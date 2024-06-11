Tam Boyutta Gör 23 Mayıs'ta vizyona giren yeni Mad Max filmi Furiosa'dan beklentiler oldukça yüksekti. Neticede Mad Max: Fury Road son yılların en beğenilen aksiyon filmlerinden biri olmuştu ve çıkışının üzerinden geçen dokuz yılda sağlam bir hayran kitlesi yaratmıştı. Ancak ortaya çıkan sonuç bu beklentilerin çok altında kaldı

170 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Furiosa: A Mad Max Saga, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 58.9 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu büyüklükte bir film için bu rakam büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu kötü çıkışa rağmen Warner Bros. filmin sonraki haftalarda durumu biraz toparlayabileceğini umuyordu. Neticede film hem izleyenlerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyordu. Bu olumlu yorumların duyulmasıyla birlikte daha fazla izleyicinin filme gidebileceği düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Aksine Furiosa'nın gişe rakamları hızla aşağı düştü.

Bugün artık filmin Warner Bros.'a milyonlarca dolar kaybettireceği kesinleşmiş durumda. Şimdi asıl soru bu kaybın ne boyutta olacağı. Bu hafta sonu elde ettiği hasılata bakılırsa, Furiosa Warner Bros.'a 200 milyon dolar kaybettirebilir.

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Furiosa, Gişede 175 Milyon Doların Altında Kalabilir

Furiosa'nın bir önceki haftaya göre yüzde 60 azalan haftalık hasılatı 4.2 milyon dolara kadar düştü. Bu da filmin gişedeki yolcuğunu tamamladığında en iyi ihtimalle 175 milyon dolar hasılat yapmış olacağını gösteriyor. Filmin sadece bütçesini çıkarmak için bile 400-420 milyon dolar hasılat yapması gerektiği söyleniyordu. Bu da Warner Bros.'un en az 200 milyon dolarlık bir zararla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Bu tabloya baktığımızda, George Miller'ın çekmek istediği bir sonraki Mad Max filmine de veda edebiliriz. Böyle bir gişe felaketinin ardından Mad Max serisinin devam etme ihtimali neredeyse sıfır.

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Furiosa 200 milyon dolar zarara doğru gidiyor