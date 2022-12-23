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    Anlık Bildirim

    Fragmanlarda aldatıcılığa son

    Film yapımcılarının merak uyandırmak için fragmanlarda yaptığı aldatıcı sahneler mahkemelik oldu. Mahkeme fragmanların izleyici aldatmaması yönünde karar verdi. 
    Oy Ver
    Fragman Tam Boyutta Gör
    Fragman tanımı vizyona girmeden önce bir filmin çok da spoiler vermeden bazı önemli anlarını izleyiciye sunmaktır. Özellikle son yıllarda Marvel filmleri odaklı olmak üzere fragman konusunda büyük eleştiriler gelmeye başlamıştı.

    İzleyicileri meraklandırmak ve sinemalara çekmek için sahnelerde karakterler yok ediliyor veya olmayan bir sahne fragmana ekleniyordu. Yani izleyici aldatılıyordu. Örneğin Morbius fragmanında Örümcek Adam posterine bir sahnede yer verilmesi büyük heyecan uyandırmış ancak filmin post-credit sahnelerinde bile böyle bir posterin olmadığı anlaşılmıştı. Bu konu da bir hayli eleştiri almıştı. ABD mahkemeleri buna bir dur dedi.

    Fragmanlarda aldatıcılık olmayacak

    2019 yılında vizyona giren Yesterday adlı filmde aktris Ana de Armas’ın rolü olmamasına rağmen fragmanda yer alması bu kez davalık oldu. ABD bölge mahkemesi fragmanlarda kesinlikle izleyiciyi aldatmaya yönelik sahneler olamayacağına yönelik karar verdi.

    Yani bundan sonra fragmanda izlediği sahneler ile sinemada izlediği sahneler arasında aldatıcılık olduğunu düşündüğünde insanlar hakkını arayabilecekler. Özellikle Marvel ve Sony’nin gelecek filmlerinde fragmanlar artık aldatıcı olamayacak diyebiliriz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 22 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 26 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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