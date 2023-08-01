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    Bir milyon dolarlık Ethereum cüzdanı 8 yıllık uykudan uyandı

    Ethereum'un ilk halka arza katıldığı düşünülen ve içerisinde 1,2 milyon dolar olan bir ETH cüzdanı harekete geçti.                                                
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    Bir milyon dolarlık Ethereum cüzdanı 8 yıllık uykudan uyandı
    Neredeyse 8 yıldır derin bir uykuda olan Ethereum cüzdanı, sonunda uyandı. Söz konusu cüzdanın Ethereum’un halka arz sürecine katılan bir cüzdan olduğu öğrenildi. Cüzdanda yer alan 641 ETH, başka bir adrese taşındı. Günümüz kuruyla 641 ETH, 1,2 milyon dolara denk geliyor.

    8 yıllık uykusundan uyanan Ethereum cüzdanı, harekete geçti. Lookonchain’in verilerine göre, cüzdandaki ETH’ler stake için taşındı. Bu arada verilere göre, ETH’nin fiyatı daha 0,31 dolarken cüzdan, 2.000 ETH almıştı. Bu da yaklaşık 3.000 gün öncesine denk geliyor. Toplam miktar bugün, 3,72 milyon doların üzerinde.

    Son zamanlarda uyanan cüzdanların sıklığı dikkat çekiyor. Temmuz ayında, yine 8 yıldır uyuyan başka bir cüzdan daha uyanmıştı. Erken dönem ETH alıcısı, 116 milyon dolarlık bir transfer ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Cüzdanlar neden uyanıyor?

    Aslında bu sorunun net bir yanıtı yok. İlk katılımcıların yaptığı hareketler çoğunlukla token alım-satımı, cüzdan adresi güncellemesi ya da kâr realizasyonu amacıyla yapılıyor. Aynı zamanda kullanıcıların varlıklarını çeşitlendirmek istemesi de başka bir sebep.

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