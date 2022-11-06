Qualcomm hisseleri düştü, işe alımlara ara verildi

Tam Boyutta Gör Mobil dünyanın en büyük ikinci yonga tedarikçisi durumundaki Qualcomm global krizden nasibini alıyor. Gelirleri arttırmayı başaran firma geleceğe dair umut veremediği için hisselerinde düşüş yaşadı.

Qualcomm zor günlere hazırlanıyor

Açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarına göre Qualcomm’un elde ettiği gelir 11.39 milyar dolar ile hem yıllık hem de çeyrek bazda artış gösterdi. Net kâr ise 2.87 milyar dolar ile yine yükselişe imza attı.

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Mobil cihazlardan elde edilen gelir 6.57 milyar dolar ile yüzde 40 arttı. Nesnelerin İnterneti bölümü 1.92 milyar dolar ile yüzde 24 artarken lisans bölümü de 1.44 milyar dolar ile yüzde 8 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk firmanın planlarını da olumsuz etkiliyor. Yılın dördüncü çeyreği için 10 milyar civarında bir gelir beklentisi var ve analizlerin oldukça altında kaldı. Ayrıca 2023 başından itibaren işe alımlar da durduruluyor. Böylece biraz daha fazla kaynak ayırabilme imkânı olacak. Bu belirsizlik nedeniyle Qualcomm’un hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

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