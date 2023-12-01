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    Merakla beklenen Mad Max filmi “Furiosa” için ilk fragman yayınlandı

    George Miller imzalı Mad Max: Fury Road prequel filmi Furiosa: A Mad Max Saga fragmanında Anya Taylor-Joy, kıyametin koptuğu çorak topraklarda göreve çıkan bir kadını canlandırıyor.
    Merakla beklenen Mad Max filmi “Furiosa” için fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yılların en iyi aksiyon filmlerinden olan ve her detayıyla izleyenleri mest eden Mad Max: Fury Road ile Charlize Theron'un canlandırdığı Imperator Furiosa büyük ilgi görmüştü. En nihayetinde bu ilgi, karaktere özel bir filme evrildi ve Furiosa: A Mad Max Saga olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te sinemalarda

    Geleneksel toplumların çöktüğü ve su gibi değerli doğal kaynakların tükendiği cehennem gibi bir gelecekte geçen film, Furiosa'nın çok daha genç bir versiyonunun, savaş lordu Dementus tarafından Green Place of Many Mothers'dan kaçırıldıktan sonra hayatı için savaşmak zorunda kalışını anlatıyor.

    Merakla beklenen Mad Max filmi “Furiosa” için fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Yönetmen George Miller'ın kıyamet sonrası çorak topraklardaki bir sonraki macerasında Imperator Furiosa rolünde Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) yer alıyor. Taylor-Joy'a yardımcı rollerde Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson ve Quaden Bayles eşlik ediyor. Filmin senaryosu Miller ve Fury Road'u da kaleme alan Nico Lathouris'e ait.

    Öte yandan 2015 yılında gösterime Fury Road’da Imperator Furiosa’yı canlandıran Charlize Theron’un bu filmde de Furiosa’yı canlandırması istenmişti. Yönetmen Miller, Theron’u tıpkı Irishman'de yapıldığı gibi gençlendirmeyi düşünüyordu. Ancak Miller, henüz istenen kaliteye gelinemediğini söyledi ve Anya Taylor-Joy ile anlaşıldı.

    Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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