Yeni Star Wars dizisi The Acolyte'tan beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Bu yaz izleyiciler ile buluşacak olan yeni Star Wars dizisi The Acolyte için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney+, dün diziden ilk afişi paylaştıktan sonra bugün de dizinin ilk fragmanını yayınladı. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin konusu da daha net bir şekilde anlaşılmış oldu.

The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi içlerinden bir tehlikenin yükselmekte olduğunu fark ediyor.

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The Acolyte, 4 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak

The Acolyte, Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyor. Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.

The Acolyte, geçtiği dönem aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan çağa denk geliyor. Nitekim dizide High Republic döneminde geçen Star Wars kitaplarından da bazı karakterler göreceğiz. Bunlardan ilki ise Vernestra karakteri olacak.

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