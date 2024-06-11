170 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Furiosa: A Mad Max Saga, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 58.9 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu büyüklükte bir film için bu rakam büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu kötü çıkışa rağmen Warner Bros. filmin sonraki haftalarda durumu biraz toparlayabileceğini umuyordu. Neticede film hem izleyenlerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyordu. Bu olumlu yorumların duyulmasıyla birlikte daha fazla izleyicinin filme gidebileceği düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Aksine Furiosa'nın gişe rakamları hızla aşağı düştü.
Bugün artık filmin Warner Bros.'a milyonlarca dolar kaybettireceği kesinleşmiş durumda. Şimdi asıl soru bu kaybın ne boyutta olacağı. Bu hafta sonu elde ettiği hasılata bakılırsa, Furiosa Warner Bros.'a 200 milyon dolar kaybettirebilir.
Furiosa, Gişede 175 Milyon Doların Altında Kalabilir
Furiosa'nın bir önceki haftaya göre yüzde 60 azalan haftalık hasılatı 4.2 milyon dolara kadar düştü. Bu da filmin gişedeki yolcuğunu tamamladığında en iyi ihtimalle 175 milyon dolar hasılat yapmış olacağını gösteriyor. Filmin sadece bütçesini çıkarmak için bile 400-420 milyon dolar hasılat yapması gerektiği söyleniyordu. Bu da Warner Bros.'un en az 200 milyon dolarlık bir zararla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.
Bu tabloya baktığımızda, George Miller'ın çekmek istediği bir sonraki Mad Max filmine de veda edebiliriz. Böyle bir gişe felaketinin ardından Mad Max serisinin devam etme ihtimali neredeyse sıfır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.