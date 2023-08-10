Fransa, kripto düzenlemesi MiCA için hazırlıklarını sürdürüyor

Avrupa Birliği’nin hazırladığı MiCA ise Avrupa’daki ülkelerin radarında. Avrupa Birliği ülkesi Fransa'nın düzenleyici kurumu AMF, yeni bir duyuru yayımladı. Bu duyuruya göre, Avrupa Birliği’nin kripto düzenlemesi MiCA’ya daha iyi uyum sağlamak için Fransa’da işler değişiyor. AMF, kripto firmaları için kayıt gerekliliklerini değiştirdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AMF, şunları söyledi:
“Bir hatırlatma olarak, 1 Ocak 2024'ten önce basit bir kayıt alan DASP'ler bir "büyükbaba" maddesinden yararlanır ve bu tarihten önce geçerli olan çerçeveye tabi olmaya devam eder.”
Fransa’nın düzenleyici kurumu, yeni gereklilikleri, bundan sonraki süreçte ülkede hizmet vermek isteyen yeni oyunculara zorunlu tutacak. Ayrıca ülkede zaten onaylı bir şekilde hizmet veren kripto şirketleri de hızlı prosedürlerden geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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