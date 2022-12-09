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    FromSoftware’in yeni oyunu Armored Core VI'in çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı

    The Game Awards kapsamında Elden Ring’in arkasındaki isim FromSoftware, on yıldır ölü olan markayı canlandırdığını duyurdu. Firma, Armored Core VI çıkış tarihini resmen açıkladı.
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    Armored Core VI: Fires of Rubicon Tam Boyutta Gör
    The Game Awards etkinliğinde yılın oyunları ve ödülleri verilirken aynı zamanda yeni oyunlar hakkında da önemli duyurular gerçekleştirildi. Yılın oyunu olan Elden Ring’in arkasındaki dev firma FromSoftware, etkinlikle ilgi çekici bir duyuru gerçekleştirdi: Armored Core VI: Fires of Rubicon.

    Saygın stüdyo, on yıllık uyku halinin ardından Armored Core serisini yeniden hayata döndürüyor. İyi olan tarafı ise Armored Core VI: Fires of Rubicon çok da uzakta değil. Yapılan açıklamaya göre oyun 2023 yılında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Steam platformlarına çıkışını yapacak.

    10 yıl sonra ilk Armored Core

    FromSoftware Tam Boyutta Gör
    Yayıncı Bandai Namco, paylaşmış olduğu fragman videosunda kıyamet olayının korlarından ortaya çıkan robotları gösteriyor. Yayınlanan video herhangi bir hikaye detayını vermiyor, en azından ilk görünüşte böyle bir detayı yakalayamadık ancak çok da önemli değil. Zira videodaki sahneler o kadar güzel görünüyor ki hikayenin arka plana atılmasını kotarıyor.

    Bildiğimiz tek şey, kendi makinenizi bir araya getirebilecek ve görünüşe göre yavaş, sabit hareketlerle çevreyi özgürce keşfedebilecek olmamız. Fragmanın YouTube açıklamasında düşmanlarla savaşırken daha dinamik hareketler kullanılabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda silahların kullanıldığı ve yakın dövüşe girilebildiği de belirtilmekte.

    2012'deki Armored Core V'ten bu yana ilk ana oyun Armored Core oyunu olacak olan Armored Core VI: Fires of Rubicon için beklenti daha doğrusu seviye biraz yüksek. Zira Elden Ring'in büyük başarısından sonra, FromSoftware’in standartları son derece yüksek.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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