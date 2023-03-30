Japonya’dan "Dijital Yen" adımı

Tam Boyutta Gör Japonya‘da dijital yen‘e yönelik çalışmalar sürüyor. Kısa süre sonra düzenlenecek bir panelde, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) iki yıldır yürüttüğü çalışmalar kapsamında dijital para birimi için genel bir çerçevenin oluşturulması tartışılacak

Japonya‘da Nisan ayında dijital yen testleri için pilot programın başlatılacağı açıklanmıştı. Rapora göre bakanlık, panelin görüşlerini dikkate alarak dijital yen tanıtımına hazırlanacağı bildirildi. Daha önce BOJ yetkilileri dijital yen ihraç etmek için somut planları olmadığını dile getirdi.

Japonya Maliye Bakanlığı, merkez bankası para birimi (CBDC) "dijital yen" için önümüzdeki ay bir uzman paneli düzenlemeyi planlıyor. Kriptolara yönelik sıkı düzenlemeleri ile bilinen Japonya‘nın dijital yen testlerine başlaması da bekleniyor.

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Diğer yandan G7‘nin şeffaflık ve tüketicileri koruyabilmek için kripto düzenlemelerini daha sert hale getireceği bildirilmişti. Bu yıl G7 zirvesine Japonya ev sahipliği yapacak. Hiroşima’daki toplantının ardından G-7 ülkeleri, daha sert kripto politikaları için ortak beyanda bulunacak.

Japonya, kripto için en sıkı düzenlemelere sahip ülkeler arasında yer alıyor. Düzenlemeler sayesinde FTX Japonya kullanıcıları, paralarını iflas eden kripto borsasından alabilmişti.

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