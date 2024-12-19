Sony, Elden Ring’in arkasındaki şirketin en büyük hissedarı oldu: Satın alma yok

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Tam Boyutta Gör Manga, anime, film ve video oyunları dünyasında yüzlerce ürünü olan, aynı zamanda Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro gibi kült haline gelen video oyunlarını geliştiren FromSoftware’in sahibi olan Kadokawa, Sony ile kapsamlı bir ortaklık kurdu. Daha önceki raporlar Sony’nin şirketi satın alacağına işaret ediyordu ancak yeni resmi gelişme derin bir ortaklığın sağlandığını gösteriyor.

Satın alma yok, kapsamlı ortaklık var

Sony, yaptığı açıklamada Japon medya devi Kadokawa'nın hisselerindeki payını 320 milyon dolarlık yatırımla yüzde 10 seviyesine artırarak şirketteki en büyük hissedar haline geldiğini duyurdu. Bu stratejik sermaye ve iş birliği anlaşması, Kadokawa'nın bağımsızlığını korumasını garanti ederken, iki şirket arasındaki küresel projelere yönelik ortaklık kapılarını aralıyor.

Kadokawa, özellikle oyun tutkunları arasında FromSoftware’in ana şirketi olarak biliniyor. FromSoftware, geçtiğimiz yıllarda Elden Ring gibi oyunlarla büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak bu yeni iş birliği, sadece oyunlarla sınırlı kalmayıp anime, dizi ve film sektörlerinde de önemli atılımlar yapılmasını hedefliyor.

Daha çok Kadokawa içeriği gelecek

Tam Boyutta Gör Sony, Kadokawa'nın fikri mülkiyetlerini (IP) daha geniş bir yelpazede değerlendirmeyi planlıyor. Yapılan açıklamalara göre, Kadokawa’nın IP’leri, Sony’nin desteğiyle hem anime hem de uyarlama yapımları olarak dünya genelinde tanıtılacak. Ayrıca, Kadokawa anime ve oyunlarının küresel dağıtımı genişletilecek, sanal prodüksiyon ve insan kaynağı geliştirme projeleriyle de yeni teknolojilere odaklanılacak.

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Kadokawa CEO’su Takeshi Natsuno, “Sony ile bu sermaye ve iş birliği iş birliği anlaşmasını imzaladığımız için çok memnunuz.” Kadokawa, bu ortaklık ile IP üretim yeteneklerini güçlendirmenin yanı sıra IP'lerini küresel pazarda daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı, Sony’nin desteğiyle medya seçeneklerini artırarak IP değerini en üst seviyeye çıkarmak istiyor.

Sony Başkanı Hiroki Totoki ise Kadokawa’nın zengin IP ekosistemiyle Sony’nin küresel eğlence alanındaki uzmanlığını birleştirerek, Kadokawa’nın ‘Küresel Medya Karışımı’ stratejisini ve Sony’nin uzun vadeli vizyonu olan ‘Yaratıcı Eğlence Vizyonu’nu hayata geçirmeyi hedefleyeceklerini söyledi.

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Sony, Elden Ring’in arkasındaki şirketin en büyük hissedarı oldu