Merakla beklenen Mad Max filmi “Furiosa” için ilk fragman yayınlandı

Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te sinemalarda
Geleneksel toplumların çöktüğü ve su gibi değerli doğal kaynakların tükendiği cehennem gibi bir gelecekte geçen film, Furiosa'nın çok daha genç bir versiyonunun, savaş lordu Dementus tarafından Green Place of Many Mothers'dan kaçırıldıktan sonra hayatı için savaşmak zorunda kalışını anlatıyor.
Öte yandan 2015 yılında gösterime Fury Road’da Imperator Furiosa’yı canlandıran Charlize Theron’un bu filmde de Furiosa’yı canlandırması istenmişti. Yönetmen Miller, Theron’u tıpkı Irishman'de yapıldığı gibi gençlendirmeyi düşünüyordu. Ancak Miller, henüz istenen kaliteye gelinemediğini söyledi ve Anya Taylor-Joy ile anlaşıldı.
Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.