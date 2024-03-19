Yeni Mad Max filmi Furiosa'dan fragman yayınlandı

24 Mayıs'ta vizyona girecek olan Furiosa için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros. Discovery, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Furiosa: A Mad Max Saga, Fury Road'un Öncesinde Geçiyor
Furiosa, A Mad Max Saga, adından da anlaşılacağı üzere, ilk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterine odaklanıyor. Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı karaktere bu kez genç oyuncu Anya Taylor-Joy hayat veriyor. Zira film hikâyeyi geriye sarıyor ve Furiosa karakterinin gençlik yıllarına odaklanıyor.
Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy'a, Marvel filmlerindeki Thor rolüyle tanıdığımız Chris Hemsworth eşlik ediyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmalar, Hemsworth'ün protez makyaj yardımıyla oldukça ilginç bir karaktere büründüğünü gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.