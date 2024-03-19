Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör George Miller'ın imzasını taşıyan Mad Max serisi, uzun yıllar beyazperdeden uzak kaldıktan sonra, 2015 yılında Fury Road ile muhteşem bir dönüş yaptı. Sinemaseverlere aksiyon dozunun hiç düşmediği çılgınca bir deneyim sunan Fury Road'un yakaladığı başarı, yeni Mad Max filmlerinin de önünü açmış oldu. George Miller'ın o günden beri üzerinde çalıştığı Furiosa: A Mad Max Saga, nihayet bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.

24 Mayıs'ta vizyona girecek olan Furiosa için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros. Discovery, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Furiosa: A Mad Max Saga, Fury Road'un Öncesinde Geçiyor

Furiosa, A Mad Max Saga, adından da anlaşılacağı üzere, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterine odaklanıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı karaktere bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor. Zira film hikâyeyi geriye sarıyor ve Furiosa karakterinin gençlik yıllarına odaklanıyor.

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Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel filmlerindeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmalar, Hemsworth'ün protez makyaj yardımıyla oldukça ilginç bir karaktere büründüğünü gösteriyor.

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