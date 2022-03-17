Apple tedarikçisi Foxconn, Suudi Arabistan'da yeni fabrika kurmayı düşünüyor

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Apple'ın ana tedarikçilerinden biri olan Foxconn, gelen haberlere göre bölgede yeni bir fabrika inşası için Suudi Arabistan ile görüşüyor. Şirket, ülkede 9 milyar ABD Doları değerinde bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

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Wall Street Journal'ın raporuna göre, Foxconn bu tesisi mikroçipler, elektrikli araç bileşenleri ve diğer elektroniklerin üretimi için kullanacak. Raporda, Suudi Arabistan'ın şu anda Foxconn'un “dökümhane” olarak da bilinen çift hatlı yarı iletken fason üretim fabrikası kurma teklifini gözden geçirdiği belirtilmiş. İnşa edilecek bu yeni tesis Neom bölgesinde yer alacak. Konuya yakın kaynaklara göre Neom'un, şu anda çölde geliştirilmekte olan teknoloji odaklı bir şehir devleti olduğu bilinmekte.

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Foxconn'un bir sonraki hedefi Birleşik Arap Emirlikleri

Şimdilik dev şirket ve Suudi Arabistan makamları bu haber hakkında henüz resmi bir yorum yapmış değil. Foxconn, Cupertino merkezli teknoloj devi Apple'In önemli bir tedarikçisi konumunda. Ancak son zamanlarda faaliyetlerini tüketici elektroniği ürünlerinin dışına doğru genişletiyor. Şirket, son dönemde otomobil endüstrisinde popüler hale gelen elektrikli araçları da kapsayacak şekilde üretimini çeşitlendirmekte.

Bu haber aynı zamanda ABD ve Çin arasında süregelen sürtüşmelerin ortasında su yüzüne çıktı. Foxconn, Suudi Arabistan dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nde de potansiyel olarak bir üretim projesi inşa etmeyi planlıyor. Şirket bir başka deyişle, tüketici elektronik cihazlarıyla ilgili olmayan teknolojiler için üretim tesislerini Çin dışına taşımayı planlıyor.

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