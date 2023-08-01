FTX’in yeniden yapılanma hamlesi: Offshore

Tam Boyutta Gör Kasım 2022’de yaşadığı çöküş ile birlikte kripto para ekosistemine bir darbe vuran FTX, yeniden canlanma planlarına devam ediyor. FTX, Offshore borsasının yeniden açılması gündemde. FTX tarafından sunulan taslak planda, borçlular ve alacaklılar için verilen detaylar dikkat çekti.

FTX borsasının çöküşünden sonra, hak iddia edenler de oldu. FTX de bu iddiaların sahipleri için bir duyuru yayınladı. Şirket, bir Offshore borsası işletmek üzere yeni bir şirket kurabileceğini söyledi. Bu kişiler, yeni şirkette hisse senedi, token ya da diğer varlıkları elinde tutabilecek.

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Yayımlanan taslakta, FTX Orfshore borsasını kullananların dotcom müşterileri ve FTX ABD kullanıcılarının ABD müşterileri olarak sınıflandırılacağı bilgisi yer alıyor. Dotcom müşteriler kolaylık sınıfına yapılan dağıtımlar ve giderler hariç varlık havuzunda elde edilen gelirden orantılı pay alabilecek. Ayrıca, Offshore platformunu işletmek için üçüncü taraf yatırımcılarla bir şirket kurmak da önerildi. Alternatifler arasında birleşme benzeri bir işleme girmek de var.

FTX'in danışmanları ayrıca, bu tür token’ların "hisse senedi benzeri özellikleri" nedeniyle FTT token’ları hesabına herhangi bir geri ödeme yapılmamasını tavsiye ediyor.Son olarak, Açıklamanın ardından FTT'nin değeri yüzde 17 artarak 1,58 dolara yükseldi.

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