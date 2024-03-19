Yeni Star Wars dizisi The Acolyte'tan beklenen fragman geldi

The Acolyte, The Phantom Menace'da anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Karanlık tarafın yükselişine odaklanan dizi, Galaksi'nin farklı köşelerinde Jedilar'ın öldürülmesiyle başlıyor. Aydınlık tarafın hüküm sürdüğü bu barış döneminde Jedilar'ı kimin avladığını öğrenmeye çalışan Jedi Birliği, kendi içlerinden bir tehlikenin yükselmekte olduğunu fark ediyor.
The Acolyte, 4 Haziran'da İzleyici ile Buluşacak
The Acolyte, Netflix'te yayınlanan Russian Doll dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Leslye Headland'in imzasını taşıyor. Genç oyuncu Amandla Stenberg'in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Squid Game ile çıkış yapan Lee Jung-jae'nin yanı sıra Joonas Suotamo, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Carrie-Anne Moss, Dafne Keen ve Charlie Barnett gibi isimler yer alıyor.
The Acolyte, geçtiği dönem aralığı itibarıyla, Star Wars kronolojisinde The High Republic olarak anılan çağa denk geliyor. Nitekim dizide High Republic döneminde geçen Star Wars kitaplarından da bazı karakterler göreceğiz. Bunlardan ilki ise Vernestra karakteri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.