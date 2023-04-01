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    Anlık Bildirim

    FTX’ten Avrupa’da geri ödeme adımı

    FTX, Avrupa’da geri ödemeler için bir web sitesi oluşturdu. Finance Magnates’in haberine  göre, ilgili web sitesinin Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandığı bildirildi. 
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    FTX’ten Avrupa’da geri ödeme adımı Tam Boyutta Gör
    FTX, Avrupa’da geri ödemeler için bir web sitesi oluşturdu. Finance Magnates’in haberine  göre, ilgili web sitesinin Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandığı bildirildi. 

    FTX, yaklaşık 5 ay sonra Avrupa’da geri ödemeler için adım attı. FTX’in Avrupa birimi FTX EU, Avrupalı yatırımcıların para çekme talebi yapabileceği bir web sitesini kullanıma açtığını açıkladı. Gönderilen mailde FTX Eu kullanıcılarının fiat bakiyelerini talep edebileceği aktarıldı. FTX Europe’un açıklamasında, iflastan etkilenen müşterilere geri ödeme yapmaktan başka bir hizmet sağlamayacağı belirtildi.

    FTX EU, Avrupa ve Orta Doğu’da kullanılıyordu. Şirketin iflasından kaç kullanıcının etkilendiği tam olarak belli değil. FTX EU’nun Mart 2022’de kullanıma açıldığı göz önüne alındığında ise etkilenen kullanıcı sayısının çok fazla olmayabileceği ifade ediliyor. Kıbrıs düzenleyicisi, FTX EU’nun faaliyetlerini 9 Kasım’da durdurmuştu. 

    Öte yandan FTX Japonya, Şubat ayında 50 milyon dolarlık para çekimine izin vermişti. FTX Japonya, ödemelerin Liquid borsası üzerinden yapılacağını bildirmişti. Borsanın bazı operasyonlara başlamayı planladığı da belirtiliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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