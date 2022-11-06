Qualcomm hisseleri düştü, işe alımlara ara verildi

Qualcomm zor günlere hazırlanıyor
Açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarına göre Qualcomm’un elde ettiği gelir 11.39 milyar dolar ile hem yıllık hem de çeyrek bazda artış gösterdi. Net kâr ise 2.87 milyar dolar ile yine yükselişe imza attı.
Mobil cihazlardan elde edilen gelir 6.57 milyar dolar ile yüzde 40 arttı. Nesnelerin İnterneti bölümü 1.92 milyar dolar ile yüzde 24 artarken lisans bölümü de 1.44 milyar dolar ile yüzde 8 düşüş gösterdi.
Bununla birlikte akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk firmanın planlarını da olumsuz etkiliyor. Yılın dördüncü çeyreği için 10 milyar civarında bir gelir beklentisi var ve analizlerin oldukça altında kaldı. Ayrıca 2023 başından itibaren işe alımlar da durduruluyor. Böylece biraz daha fazla kaynak ayırabilme imkânı olacak. Bu belirsizlik nedeniyle Qualcomm’un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence