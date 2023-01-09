Tam Boyutta Gör Milyonlarca yatırımcıyı mağdur eden kripto para borsası FTX, iflasından önce keyfi harcamalara 40 milyon dolar harcadı. Mahkeme belgelerinde ortaya çıkan veriler, çarpıcı harcamaları kamuoyuna sundu.

Lüks otel ve konaklamaya 15 milyon dolar harcanırken, söz konusu miktarın yaklaşık 6 milyon dolarlık kısmı Albany Hotel isimli bir tatil bölgesinde gerçekleşti. Sam Bankman Fried‘ın da tutuklanmadan önce burada yaşadığı biliniyordu.

Kripto para borsası FTX, iflas ederek geçtiğimiz yıla damga vurdu. Büyük bir çöküş senaryosuyla gündeme gelen borsa, milyarlarca doların buharlaşmasına yol açtı. Bir milyondan fazla yatırımcının mağdur olmasına yol açan çöküş, hukuksal süreçleri de beraberinde getirdi.

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Devam eden FTX mahkemeleri, birçok çarpıcı bilgileri de öne çıkarıyor. Son olarak Busines Insider’ın mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre FTX Digital Markets, ‘likidite sorunları’ nedeniyle Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmadan önce geçen sene Ocak ve Eylül arasındaki 9 aylık dönemde 40 milyon dolar harcadı.

Belgeler, eğlence harcamalarının 7 milyon doları bulduğunu öne sürdü. 4 milyon dolarlık harcama da özel uçuşlara yapıldı. Bir FTX çalışanı, bu harcamaları için "tarikat benzeri" şeklinde yorum yapmıştı. Ayrıca Sam Bankman-Fried, 3 Ocak’ta mahkeme karşısına çıkmış ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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FTX iflastan önce lüks şeylere 40 milyon dolar harcamış