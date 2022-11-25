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    Fransa okullarda Microsoft Office 365 ve Google Workspace kullanımını yasakladı!

    Google'ın çevrim içi ofis yazılımlarını bir araya getiren Google Workspace ile Microsoft'un çevrim içi ofis yazılımlarını bir çatı altında toplayan Office 365 artık Fransa'daki okullarda yasak: Neden?
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    Google Workspace Tam Boyutta Gör
    Apple, Google, Microsoft ve diğer bazı büyük teknoloji firmaları genellikle kullanıcıların verilerini saklamak konusunda sorunlar yaşıyor. Fransa yönetimi çocukların verilerini korumak için yeni önlemler aldı.

    Fransa'dan Office 365 ve Google Workspace kararı

    Fransa Ulusal Eğitim ve Gençlik Bakanı okulların Microsoft Office 365 ve Google Workspace'in ücretsiz sürümlerini kullanmaması gerektiğini ifade etti. Bu açıklama Avrupa Birliği'nin bulut veri güvenliği ve veri gizliliği kuralları konusundaki endişesini yansıtıyor.

    Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Philippe Latombe, Milli Eğitim Bakanı Pap Ndiaye'ya Microsoft Office 365 için yayımlanan ücretsiz sürümün cazip ancak yasalara uygun olmadığını söyledi. Fransa kendi vatandaşlarına ait olan bilgilerin ABD menşeli olan bulut hizmetlerinin bünyesinde yer almasından memnun değil.

    Microsoft Office 365 Tam Boyutta Gör
    Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili bildiriye göre Fransız kamu ihale sözleşmelerinde artık ücretsiz hizmet tekliflerini kabul eden bir beyan yer alamayacak. Bu nedenle ücretsiz hizmet teklifleri ana hatlarıyla kamu alımları kapsamı dışında olacak.

    Fransız yetkililer ABD'de veri depolayan Microsoft ve Google bulut hizmetlerinin GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ve Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2020 yılında yayımlanan, verilerin sınır ötesi paylaşımına ilişkin bir karar olan Schrems II yönergelerine aykırı bir iş yaptığını ifade etti. Fransa bu yazılımların ücretli sürümleri için de aynı görüşe sahip.

    ABD yasaları Avrupa Birliği mahkemesine göre Avrupa Birliği Gizlilik Standartları için yayımlanan kararlarla uyumsuz. Microsoft ve Google ikilisi Fransa'nın bu kararı ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapmadı.

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