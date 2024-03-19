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    Anlık Bildirim

    Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan fragman yayınlandı

    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Mad Max filmi Furiosa'dan bir fragman daha yayınlandı. Film, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterinin gençliğine odaklanıyor.
    Furiosa: A Mad Max Saga'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    George Miller'ın imzasını taşıyan Mad Max serisi, uzun yıllar beyazperdeden uzak kaldıktan sonra, 2015 yılında Fury Road ile muhteşem bir dönüş yaptı. Sinemaseverlere aksiyon dozunun hiç düşmediği çılgınca bir deneyim sunan Fury Road'un yakaladığı başarı, yeni Mad Max filmlerinin de önünü açmış oldu. George Miller'ın o günden beri üzerinde çalıştığı Furiosa: A Mad Max Saga, nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.

    24 Mayıs'ta vizyona girecek olan Furiosa için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros. Discovery, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Furiosa: A Mad Max Saga, Fury Road'un Öncesinde Geçiyor

    Furiosa, A Mad Max Saga, adından da anlaşılacağı üzere, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterine odaklanıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı karaktere bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor. Zira film hikâyeyi geriye sarıyor ve Furiosa karakterinin gençlik yıllarına odaklanıyor.

    Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel filmlerindeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmalar, Hemsworth'ün protez makyaj yardımıyla oldukça ilginç bir karaktere büründüğünü gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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