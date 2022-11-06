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    Qualcomm hisseleri düştü, işe alımlara ara verildi

    2022 yılını mobil cihaz ve Nesnelerin İnterneti satışları sayesinde kayıp yaşamadan geçiren Qualcomm son çeyrekte duvara toslayabilir. Firma beklentilerini düşürmüş durumda. 
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    Qualcomm Tam Boyutta Gör
    Mobil dünyanın en büyük ikinci yonga tedarikçisi durumundaki Qualcomm global krizden nasibini alıyor. Gelirleri arttırmayı başaran firma geleceğe dair umut veremediği için hisselerinde düşüş yaşadı.

    Qualcomm zor günlere hazırlanıyor

    Açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarına göre Qualcomm’un elde ettiği gelir 11.39 milyar dolar ile hem yıllık hem de çeyrek bazda artış gösterdi. Net kâr ise 2.87 milyar dolar ile yine yükselişe imza attı.

    Mobil cihazlardan elde edilen gelir 6.57 milyar dolar ile yüzde 40 arttı. Nesnelerin İnterneti bölümü 1.92 milyar dolar ile yüzde 24 artarken lisans bölümü de 1.44 milyar dolar ile yüzde 8 düşüş gösterdi.

    Bununla birlikte akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk firmanın planlarını da olumsuz etkiliyor. Yılın dördüncü çeyreği için 10 milyar civarında bir gelir beklentisi var ve analizlerin oldukça altında kaldı. Ayrıca 2023 başından itibaren işe alımlar da durduruluyor. Böylece biraz daha fazla kaynak ayırabilme imkânı olacak. Bu belirsizlik nedeniyle Qualcomm’un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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