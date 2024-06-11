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    Anlık Bildirim

    Furiosa, Warner Bros.'a 200 milyon dolar kaybettirebilir

    Gişede beklentilerin çok altında bir açılış yapan Furiosa, sonraki haftalarda da bu gidişatı tersine çeviremedi. Film, Warner Bros.'a 200 milyon dolardan fazla kaybettirebilir.
    Furiosa 200 milyon dolar zarara doğru gidiyor Tam Boyutta Gör
    23 Mayıs'ta vizyona giren yeni Mad Max filmi Furiosa'dan beklentiler oldukça yüksekti. Neticede Mad Max: Fury Road son yılların en beğenilen aksiyon filmlerinden biri olmuştu ve çıkışının üzerinden geçen dokuz yılda sağlam bir hayran kitlesi yaratmıştı. Ancak ortaya çıkan sonuç bu beklentilerin çok altında kaldı

    170 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Furiosa: A Mad Max Saga, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 58.9 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu büyüklükte bir film için bu rakam büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu kötü çıkışa rağmen Warner Bros. filmin sonraki haftalarda durumu biraz toparlayabileceğini umuyordu. Neticede film hem izleyenlerden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyordu. Bu olumlu yorumların duyulmasıyla birlikte daha fazla izleyicinin filme gidebileceği düşünülüyordu. Ama öyle olmadı.  Aksine Furiosa'nın gişe rakamları hızla aşağı düştü.

    Bugün artık filmin Warner Bros.'a milyonlarca dolar kaybettireceği kesinleşmiş durumda. Şimdi asıl soru bu kaybın ne boyutta olacağı. Bu hafta sonu elde ettiği hasılata bakılırsa, Furiosa Warner Bros.'a 200 milyon dolar kaybettirebilir.

    Furiosa, Gişede 175 Milyon Doların Altında Kalabilir

    Furiosa'nın bir önceki haftaya göre yüzde 60 azalan haftalık hasılatı 4.2 milyon dolara kadar düştü. Bu da filmin gişedeki yolcuğunu tamamladığında en iyi ihtimalle 175 milyon dolar hasılat yapmış olacağını gösteriyor. Filmin sadece bütçesini çıkarmak için bile 400-420 milyon dolar hasılat yapması gerektiği söyleniyordu. Bu da Warner Bros.'un en az 200 milyon dolarlık bir zararla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

    Bu tabloya baktığımızda, George Miller'ın çekmek istediği bir sonraki Mad Max filmine de veda edebiliriz. Böyle bir gişe felaketinin ardından Mad Max serisinin devam etme ihtimali neredeyse sıfır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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