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    Fransa, kripto düzenlemesi MiCA için hazırlıklarını sürdürüyor

    Avrupa Birliği’nin kripto düzenlemesi MiCA’ya hazırlanan Fransa, kripto kuruluşları için kayıt gerekliliğini değiştirdi. AB'nin MiCA düzenlemesi, Fransa'da yürürlüğe girecek.
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    Fransa, kripto düzenlemesi MiCA için hazırlıklarını sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para birimlerinin benimsenmesi artış göstermeye devam ederken, ülkelerin bu sektöre yönelik hazırlıkları da sürüyor. Birçok ülke, kripto düzenlemelerinin sert olması gerektiği yönünde düşünürken, bazı ülkelerin daha yapıcı tavır sergilemesi ise dikkat çekiyor.

    Avrupa Birliği’nin hazırladığı MiCA ise Avrupa’daki ülkelerin radarında. Avrupa Birliği ülkesi Fransa'nın düzenleyici kurumu AMF, yeni bir duyuru yayımladı. Bu duyuruya göre, Avrupa Birliği’nin kripto düzenlemesi MiCA’ya daha iyi uyum sağlamak için Fransa’da işler değişiyor. AMF, kripto firmaları için kayıt gerekliliklerini değiştirdi.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AMF, şunları söyledi:

    “Bir hatırlatma olarak, 1 Ocak 2024'ten önce basit bir kayıt alan DASP'ler bir "büyükbaba" maddesinden yararlanır ve bu tarihten önce geçerli olan çerçeveye tabi olmaya devam eder.”

    Fransa’nın düzenleyici kurumu, yeni gereklilikleri, bundan sonraki süreçte ülkede hizmet vermek isteyen yeni oyunculara zorunlu tutacak. Ayrıca ülkede zaten onaylı bir şekilde hizmet veren kripto şirketleri de hızlı prosedürlerden geçecek.

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