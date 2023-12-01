Merakla beklenen Mad Max filmi “Furiosa” için ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yılların en iyi aksiyon filmlerinden olan ve her detayıyla izleyenleri mest eden Mad Max: Fury Road ile Charlize Theron'un canlandırdığı Imperator Furiosa büyük ilgi görmüştü. En nihayetinde bu ilgi, karaktere özel bir filme evrildi ve Furiosa: A Mad Max Saga olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te sinemalarda

Geleneksel toplumların çöktüğü ve su gibi değerli doğal kaynakların tükendiği cehennem gibi bir gelecekte geçen film, Furiosa'nın çok daha genç bir versiyonunun, savaş lordu Dementus tarafından Green Place of Many Mothers'dan kaçırıldıktan sonra hayatı için savaşmak zorunda kalışını anlatıyor.

Tam Boyutta Gör Yönetmen George Miller'ın kıyamet sonrası çorak topraklardaki bir sonraki macerasında Imperator Furiosa rolünde Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) yer alıyor. Taylor-Joy'a yardımcı rollerde Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson ve Quaden Bayles eşlik ediyor. Filmin senaryosu Miller ve Fury Road'u da kaleme alan Nico Lathouris'e ait.

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Öte yandan 2015 yılında gösterime Fury Road’da Imperator Furiosa’yı canlandıran Charlize Theron’un bu filmde de Furiosa’yı canlandırması istenmişti. Yönetmen Miller, Theron’u tıpkı Irishman'de yapıldığı gibi gençlendirmeyi düşünüyordu. Ancak Miller, henüz istenen kaliteye gelinemediğini söyledi ve Anya Taylor-Joy ile anlaşıldı.

Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024'te vizyona girecek.

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Merakla beklenen Mad Max filmi “Furiosa” için fragman yayınlandı