ön gösterimi olarak da bu görseller kullanılmıştı. Bu da aynı modelin Avrupa'ya özel hibrit motor ve farklı bir isimle gelebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Yeni modelin de Honda'nın e:HEV isimli full hibrit teknolojisini kullanması mümkün.

    Bunun dışında düz siz değerli okurlarımızla paylaştığımız yeni Civic e:HEV de yakında Avrupa'daki ürün gamına katılacak. Ayrıca yeni nesil CR-V de hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarla piyasaya sürülecek. 

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