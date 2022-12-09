FromSoftware’in yeni oyunu Armored Core VI'in çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı

Saygın stüdyo, on yıllık uyku halinin ardından Armored Core serisini yeniden hayata döndürüyor. İyi olan tarafı ise Armored Core VI: Fires of Rubicon çok da uzakta değil. Yapılan açıklamaya göre oyun 2023 yılında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Steam platformlarına çıkışını yapacak.
10 yıl sonra ilk Armored Core
Bildiğimiz tek şey, kendi makinenizi bir araya getirebilecek ve görünüşe göre yavaş, sabit hareketlerle çevreyi özgürce keşfedebilecek olmamız. Fragmanın YouTube açıklamasında düşmanlarla savaşırken daha dinamik hareketler kullanılabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda silahların kullanıldığı ve yakın dövüşe girilebildiği de belirtilmekte.
2012'deki Armored Core V'ten bu yana ilk ana oyun Armored Core oyunu olacak olan Armored Core VI: Fires of Rubicon için beklenti daha doğrusu seviye biraz yüksek. Zira Elden Ring'in büyük başarısından sonra, FromSoftware’in standartları son derece yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım